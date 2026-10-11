Cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột nguy cơ “lỡ hẹn” về đích khi Dự án thành phần 2

VOV.VN - Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang chậm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư. Đến nay, dự án mới đạt khoảng 79% khối lượng hợp đồng. Tình trạng này đặt ra thách thức đối với mục tiêu hoàn thành tuyến vào cuối năm 2026, đưa vào khai thác đầu năm 2027 theo chỉ đạo của Chính phủ.