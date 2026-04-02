Các khu công nghiệp phía Nam tạo động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng

Đầu tháng 4, tại công trường dự án Phân khu B – phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình (xã Thăng Điền và xã Thăng Trường, TP. Đà Nẵng), không khí thi công khá sôi động. Công nhân làm việc liên tục 3 ca, xuyên ngày nghỉ; nhiều tổ đội tăng ca ban đêm để bảo đảm tiến độ.

Dự án này có quy mô 346 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng. Sau gần một tháng triển khai, khối lượng thực hiện đạt khoảng 30% phân kỳ 1 trên diện tích hơn 35 ha. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành hạ tầng trước tháng 7 năm nay, tạo điều kiện khởi công nhà máy đầu tiên.

Đến nay, dự án đã thu hút 2 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký, trong đó có trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quy mô 500 triệu USD và nhà máy sản xuất pin năng lượng với tổng vốn dự kiến hàng trăm triệu USD. Ông Lê Hùng Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation thông tin, khi hoàn thành phân kỳ 1, dự án sẽ giải ngân khoảng 2.500 tỷ đồng.

Công trường dự án Phân khu B – phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình nhìn từ trên cao

“Có rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm tới hạ tầng nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nam Thăng Bình. Nếu hoàn thành hạ tầng, tỷ lệ nhà đầu tư đăng ký sử dụng khoảng trên 60%. Tôi hy vọng rằng từ đây đến cuối năm sẽ cơ bản hoàn thành việc lấp đầy của phân kỳ 1 trên diện tích gần 35 ha”, ông Lê Hùng Anh cho biết thêm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (ở giữa) kiểm tra tiến độ dự án Phân khu B – phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình

Hơn 1 tháng qua, nhiều lao động tại các xã Thăng Trường, Thăng Điền đã có việc làm ổn định ngay trên quê hương mình. Các hoạt động dịch vụ ăn uống, buôn bán nhỏ quanh khu vực cũng bắt đầu nhộn nhịp. Từ những bãi cát trắng hoang hóa chỉ có rặng dương chắn gió, khu vực này đã trở thành đại công trường, ngày đêm vang tiếng máy, tiếng xe. Sự đổi thay rõ nét giúp người dân thêm kỳ vọng vào một cuộc sống ổn định hơn.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình

Ông Hồ Ngọc Thành, trú tại xã Thăng Trường mong muốn: “Trước đây cuộc sống người dân ở vùng này cũng vất vả, đất đai thì rộng lớn nhưng cũng chẳng làm được việc gì. Mong rằng khi khu công nghiệp này hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho người dân ở vùng nông thôn có những điều kiện phát triển hơn”.

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, không gian phát triển của thành phố Đà Nẵng mới được mở rộng đáng kể, thu hút các nhà đầu tư. Khu Kinh tế mở Chu Lai tiếp tục được xác định là vùng động lực phía Nam, nơi tập trung nhiều dự án công nghiệp và hạ tầng quy mô lớn.

Ông Lê Hùng Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Nam Thăng Bình

Được thành lập từ năm 2003, Khu Kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế ven biển đầu tiên của cả nước. Sau hơn 2 thập kỷ phát triển, khu vực này đã thu hút hàng trăm dự án với tổng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng; hình thành 14 khu công nghiệp quy mô hàng nghìn ha, nhiều khu đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy cao. Hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị từng bước hoàn thiện; lợi thế vận tải đa phương thức gồm cảng biển, sân bay, kết nối đường bộ và đường sắt tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp quy mô lớn. Với quỹ đất tập trung, Chu Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư dài hạn, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách thành phố.

Hệ thống cảng biển Chu Lai được đầu tư đồng bộ

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cho rằng, các dự án trọng điểm đã được cấp chủ trương đầu tư đang được đẩy nhanh triển khai, sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ tạo thêm nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của toàn thành phố.

“Chúng tôi thường xuyên theo dõi và tổ chức kiểm tra hiện trường để đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai. Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cũng rà soát lại các thủ tục, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp, vừa tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án. Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đã đăng ký với thành phố, trong năm 2026, thu hút khoảng 600 triệu USD, phải tập trung giải ngân vốn trong giai đoạn này”, ông Nguyễn Hồng Quang nói.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo thành phố tham quan hệ thống xe bus tại Cảng quốc tế Chu Lai

Để các dự án phát huy hiệu quả, TP. Đà Nẵng tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Trọng tâm là rút ngắn tối đa thủ tục hành chính, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, tạo quỹ đất sạch để triển khai dự án đúng tiến độ. Thành phố cũng tiếp tục kêu gọi đầu tư các khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật đầu mối như sân bay, cảng biển, các trục giao thông kết nối theo quy hoạch, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế - công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại.

Nhiều dự án khu công nghiệp quy mô lớn khu vực Nam thành phố Đà Nẵng đang thi công sôi động

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong quý II/2026, thành phố sẽ tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm như Cảng Liên Chiểu, luồng Cửa Lở, sân bay, đường sắt đô thị và các tuyến giao thông kết nối liên vùng, phấn đấu khởi công các dự án lớn theo đúng cam kết, sớm đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang khẳng định: “Biến các nghị quyết, kết luận của Trung ương thành những chương trình, dự án và kết quả cụ thể trong thực tiễn; nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm ra sản phẩm. Mỗi người dân và doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đồng hành, chia sẻ, chung sức cùng thành phố xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh; môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch; môi trường sáng tạo, cởi mở, để mọi nguồn lực được khơi thông và phát huy hiệu quả”.

Khu Kinh tế mở Chu Lai hình thành 14 khu công nghiệp quy mô hàng nghìn héc-ta

Đà Nẵng đang định hình tầm vóc của một không gian phát triển rộng lớn. Tại lễ khởi công Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, tại xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng, cuối tháng 3 vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý, trong bối cảnh chuyển dịch mạnh sang tăng trưởng xanh và kinh tế số, Đà Nẵng và các địa phương không thể đi sau; cần kiên trì phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại, gắn với sản xuất tuần hoàn, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội.

“Chủ trương sắp xếp, hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng là một quyết định mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước. Việc sáp nhập không chỉ là sự cộng dồn về diện tích hay dân số, mà là sự hợp lực mạnh mẽ giữa một trung tâm dịch vụ - tài chính - công nghệ với một vùng trọng điểm về công nghiệp - sản xuất, tạo nên sức bật mạnh mẽ, khẳng định vai trò đầu tàu trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là cực tăng trưởng của cả nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.