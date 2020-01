Căng thẳng tại Trung Đông: Thế giới tìm kiếm tài sản an toàn trú ẩn

Ngày 8/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) dùng tên lửa tấn công một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, trong đó có căn cứ không quân có cả lính Mỹ và Iraq. Diễn biến mới nhất đã ngay lập tức tác động đến thị trường tài chính toàn cầu khiến các thị trường chứng khoán lao dốc, trong khi đó các tài sản mang tính trú ẩn an toàn và dầu thô sáng nay đồng loạt tăng giá.

Vàng và dầu thô trở thành tài sản trú ẩn an toàn của giới đầu tư thế giới.

Giá dầu và vàng tăng mạnh trong khi đó nhiều thị trường chứng khoán chủ chốt trên thế giới giảm vào cuối phiên ngày hôm qua do nhiều người lo sợ về khả năng xung đột Trung Đông leo thang.

Sáng nay (giờ Việt Nam), tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng tương lai tháng 2/2020 tăng gần 4,4% lên mức 65,44 USD/thùng.

Giá vàng giao ngay tăng hơn 2% lên vượt mốc 1.600 USD/ounce, trong khi giá kỳ hạn tháng 2 cũng tăng 2,12% lên mức 1.607 USD/ounce, mức cao nhất kể từ năm 2013.

Ông Tawhid Abdulla, Chủ tịch, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Dubai, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất nhận định: “Khi xem tin tức, mọi người thấy có nhiều vụ bắn tên lửa và không kích từ cả Mỹ và Iran, thị trường sẽ trở nên hoảng loạn. Chính vì vậy, điều đầu tiên họ làm là chuyển đổi một số khoản đầu tư của mình sang vàng. Đó là lý do tại sao giá vàng biến động rất mạnh và điều này còn tiếp tục”.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc. Hợp đồng tương lai chỉ số công nghiệp Dow Jones mất gần 400 điểm trong đầu phiên giao dịch hôm nay (8/1), trước đó từng giảm 432 điểm khi mở cửa. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq Composite cùng giảm trên 1,5%.

Tại thị trường châu Á, các chỉ số chủ chốt của thị trường Nhật Bản lao dốc khi mở cửa giao dịch. Chỉ số Nikkei 225 giảm 2,35%, trong khi Topix giảm hơn 2,1%.

Ở chiều ngược lại khi hợp đồng chứng khoán Mỹ tương lai cùng với chứng khoán châu Á lao dốc thì trái phiếu Mỹ và yên Nhật cũng tăng giá do nhu cầu về tài sản an toàn tăng cao. Đồng yên, tài sản ưa thích để tránh rủi ro khi căng thẳng địa chính trị leo thang cũng tăng giá so với USD. Đầu giờ sáng, tiền tệ này giao dịch ở mức 107,89 yen đổi 1 USD, tăng so với mức 108,52 yên đổi 1 USD hôm qua.