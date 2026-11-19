Xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng có hơn 5.500 ha cà phê, chủ yếu là giống Robusta. Thời điểm này, khi nhiều nhà vườn vẫn đang chuẩn bị thu hoạch thì trên không ít diện tích cà phê lại xuất hiện hoa trái vụ. Sự phát triển trái quy luật này khiến người trồng cà phê lúng túng, không biết nên xử lý thế nào để hạn chế thiệt hại.

Cà phê bung hoa trong khi quả còn chưa được thu hoạch.

“Bình thường là mình phải ăn Tết xong mình tưới thì khoảng tháng 2 nở bông mới là dịp tháng 10, tháng 11 mình thu. Thế nhưng năm nay do thời tiết mưa gió thất thường các vườn khác cũng đều thế. Bây giờ mình đành phải để thế thôi chứ cắt bỏ những cành đấy đi thì hết”, ông Lê Tiến Thành, thôn Đông Thanh, xã Nam Ban Lâm Hà nói.

Người trồng cà phê ở xã Nam Ban Lâm Hà lúng túng không biết nên xử lý thế nào.

Cũng ở thôn Đông Thanh, xã Nam Ban Lâm Hà, ông Phạm Bá Tình cho biết, dù người trồng cà phê rất lo lắng nhưng hiện cũng chưa tìm được phương án xử lý phù hợp đối với hiện tượng hoa trái mùa.

“Lẽ ra người ta bỏ hoa đi nhưng giờ cành lẫn lộn như này vẫn phải để thôi. Kiểu gì cũng ảnh hưởng đến năng suất. Thời tiết thay đổi thất thường lắm mình cũng không làm thế nào được", theo ông Phạm Bá Tình.

Sự thất thường của thời tiết khiến lịch sinh trưởng vốn quen thuộc của cây cà phê bị đảo lộn.

Giống như ở xã Nam Ban Lâm Hà, tình trạng cà phê ra hoa trái vụ cũng xảy ra trên một số vùng trồng khác của tỉnh Lâm Đồng. Nguyên nhân đã rõ do sự thất thường của thời tiết khiến lịch sinh trưởng vốn quen thuộc của cây cà phê bị đảo lộn. Người trồng cà phê hiện đang cần được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc phù hợp với thực tế của vườn cây, tránh xử lý tự phát gây thêm thiệt hại.

Đến thời điểm này ngành nông nghiệp địa phương chưa có thống kê về diện tích cũng như đánh giá cụ thể tỷ lệ ra hoa trái vụ của vườn cây để từ đó có khuyến cáo với nông dân.