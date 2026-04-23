Ngưỡng doanh thu chịu thuế cần linh hoạt theo biến động kinh tế, ngành nghề

Đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng đã được Thủ tướng cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở thực tiễn.

Trước đó, Quốc hội đã thảo luận và quyết định nâng ngưỡng này lên 500 triệu đồng từ năm 2025. Việc tiếp tục đề xuất nâng lên 1 tỷ đồng trong thời gian ngắn cho thấy sự điều chỉnh mạnh mẽ nhằm phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, tạo điều kiện cho người dân và hộ kinh doanh phát triển sản xuất, ổn định thu nhập.

Đại biểu Trần Anh Tuấn, đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh

Theo đại biểu, mức 1 tỷ đồng là phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, về lâu dài, cần tiếp tục theo dõi và điều chỉnh dựa trên tình hình phát triển kinh tế, đặc biệt là yếu tố lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng (CPI), để bảo đảm ngưỡng thuế luôn sát với thực tế đời sống.

Đáng chú ý, Quốc hội đã giao thẩm quyền cho Chính phủ chủ động quyết định ngưỡng doanh thu chịu thuế theo từng thời kỳ. Điều này giúp chính sách linh hoạt hơn, kịp thời thích ứng với biến động kinh tế, đồng thời tạo điều kiện để hộ kinh doanh phát triển và từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp khi đủ điều kiện.

Đồng quan điểm, đại biểu Trần Thị Hiền (đoàn Ninh Bình) cho rằng, việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng là bước đi tích cực nhằm giảm gánh nặng cho khu vực kinh tế nhỏ lẻ, song cần được cân nhắc linh hoạt để phù hợp với thực tế giữa các vùng.

Theo đại biểu, tại các địa bàn đông dân cư, nơi tập trung khu công nghiệp, khu đô thị và trung tâm kinh tế lớn, hoạt động kinh doanh sôi động và đa dạng ngành nghề. Trong bối cảnh đó, việc xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế không thể chỉ dựa vào một con số chung, mà cần tính đến đặc thù từng lĩnh vực, bởi biên lợi nhuận giữa các ngành có sự khác biệt đáng kể.

Đại biểu Trần Thị Hiền, đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

Trong khi đó, tại các khu vực khó khăn, nơi hoạt động kinh tế chưa phát triển đồng đều, vấn đề không nằm ở ngưỡng 1 tỷ đồng cao hay thấp, mà là nhiều hộ kinh doanh chưa đạt được mức doanh thu đủ để phát sinh nghĩa vụ thuế, dù cơ chế, chính sách đã có. Đây được xem là điểm nghẽn lớn cần được tháo gỡ.

Đáng chú ý, ngay cả ở một số ngành dịch vụ như nhà hàng, khách sạn hay kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh thu thời gian qua cũng có dấu hiệu giảm sút do tác động của thị trường. Điều này khiến việc áp dụng một ngưỡng doanh thu cố định bộc lộ hạn chế, khi chưa phản ánh đầy đủ thực trạng kinh doanh.

Từ thực tế đó, đại biểu nhấn mạnh, vấn đề không chỉ là nâng hay giữ ngưỡng, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để hộ kinh doanh có thể đạt được mức doanh thu một cách thực chất. Chính sách thuế cần xuất phát từ thực tế phát triển kinh tế của từng địa bàn, thay vì áp dụng đồng loạt.

Ngay trong cùng một địa phương, sự chênh lệch giữa khu vực trung tâm và vùng sâu, vùng xa là rất rõ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, điều kiện kinh doanh giữa nội đô và các khu vực xa trung tâm có sự khác biệt đáng kể.

Vì vậy, việc xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế cần được thiết kế theo hướng linh hoạt theo từng vùng, từng nhóm đối tượng và điều kiện kinh doanh cụ thể, nhằm vừa bảo đảm công bằng vừa tạo điều kiện cho hộ kinh doanh phát triển bền vững.