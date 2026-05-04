Casino, đặt cược, karaoke nằm trong nhóm 60 ngành nghề kinh doanh xóa bỏ điều kiện

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo yêu cầu tại Nghị quyết 206/2025/QH15 và chỉ đạo của Chính phủ.

Động thái này nhằm thực hiện chủ trương rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp theo Kết luận số 18-KL/TW. Theo kế hoạch, dự thảo sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ chậm nhất trong đầu tháng 5/2026.

Casino nằm trong Dự thảo đề xuất cắt giảm 60 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ảnh kt

Theo nội dung dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất bãi bỏ 60 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc nhiều lĩnh vực. Các nhóm ngành trải rộng từ tư pháp, giáo dục, nông nghiệp, tài chính, xây dựng đến công thương và khoa học- công nghệ, với mục tiêu giảm rào cản gia nhập thị trường và thúc đẩy hoạt động đầu tư.

Đáng chú ý, trong danh mục đề xuất có nhóm ngành thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính được xem là khu vực nhạy cảm do liên quan trực tiếp đến thị trường tài chính và dòng tiền. Cụ thể, một loạt lĩnh vực như kinh doanh dịch vụ kế toán, hàng miễn thuế, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm được đưa vào diện xem xét cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Đặc biệt, các hoạt động kinh doanh casino và đặt cược, vốn chịu sự quản lý chặt chẽ trong nhiều năm cũng nằm trong danh sách đề xuất. Đây là những lĩnh vực có tác động lớn đến nguồn thu ngân sách, đồng thời gắn với các vấn đề quản lý rủi ro và trật tự xã hội, do đó việc điều chỉnh chính sách thu hút nhiều sự quan tâm.

Bên cạnh việc bãi bỏ, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm phù hợp với thực tiễn, bao gồm các lĩnh vực như bảo hiểm, giáo dục, sản xuất nông nghiệp, thực phẩm và dịch vụ dữ liệu.

Việc cắt giảm và điều chỉnh điều kiện kinh doanh được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm. Tuy nhiên, với các lĩnh vực nhạy cảm, yêu cầu hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm tra vẫn được đặt ra nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và tuân thủ pháp luật.

Theo dự kiến, Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 1/3/2027. Bộ Tài chính cho biết đã hoàn tất hồ sơ dự thảo để phục vụ công tác thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.