Cả vàng và đô la Mỹ đều tăng giá mạnh trong quý I

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ trong quý I năm nay đều theo xu hướng đi lên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cả vàng và đô la Mỹ đều tăng giá.

Tổng cục Thống kê nhận định, trong 3 tháng qua, giá vàng trong nước biến động trái chiều với giá vàng thế giới do các nhà đầu tư trong nước có xu hướng nắm giữ vàng trong thời điểm thị trường chứng khoán, bất động sản không ổn định.

Chỉ số giá vàng tháng 3/2020 tăng 3,87% so với tháng trước; tăng 11,37% so với tháng 12/2019 và tăng 25,31% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3/2020 tăng 0,17% so với tháng trước; tăng 0,51% so với tháng 12/2019 và tăng 0,17% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi thị trường tài chính chịu tác động từ dịch Covid-19, giá vàng thế giới đã tăng 100 USD/ounce trong quý I, tương đương hơn 6% từ đầu năm 2020. Quy đổi ra tiền đồng Việt Nam, mỗi lượng vàng thế giới giao dịch ở mức 46,2 triệu đồng mỗi lượng, tính trung bình trong 3 tháng đầu năm.

Tại thị trường Việt Nam, giá vàng cũng đã tăng thêm 5,55 triệu/lượng trong quý I, có lúc gần chạm mốc 49 triệu đồng/lượng.

Gần đây, các tổ chức, ngân hàng trên thế giới liên tục thay đổi dự báo giá vàng với xu hướng tăng vọt. Mức cao nhất mới được đưa ra lên tới 3.000 USD/ounce, tương đương khoảng 71 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, WingCapital Investments - quỹ đầu tư có trụ sở tại Mỹ - dự đoán "sốc" về giá vàng khi cho rằng kim loại quý này có thể sẽ tăng lên mức 3.000 USD/ounce, một con số chưa từng được dự báo trước đây.