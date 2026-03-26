Cao Bằng giảm 20% phí hạ tầng cửa khẩu

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, HĐND tỉnh Cao Bằng đã thông qua Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hạ tầng cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, mức thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu được điều chỉnh giảm bình quân 20% so với trước đây; một số mặt hàng nhập khẩu từng thuộc diện phải nộp phí nay được bãi bỏ như xe ô tô, xe tự hành, xe chuyên dùng, máy chuyên dùng các loại có công năng tương đương.

Việc giảm 20% phí hạ tầng cửa khẩu được xem là giải pháp kịp thời, thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh và bền vững.

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trong bối cảnh chi phí logistics vẫn là áp lực lớn thì việc giảm phí hạ tầng góp phần giảm gánh nặng tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trước mắt, Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND còn được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại khu vực cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới.

Ông Lý Quốc Khánh, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao bằng cho biết, việc điều chỉnh chính sách lần này được xem là giải pháp kịp thời, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh và bền vững.