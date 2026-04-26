Trao giải cà phê đặc sản Việt Nam 2026: Lâm Đồng thắng lớn

Cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 81 đơn vị đến từ 7 tỉnh trồng cà phê trên cả nước, với 182 mẫu/lô hàng dự thi, tổng sản lượng 348 tấn, trong đó có lô Robusta lên tới 50 tấn và Arabica đạt 10 tấn, khối lượng dự thi cao nhất từ trước đến nay. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy năng lực cung ứng cà phê đặc sản của Việt Nam không dừng ở quy mô nhỏ mà đang hướng tới phục vụ các thị trường lớn, yêu cầu cao.

Ban tổ chức trao cúp và hoa cho đơn vị đạt top 3 Robusta đặc sản.

Qua các vòng thi, Ban giám khảo đã chọn được 151 mẫu đạt 80 điểm trở lên (theo thang điểm quốc tế) đạt chứng nhận cà phê đặc sản. Sau vòng chung khảo, tiếp tục tìm ra được top 10 và top 3 cà phê Arabica đặc sản và cà phê Robusta đặc sản.

Đối với top 3 cà phê Robusta, Ban chức đã trao đồng giải Nhất cho Công ty TNHH trà cà phê Ant bee (tỉnh Lâm Đồng) và Hộ sản xuất cà phê Nguyễn Sơn Tùng (tỉnh Lâm Đồng), giải Ba trao cho Công ty TNHH Bui Coffee Supply (tỉnh Lâm Đồng)

Đối với cà phê Arabica, giải Nhất trao cho Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Tamba (tỉnh Gia Lai), giải Nhì trao cho Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ 8Ro (tỉnh Lâm Đồng), giải Ba trao cho Công ty TNHH Aeroco coffee (tỉnh Đắk Lắk)

Các đơn vị xuất sắc có mẫu cà phê Arabica đạt top 3 cuộc thi.

Cùng với đó, Ban tổ chức đã trao giải mẫu cà phê Robusta được yêu thích nhất cho Công ty TNHH Bui Coffee Supply (tỉnh Lâm Đồng) và mẫu Arabica được yêu thích nhất cho Hợp tác xã cà phê Việt Nam (tỉnh Lâm Đồng).

Các đơn vị đạt top 3, ngoài Cup và Chứng nhận, còn được nhận nhiều phần thưởng như: các khoá học cảm quan chuyên sâu về cà phê theo tiêu chuẩn đặc sản, máy rang xay cà phê chuyên dụng và tiền mặt.

Ông Đoàn Tuấn Nhật, đại diện Công ty TNHH trà cà phê Ant bee (tỉnh Lâm Đồng), đơn vị đạt giải Nhất cho mẫu Robusta chia sẻ niềm vui sau khi nhận giải thưởng danh giá: "Đây là một quá trình dài, từ khi bắt đầu biết đến Amazing Cup thì đây là năm thứ 7 đơn vị chúng tôi tham dự cuộc thi cà phê đặc sản này. Cải tiến từ những profile (hồ sơ thông tin) làm qua từng năm thì sẽ có những phương pháp làm khác nhau. Thì đặc biệt năm nay thực sự tôi cũng rất là bất ngờ khi với phương pháp lên men cà phê hai lần, đã mang lại hương vị tròn và cân bằng, giữ được cấu trúc của hạt cà phê. Với kết quả đó năm nay đơn vị đã được giải Nhất ".

Cuộc thi cà phê đặc sản "VietNam Amazing Cup” là hoạt động thường niên từ 8 năm nay. Cuộc thi đã phát triển liên tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng. Không chỉ là một sân chơi kỹ thuật, cuộc thi còn đóng vai trò là "thước đo chuẩn mực", tạo cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và các nhà rang xay. Thông qua việc vinh danh những giá trị khác biệt, cuộc thi góp phần quan trọng trong việc định vị thương hiệu và nâng cao giá trị thương mại của cà phê đặc sản Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.