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CAEXPO mở rộng hợp tác năng lượng xanh và xe điện trong khu vực

Thứ Sáu, 16:08, 18/09/2026
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VOV.VN - Ngày 17/9, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), Triển lãm Năng lượng thông minh “Carbon kép” cùng Triển lãm Xe năng lượng mới và xe kết nối thông minh đã khai mạc trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23. 

Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Điện lực Trung Quốc tổ chức, thu hút hơn 200 đại biểu đến từ cơ quan quản lý, tổ chức ngành nghề, viện nghiên cứu và doanh nghiệp của Trung Quốc cùng các nước ASEAN. Phó Trưởng ban An toàn kỹ thuật Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Trí Dũng tham dự lễ khai mạc.

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Đại diện các bên tham dự sự kiện

Với chủ đề “Số hóa và trí tuệ nhân tạo mở ra chương mới, chuyển hóa thành quả kiến tạo tương lai”, hai triển lãm tập trung vào các lĩnh vực đang được nhiều quốc gia ASEAN quan tâm, gồm hệ thống điện mới, năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, hydro, năng lượng số, xe năng lượng mới, pin động lực và hạ tầng sạc.

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Đại biểu tham dự sự kiện tìm hiểu các mô hình, thiết bị năng lượng của Trung Quốc tại khu triển lãm năng lượng

Theo ban tổ chức, Trung Quốc và ASEAN đã xây dựng 16 tuyến truyền tải điện liên quốc gia có cấp điện áp từ 110 kV trở lên, với sản lượng hỗ trợ điện xuyên biên giới vượt 75 tỷ kWh, trong đó, tỷ trọng điện xanh chiếm hơn 90%. Những con số này cho thấy nhu cầu kết nối lưới điện, chia sẻ nguồn điện sạch và phát triển thị trường năng lượng khu vực đang ngày càng rõ nét.

Tại khu triển lãm năng lượng, nhiều công nghệ mới được giới thiệu như giải pháp lưu trữ năng lượng, ứng dụng hydro, nền tảng vận hành đập thủy điện kết hợp định vị độ chính xác cao và công nghệ song sinh số, cùng các mô hình điều hành hệ thống điện trên nền tảng dữ liệu. Các công nghệ này hướng tới nâng cao khả năng dự báo, điều tiết và bảo đảm an toàn vận hành trong bối cảnh năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn.

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Khu triển lãm xe năng lượng mới và xe kết nối thông minh

Ở khu vực ô tô và thiết bị thông minh, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu xe năng lượng mới, pin động lực, linh kiện xe kết nối thông minh, robot hàn tự động và các giải pháp phục vụ thị trường ASEAN. Xu hướng hợp tác đang dịch chuyển từ xuất khẩu xe nguyên chiếc sang phát triển chuỗi cung ứng, công nghệ pin, trạm sạc, bảo dưỡng và tái chế.

Đối với Việt Nam, đây là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác. Quá trình chuyển đổi năng lượng, phát triển phương tiện giao thông xanh và số hóa hệ thống điện tại nước ta đang đặt ra yêu cầu lớn về vốn, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và nguồn nhân lực.

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Mô hình điện gió ngoài khơi của tập đoàn Hoa Năng

CAEXPO lần thứ 23 diễn ra từ ngày 17-21/9 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Việt Nam tham gia hội chợ với hơn 120 doanh nghiệp và hơn 200 gian hàng, cho thấy nỗ lực tận dụng diễn đàn này để tăng cường kết nối thương mại, đầu tư, công nghệ và chuỗi cung ứng với Trung Quốc và ASEAN.

 

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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