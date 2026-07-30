Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu phấn đấu thông xe vào cuối năm nay

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, đến nay tiến độ thi công dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đã đạt hơn 80%. Trong đó, Dự án thành phần 1 phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào cuối năm nay để đưa vào khai thác.

Đối với Dự án thành phần 2, đoạn tuyến dài hơn 11,4 km dự kiến hoàn thành công tác dỡ tải vào cuối tháng 8, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công các hạng mục mặt đường. Theo kế hoạch được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào ngày 20/12/2026 và tổ chức thông xe vào dịp cuối năm.

Các nhà thầu đang huy động toàn lực để đẩy nhanh tiến độ công trình

Trên công trường, các nhà thầu đang duy trì khí thế thi công sôi động. Liên danh nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp cả ngày lẫn đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ. Hiện có hơn 200 đầu máy, thiết bị cùng gần 300 cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc liên tục trên công trường.

Theo ghi nhận, các cầu cạn và cầu vượt sông trên tuyến chính cơ bản đã hoàn thành phần kết cấu chính. Nhà thầu đang khẩn trương lắp đặt khe co giãn, đồng thời dỡ tải để tiếp tục thi công nền đường.

Đối với đoạn tuyến do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận, đến nay đã có 2,3/4,6 km đủ điều kiện dỡ tải. Đơn vị đã hoàn thành thi công lớp móng đá trên 1,25 km và dự kiến thảm nhựa thử trong tháng 8/2026.

Bên cạnh đó, trên đoạn tuyến này có 15 cống ngang đường. Trong đó, 9 cống đang được thi công, 6 cống còn lại sẽ triển khai ngay sau khi nền đường đủ điều kiện dỡ tải. Hiện Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã huy động khoảng 55 đầu máy, thiết bị cùng 105 cán bộ, kỹ sư và công nhân tham gia thi công.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, khi xảy ra mưa lớn, các dây chuyền thi công sẽ tạm dừng để bảo đảm an toàn và chất lượng công trình. Ngay sau khi mưa dứt, các tổ đội lập tức trở lại làm việc, nhiều thời điểm tăng ca đến khuya nhằm bù tiến độ trong giai đoạn nước rút.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn cung đá xây dựng. Các mỏ đá tại tỉnh An Giang - nguồn cung vật liệu chủ yếu cho dự án trước đây - đã hết thời hạn khai thác và chưa được cấp phép hoạt động trở lại, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Các nhà thầu đang huy động toàn lực để đẩy nhanh tiến độ công trình

Để tháo gỡ khó khăn, chủ đầu tư đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Bên cạnh việc tiếp tục kiến nghị các địa phương có nguồn đá hỗ trợ theo các cơ chế hiện hành, đơn vị cũng chủ động tìm kiếm thêm các nguồn đá thương mại từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Khi nguồn vật liệu được bảo đảm, các nhà thầu sẽ có điều kiện tăng tốc thi công những hạng mục còn lại, góp phần hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Đối với các đoạn tuyến đã đủ điều kiện thi công, các đơn vị vẫn đang tập trung nhân lực, thiết bị để tận dụng tối đa thời gian, quyết tâm đưa tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thông xe vào cuối năm 2026 như mục tiêu đã đề ra.