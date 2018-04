Cận cảnh cây cầu 7.300 tỷ rút thời gian Hà Nội đi Hạ Long còn 90 phút

Bạch Đằng là một trong những cây cầu lớn nhất cả nước và đang đứng thứ 3 trong số 7 cầu dây văng có nhiều nhịp nhất trên toàn thế giới (ảnh phối cảnh). Cầu nối 2 bên bờ sông Bạch Đằng từ quận Hải An, TP Hải Phòng tới thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, giúp nối liền tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long. Cầu nối 2 bên bờ sông Bạch Đằng từ quận Hải An, TP Hải Phòng tới thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, giúp nối liền tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long. Cây cầu do chính đội ngũ kỹ sư cầu Việt Nam thiết kế và thi công. Chiều dài cầu và đường dẫn là 5,4km, cầu chính có kết cấu dây văng 2 mặt phẳng dây 4 nhịp, 3 trụ tháp với trụ giữa cao 99,74m. Với kết cấu vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép dự ứng lực, tĩnh không thông thuyền rộng, chịu được động đất cấp VIII, cầu Bạch Đằng đánh dấu sự đổi mới kỹ thuật trong tổ chức thi công cầu đường ở Việt Nam. 144 bó cáp của cầu tạo nên hình ảnh kiến trúc khá đặc trưng, mỗi bó cáp có từ 25 đến 80 sợi cáp. Công trình cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến được đầu tư theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư 7.500 tỷ đồng. Sau gần 3 năm thi công với nhiều nỗ lực vượt bậc, cầu Bạch Đằng chính thức hợp long sáng nay (28/4) Lễ hợp long cầu Bạch Đằng có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo trung ương, 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tặng quà, động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ công nhân viên trên công trường. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ký tên lưu niệm trên khóa cáp cầu Bạch Đằng. Sau lễ hợp long, nhà đầu tư, các nhà thầu thi công tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại của dự án. Dự kiến toàn tuyến cao tốc nối thành phố Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn sẽ hoàn thành vào ngày 30/6 tới đây. Từ đó, chiều dài quãng đường từ Hạ Long đi Hà Nội rút ngắn xuống còn 130km, thời gian đi ô tô chỉ còn 1,5 tiếng. Chiều dài quãng đường từ Hạ Long đi Hải Phòng giảm từ 75km xuống chỉ còn 25km. Việc đưa vào hoạt động cả tuyến sẽ giúp kết nối vùng kinh tế động lực phía Bắc từ Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, liên kết chuỗi đô thị phát triển năng động và hoàn thiện tuyến cao tốc theo trục ven biển vùng Duyên hải Bắc Bộ. Vị trí thi công cầu Bạch Đằng nhìn từ vệ tinh (ảnh Google maps)./. a85f3f3a6b8a0dec78609bbdb32191e3/5ae6e94d/2018_04_28/3JL_fs6L8OfBbSukWfg39Q/HLDB.mp4

