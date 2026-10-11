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Chủ Nhật, 10:58, 11/10/2026

Cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột nguy cơ “lỡ hẹn” về đích khi Dự án thành phần 2

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang chậm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư. Đến nay, dự án mới đạt khoảng 79% khối lượng hợp đồng. Tình trạng này đặt ra thách thức đối với mục tiêu hoàn thành tuyến vào cuối năm 2026, đưa vào khai thác đầu năm 2027 theo chỉ đạo của Chính phủ.

 

cao toc khanh hoa - buon ma thuot nguy co lo hen ve dich khi du an thanh phan 2 hinh anh 1
Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có chiều dài gần 37 km, đi qua địa hình đồi núi của các xã M’Đrắk, Krông Jing, Cư Pui và Ea Kar của tỉnh Đắk Lắk.
cao toc khanh hoa - buon ma thuot nguy co lo hen ve dich khi du an thanh phan 2 hinh anh 2
Dự án cơ bản thông xe kỹ thuật được 35,3/37 km toàn tuyến. Tuy nhiên, nhiều nội dung, hạng mục tại gói thầu XL01 chưa hoàn thành, chậm tiến độ.
cao toc khanh hoa - buon ma thuot nguy co lo hen ve dich khi du an thanh phan 2 hinh anh 3
Tại hầm Phượng Hoàng và cầu Cư San 9 thuộc gói thầu XL01, nhà thầu đã hoàn thành vỏ ống và hệ thống thoát nước hầm trái, đang thi công ống hầm phải. Để đẩy nhanh tiến độ, mỗi ngày, đơn vị huy động hơn 300 phương tiện, máy móc, gần 600 nhân công, triển khai trên 70 mũi thi công các hạng mục của gói thầu.
cao toc khanh hoa - buon ma thuot nguy co lo hen ve dich khi du an thanh phan 2 hinh anh 4
Khi trời mưa, nhà thầu tập trung thi công bên trong hầm. Công nhân điều khiển máy ép thủy lực thi công vòm hầm Phượng Hoàng.
cao toc khanh hoa - buon ma thuot nguy co lo hen ve dich khi du an thanh phan 2 hinh anh 5
Tranh thủ những ngày nắng ráo, nhà thầu tập trung thảm nhựa mặt đường.
cao toc khanh hoa - buon ma thuot nguy co lo hen ve dich khi du an thanh phan 2 hinh anh 6
Không chỉ gói thầu XL01 chậm tiến độ, nhiều hạng mục thuộc các gói thầu XL02, XL03 cũng chậm tiến độ. Trong ảnh, đoạn thuộc gói thầu XL02 qua xã Cư Pui đang được nhà thầu lao dầm, bồi đắp đất và lu nền đường. Gói thầu này cũng đang chậm tiến độ.
cao toc khanh hoa - buon ma thuot nguy co lo hen ve dich khi du an thanh phan 2 hinh anh 7
Tại gói thầu XL01, các nhà thầu tập trung thi công hầm chui Chư Te (xã Cư Pui). Hầm chui này đã thông một bên, bên còn lại đang được hoàn thiện.
cao toc khanh hoa - buon ma thuot nguy co lo hen ve dich khi du an thanh phan 2 hinh anh 8
Ngoài thời tiết và địa hình rừng núi gây khó khăn cho thi công, tình trạng thiếu vật liệu, đặc biệt là đá trộn bê tông nhựa, cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ, yêu cầu các đơn vị cung cấp vật liệu gần công trình ưu tiên nguồn cung cho dự án.
cao toc khanh hoa - buon ma thuot nguy co lo hen ve dich khi du an thanh phan 2 hinh anh 9
Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của Chính phủ, dự án phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2026, đưa vào khai thác đầu năm 2027. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn kết nối Khánh Hòa - Đắk Lắk từ gần 200 km xuống còn hơn 117 km.
Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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