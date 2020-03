Cây gỗ lim trên 100 tuổi sẽ được đấu giá trong tháng 3 này

UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, cây gỗ lim có tuổi thọ trên 100 tuổi được 2 người dân ở xã Sơn Hồng, phát hiện dưới suối vào ngày 21/7/2019, sẽ được tổ chức đấu giá vào tháng 3 này.

Trước khi đưa ra bán đấu giá cây gỗ lim do người dân tìm thấy tại xã Sơn Hồng, UBND huyện Hương Sơn đã có thông báo tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Hội đồng định giá bước đầu khối gỗ này có giá khoảng 80 triệu đồng.

Cũng theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn, để đảm bảo tài sản sớm được đưa vào sử dụng, phát huy tác dụng, các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ phối hợp tiến hành đấu giá trong tháng 3/2020.

Cận cảnh cây gỗ lim.

Trước đó, vào khoảng 18h tối ngày 21/7/2019, anh cùng anh Nguyễn Đức Chung (SN 1984, trú tại thôn 9) vào khe Dốc Đá tại thôn 1 để bắt ốc. Khi đang bắt ốc ở khe suối, chân anh dẫm phải cành cây lớn ở dưới nước. Vì quá tò mò, người đàn ông này liền lặn xuống dưới để kiểm tra thì phát hiện một cành của cây gỗ to đã mục, phía dưới thân đã bị đất, đã vùi lấp.

Ban đầu anh Chung và anh Hạnh dùng cưa tay, lặn xuống đáy sâu khoảng hơn 2m để cắt cành cây lên trước. Đáy khe khá sâu, lại không phải là thợ chuyên nên mỗi lần lặn chỉ được 20-30s, cắt được 2-3 nhát lại phải ngoi lên mặt nước. Ngay sau đó, anh Hạnh và anh Chung đã thuê thợ và máy đào đến khu vực trên để đào cây gỗ lên. Đúng 9h sáng ngày 25/7, cây gỗ dài khoảng 15m, có đường kính khoảng 60cm được đưa lên bờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc phát hiện cây gỗ quý, chính quyền địa phương cùng lực lượng kiểm lâm huyện Hương Sơn đã lập biên bản, báo cáo cấp trên để xử lý theo đúng quy định của Nhà nước.

Theo nhiều người dân có kinh nghiệm, cây gỗ mà anh Hạnh và anh Chung tìm thấy là cây gỗ lim xanh khoảng 100 năm tuổi. Rất có thể trong quá trình lũ lụt, đã bị cuốn trôi xuống suối rồi bị vùi lấp

Theo Điều 229, Bộ luật Dân sự 2015 quy định, người phát hiện tài sản bị chôn, giấu, vùi lấp, chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; trường hợp không biết chủ nhân thì phải giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tài sản được tìm thấy không phải là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu tài sản tìm thấy có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước./.