Cao Bằng giảm 20% phí hạ tầng cửa khẩu

Thứ Năm, 10:56, 26/03/2026
VOV.VN - Tỉnh Cao Bằng đã chính thức giảm bình quân 20% phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND. Động thái này được coi là bước đi mạnh mẽ, thể hiện rõ cam kết đồng hành, chia sẻ và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, HĐND tỉnh Cao Bằng đã thông qua Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hạ tầng cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, mức thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu được điều chỉnh giảm bình quân 20% so với trước đây; một số mặt hàng nhập khẩu từng thuộc diện phải nộp phí nay được bãi bỏ như xe ô tô, xe tự hành, xe chuyên dùng, máy chuyên dùng các loại có công năng tương đương.

Việc giảm 20% phí hạ tầng cửa khẩu được xem là giải pháp kịp thời, thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh và bền vững.

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trong bối cảnh chi phí logistics vẫn là áp lực lớn thì việc giảm phí hạ tầng góp phần giảm gánh nặng tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trước mắt, Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND còn được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại khu vực cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới.

Ông Lý Quốc Khánh, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao bằng cho biết, việc điều chỉnh chính sách lần này được xem là giải pháp kịp thời, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh và bền vững.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: Giảm phí hạ tầng Logistics Cao Bằng Xuất nhập khẩu 2026 Kinh tế cửa khẩu Phí xe chuyên dùng Ưu đãi phí hạ tầng Cửa khẩu Trà Lĩnh Cửa khẩu Tà Lùng
Cao Bằng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu
VOV.VN - Cao Bằng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng các lực lượng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, giám sát việc niêm yết giá và bán đúng giá nhằm giữ ổn định thị trường.

Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp

VOV.VN - Ngày 8/3, tại phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Cao Bằng 3 năm liên tiếp lọt top điểm đến thân thiện nhất Việt Nam

VOV.VN - Theo công bố của nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com, năm nay Cao Bằng tiếp tục nằm trong danh sách Những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2026, sau những lần góp mặt năm 2024 và 2025.

Cao Bằng trao tặng kinh phí, tạo sinh kế bền vững nơi cội nguồn cách mạng

VOV.VN - Ngày 24/1, Cục Chăn nuôi - Thú Y phối hợp với Sở NN&MT Cao Bằng cùng một số doanh nghiệp tổ chức Lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Trường Hà và Hà Quảng, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân nơi cội nguồn cách mạng

