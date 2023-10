Các doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô xuất sắc được vinh danh

Gala doanh nhân Thăng Long 2023 tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, cùng hơn 200 doanh nhân.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch HBA phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, "Gala doanh nhân Thăng Long 2023" là dịp để tôn vinh và kế thừa những giá trị tinh hoa của lớp doanh nhân đi trước, đồng thời, ghi nhận và phát huy ý chí kinh doanh, khát vọng làm giàu, đóng góp trí tuệ, góp phần phát triển Thủ đô. Hiệp hội doanh nghiêp TP Hà Nội - HBA là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, nơi tập hợp các doanh nghiệp, Doanh nhân, nơi gặp gỡ chia sẻ giao lưu, kết nối của cộng đồng Doanh nghiệp Thủ đô với các cấp lãnh đạo Trung ương và thành phố.

9 tháng năm 2023, GRDP của thành phố Hà nội tăng 6,08%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 305.300 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,53 tỷ USD, dẫn đầu cả nước. Có gần 22.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022. Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhiều doanh nhân đã thể hiện rõ phẩm chất, bản lĩnh, năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập, phát triển, đồng thời, luôn có trách nhiệm với cộng đồng, đồng hành cùng thành phố và cả nước trong các chương trình an sinh xã hội.

Các doanh nghiệp được tôn vinh tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, tiếp tục “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, “đồng hành cùng doanh nghiệp” để “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Thủ đô”. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội trong 17 năm vừa qua đã gắn kết các doanh nghiệp hội viên, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; tổng hợp, phản ánh các khó khăn, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời.

Cũng tại sự kiện này, các Doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của UBND TP Hà Nội; Tặng Bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cho những tập thể, cá nhân đã có những nỗ lực, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển kinh tế của Thủ đô.