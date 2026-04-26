中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trao giải cà phê đặc sản Việt Nam 2026: Lâm Đồng thắng lớn

Chủ Nhật, 20:45, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 26/4, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2026 đã tổ chức công bố và trao giải cà phê đặc sản Việt Nam cho các đơn vị có sản phẩm đạt chất lượng cà phê đặc sản theo tiêu chuẩn quốc tế. Tỉnh Lâm Đồng thắng lớn trong mùa giải lần này.

Cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 81 đơn vị đến từ 7 tỉnh trồng cà phê trên cả nước, với 182 mẫu/lô hàng dự thi, tổng sản lượng 348 tấn, trong đó có lô Robusta lên tới 50 tấn và Arabica đạt 10 tấn, khối lượng dự thi cao nhất từ trước đến nay. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy năng lực cung ứng cà phê đặc sản của Việt Nam không dừng ở quy mô nhỏ mà đang hướng tới phục vụ các thị trường lớn, yêu cầu cao.

trao giai ca phe dac san viet nam 2026 lam Dong thang lon hinh anh 1
Ban tổ chức trao cúp và hoa cho đơn vị đạt top 3 Robusta đặc sản.

Qua các vòng thi, Ban giám khảo đã chọn được 151 mẫu đạt 80 điểm trở lên (theo thang điểm quốc tế) đạt chứng nhận cà phê đặc sản. Sau vòng chung khảo, tiếp tục tìm ra được top 10 và top 3 cà phê Arabica đặc sản và cà phê Robusta đặc sản.

Đối với top 3 cà phê Robusta, Ban chức đã trao đồng giải Nhất cho Công ty TNHH trà cà phê Ant bee (tỉnh Lâm Đồng) và Hộ sản xuất cà phê Nguyễn Sơn Tùng (tỉnh Lâm Đồng), giải Ba trao cho Công ty TNHH Bui Coffee Supply (tỉnh Lâm Đồng)

Đối với cà phê Arabica, giải Nhất trao cho Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Tamba (tỉnh Gia Lai), giải Nhì trao cho Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ 8Ro (tỉnh Lâm Đồng),  giải Ba trao cho Công ty TNHH Aeroco coffee (tỉnh Đắk Lắk)

trao giai ca phe dac san viet nam 2026 lam Dong thang lon hinh anh 2
Các đơn vị xuất sắc có mẫu cà phê Arabica đạt top 3 cuộc thi.

Cùng với đó, Ban tổ chức đã trao giải mẫu cà phê Robusta được yêu thích nhất cho Công ty TNHH Bui Coffee Supply (tỉnh Lâm Đồng) và mẫu Arabica được yêu thích nhất cho Hợp tác xã cà phê Việt Nam (tỉnh Lâm Đồng). 

Các đơn vị đạt top 3, ngoài Cup và Chứng nhận, còn được nhận nhiều phần thưởng như: các khoá học cảm quan chuyên sâu về cà phê theo tiêu chuẩn đặc sản, máy rang xay cà phê chuyên dụng và tiền mặt.

Ông Đoàn Tuấn Nhật, đại diện Công ty TNHH trà cà phê Ant bee (tỉnh Lâm Đồng), đơn vị đạt giải Nhất cho mẫu Robusta chia sẻ niềm vui sau khi nhận giải thưởng danh giá: "Đây là một quá trình dài, từ khi bắt đầu biết đến Amazing Cup thì đây là năm thứ 7 đơn vị chúng tôi tham dự cuộc thi cà phê đặc sản này. Cải tiến từ những profile (hồ sơ thông tin) làm qua từng năm thì sẽ có những phương pháp làm khác nhau. Thì đặc biệt năm nay thực sự tôi cũng rất là bất ngờ khi với phương pháp lên men cà phê hai lần, đã mang lại hương vị tròn và cân bằng, giữ được cấu trúc của hạt cà phê. Với kết quả đó năm nay đơn vị đã được giải Nhất ".

trao giai ca phe dac san viet nam 2026 lam Dong thang lon hinh anh 3
Năm nay có 151 mẫu đạt 80 điểm trở lên (theo thang điểm quốc tế) đạt chứng nhận cà phê đặc sản.

Cuộc thi cà phê đặc sản "VietNam Amazing Cup” là hoạt động thường niên từ 8 năm nay. Cuộc thi đã phát triển liên tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng. Không chỉ là một sân chơi kỹ thuật, cuộc thi còn đóng vai trò là "thước đo chuẩn mực", tạo cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và các nhà rang xay. Thông qua việc vinh danh những giá trị khác biệt, cuộc thi góp phần quan trọng trong việc định vị thương hiệu và nâng cao giá trị thương mại của cà phê đặc sản Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Tag: cà phê trao giải cà phê cà phê 2026 lâm đồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ăn bột cà phê để tỉnh táo nhanh: Lợi ích ít, rủi ro nhiều?
VOV.VN - Ăn trực tiếp bột cà phê đang được nhiều người thử để tăng tỉnh táo nhanh và tận dụng chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, cách sử dụng này vẫn gây tranh cãi về hiệu quả và độ an toàn, đồng thời tiềm ẩn một số rủi ro sức khỏe cần lưu ý.

Phụ nữ uống cà phê mỗi ngày: Thói quen tốt hay tiềm ẩn rủi ro?

VOV.VN - Cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều phụ nữ tỉnh táo và duy trì năng lượng mỗi ngày. Tuy nhiên, thói quen uống cà phê thường xuyên cũng có thể mang lại cả lợi ích lẫn rủi ro nếu sử dụng không hợp lý.

Tăng gấp rưỡi lượng cà phê dự thi Cà phê đặc sản Việt Nam lần thứ 8

VOV.VN - Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2026 - Vietnam Amazing Cup lần thứ 8 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật với quy mô và chất lượng vượt trội so với các năm trước.

Phát hiện thêm tin vui bất ngờ cho những người uống từ 1-4 ly cà phê mỗi ngày

VOV.VN - Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên Journal of Health, Population and Nutrition, việc uống từ 1–4 ly cà phê mỗi ngày có thể là một trong những cách đơn giản giúp giảm nguy cơ suy tim.

Đau dạ dày có nên uống cà phê? Cách chọn loại và liều lượng ít người biết

VOV.VN - Cà phê giúp tăng tỉnh táo nhưng có thể gây khó chịu với người đau dạ dày. Tuy nhiên, nếu chọn đúng loại, liều lượng và thời điểm uống, người bệnh vẫn có thể duy trì thói quen này mà hạn chế kích ứng, bảo vệ hệ tiêu hóa.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp