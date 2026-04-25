Cà Mau khai mạc cuộc thi gạo ngon vùng ĐBSCL lần thứ I năm 2026

Tham gia Cuộc thi lần này có 28 mẫu gạo của 28 đơn vị đăng ký tham gia, riêng tỉnh Cà Mau có 13 đơn vị góp mặt, trong đó có 10 hợp tác xã và 3 doanh nghiệp. Cuộc thi sẽ trải qua 2 vòng, vòng 1 chấm điểm cảm quan, vòng 2 chấm cơm sau khi nấu. Ngoài ra các nội dung đánh giá còn bao gồm thuyết minh và câu chuyện hạt gạo của đơn vị tham gia.

Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL lần thứ I năm 2026 được kỳ vọng sẽ là sân chơi uy tín, góp phần tôn vinh những sản phẩm gạo tiêu biểu của tỉnh Cà Mau nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung. Đồng thời, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ, nâng cao giá trị và thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường.

Ông Nông Văn Thạch, Giám đốc HTX Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau), người tham gia cuộc thi, cho biết: "Mục tiêu tham gia để cho nhiều đối tác khách hàng biết nhiều về sản phẩm gạo thương hiệu Bạc Liêu của tỉnh Cà Mau hiện nay. Đây là một loại gạo thơm ngon, đặc trưng của tỉnh và trong thời gian tới cũng mong muốn làm sao giá trị hạt gạo Bạc Liêu của tỉnh vươn xa hơn, hướng tới thị trường nước ngoài".

Cuộc thi hướng đến kết nối, liên kết hợp tác để phát triển giá tri lúa gạo giữa các đơn vị.

Cuộc thi cũng nhằm tôn vinh giá trị lúa gạo vùng ĐBSCL nói chung, Cà Mau nói riêng.

Phát biểu khai mạc Cuộc thi, ông Lê Văn Sử- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, với thông điệp nâng tầm hạt gạo ĐBSCL theo hướng chất lượng cao, xanh bền vững và hội nhập quốc tế, cuộc thi không chỉ là nơi tôn vinh sản phẩm mà còn là nơi kết nối chuỗi giá trị từ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Đồng thời phát hiện tuyển chọn những giống lúa sản phẩm gạo tiêu biểu, lan tỏa mô hình sản xuất tiên tiến, phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu từng bước xây dựng thương hiệu gạo vùng ĐBSCL một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn.