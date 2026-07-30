English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu phấn đấu thông xe vào cuối năm nay

Thứ Năm, 09:55, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mặc dù đang vào cao điểm mùa mưa, nhưng trên công trường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Các đơn vị thi công đang tăng tốc, quyết tâm đưa dự án về đích đúng kế hoạch để thông xe vào cuối năm nay.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, đến nay tiến độ thi công dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đã đạt hơn 80%. Trong đó, Dự án thành phần 1 phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào cuối năm nay để đưa vào khai thác.

Đối với Dự án thành phần 2, đoạn tuyến dài hơn 11,4 km dự kiến hoàn thành công tác dỡ tải vào cuối tháng 8, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công các hạng mục mặt đường. Theo kế hoạch được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào ngày 20/12/2026 và tổ chức thông xe vào dịp cuối năm.

cao toc cao lanh - an huu phan dau thong xe vao cuoi nam nay hinh anh 1
Các nhà thầu đang huy động toàn lực để đẩy nhanh tiến độ công trình

Trên công trường, các nhà thầu đang duy trì khí thế thi công sôi động. Liên danh nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp cả ngày lẫn đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ. Hiện có hơn 200 đầu máy, thiết bị cùng gần 300 cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc liên tục trên công trường.

Theo ghi nhận, các cầu cạn và cầu vượt sông trên tuyến chính cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu chính. Nhà thầu đang khẩn trương lắp đặt khe co giãn, đồng thời dỡ tải để tiếp tục thi công nền đường.

Đối với đoạn tuyến do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận, đến nay đã có 2,3/4,6 km đủ điều kiện dỡ tải. Đơn vị đã hoàn thành thi công lớp móng đá trên 1,25 km và dự kiến thảm nhựa thử trong tháng 8/2026.

Bên cạnh đó, trên đoạn tuyến này có 15 cống ngang đường. Trong đó, 9 cống đang được thi công, 6 cống còn lại sẽ triển khai ngay sau khi nền đường đủ điều kiện dỡ tải. Hiện Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã huy động khoảng 55 đầu máy, thiết bị cùng 105 cán bộ, kỹ sư và công nhân tham gia thi công.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, khi xảy ra mưa lớn, các dây chuyền thi công sẽ tạm dừng để bảo đảm an toàn và chất lượng công trình. Ngay sau khi mưa dứt, các tổ đội lập tức trở lại làm việc, nhiều thời điểm tăng ca đến khuya nhằm bù tiến độ trong giai đoạn nước rút.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn cung đá xây dựng. Các mỏ đá tại tỉnh An Giang - nguồn cung vật liệu chủ yếu cho dự án trước đây - đã hết thời hạn khai thác và chưa được cấp phép hoạt động trở lại, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

cao toc cao lanh - an huu phan dau thong xe vao cuoi nam nay hinh anh 2
Các nhà thầu đang huy động toàn lực để đẩy nhanh tiến độ công trình

Để tháo gỡ khó khăn, chủ đầu tư đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Bên cạnh việc tiếp tục kiến nghị các địa phương có nguồn đá hỗ trợ theo các cơ chế hiện hành, đơn vị cũng chủ động tìm kiếm thêm các nguồn đá thương mại từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Khi nguồn vật liệu được bảo đảm, các nhà thầu sẽ có điều kiện tăng tốc thi công những hạng mục còn lại, góp phần hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Đối với các đoạn tuyến đã đủ điều kiện thi công, các đơn vị vẫn đang tập trung nhân lực, thiết bị để tận dụng tối đa thời gian, quyết tâm đưa tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thông xe vào cuối năm 2026 như mục tiêu đã đề ra.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tiến độ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tiến độ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

VOV.VN - Ngày 16/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang cùng lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (Dự án thành phần 1).

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tiến độ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tiến độ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

VOV.VN - Ngày 16/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang cùng lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (Dự án thành phần 1).

Nhộn nhịp trên công trường cao tốc Cao Lãnh- An Hữu ngày đầu năm mới
Nhộn nhịp trên công trường cao tốc Cao Lãnh- An Hữu ngày đầu năm mới

VOV.VN - Dù hôm nay 1/1 là ngày Tết dương lịch nhưng trên công trường xây dựng dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu (địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) rất nhộn nhịp. Anh em công nhân cầu, đường đang bám công trình, lao động rất khẩn trương, khí thế, lập thành tích chào mừng năm mới.

Nhộn nhịp trên công trường cao tốc Cao Lãnh- An Hữu ngày đầu năm mới

Nhộn nhịp trên công trường cao tốc Cao Lãnh- An Hữu ngày đầu năm mới

VOV.VN - Dù hôm nay 1/1 là ngày Tết dương lịch nhưng trên công trường xây dựng dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu (địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) rất nhộn nhịp. Anh em công nhân cầu, đường đang bám công trình, lao động rất khẩn trương, khí thế, lập thành tích chào mừng năm mới.

Động thổ dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
Động thổ dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

VOV.VN - Sáng 12/8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức nghi thức động thổ Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu qua địa phận tỉnh Tiền Giang. Dự lễ khởi khởi công có lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp và các nhà thầu thi công dự án này.

Động thổ dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Động thổ dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

VOV.VN - Sáng 12/8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức nghi thức động thổ Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu qua địa phận tỉnh Tiền Giang. Dự lễ khởi khởi công có lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp và các nhà thầu thi công dự án này.

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu kết nối mạng lưới cao tốc vùng ĐBSCL
Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu kết nối mạng lưới cao tốc vùng ĐBSCL

VOV.VN - Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 27,4km, dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng.

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu kết nối mạng lưới cao tốc vùng ĐBSCL

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu kết nối mạng lưới cao tốc vùng ĐBSCL

VOV.VN - Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 27,4km, dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu “vượt nắng, thắng mưa” đẩy nhanh tiến độ
Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu “vượt nắng, thắng mưa” đẩy nhanh tiến độ

VOV.VN - Theo kế hoạch, Dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (tỉnh Đồng Tháp) giai đoạn 1 sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay và đưa vào hoạt động vào tháng 4 năm tới. Do đó, tại thời điểm này, các gói thầu của dự án thi công rất khẩn trương, bất chấp mưa bão “chạy đua” với thời gian để đạt tiến độ.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu “vượt nắng, thắng mưa” đẩy nhanh tiến độ

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu “vượt nắng, thắng mưa” đẩy nhanh tiến độ

VOV.VN - Theo kế hoạch, Dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (tỉnh Đồng Tháp) giai đoạn 1 sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay và đưa vào hoạt động vào tháng 4 năm tới. Do đó, tại thời điểm này, các gói thầu của dự án thi công rất khẩn trương, bất chấp mưa bão “chạy đua” với thời gian để đạt tiến độ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp