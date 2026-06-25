Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu chậm tiến độ dự án đường Tố Hữu nối dài ở TP Huế

Gói thầu số 21 do liên danh gồm Công ty Cổ phần 456, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây lắp Đầu tư An Phú Quảng Ninh và Công ty Cổ phần FECON thi công. Hạng mục xây lắp gồm đoạn tuyến có mặt cắt quy hoạch 60m, dài khoảng 6,1km cùng hệ thống trạm biến áp trên tuyến, với giá trị hợp đồng hơn 583 tỷ đồng.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế vừa chấm dứt hợp đồng

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, trong quá trình triển khai, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm không thực hiện đúng tiến độ và các cam kết theo hợp đồng. Từ ngày 15/5 đến 12/6/2026, doanh nghiệp này đã dừng toàn bộ hoạt động thi công trên công trường, vi phạm nghiêm trọng tiến độ thực hiện theo Hợp đồng kinh tế số 156/HĐBT ký ngày 27/12/2024 cùng các phụ lục liên quan.

Trước đó, chủ đầu tư đã nhiều lần đốc thúc, cảnh báo và xử phạt vi phạm tiến độ đối với nhà thầu. Ban Quản lý dự án đã 2 lần ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm với tổng số tiền 411 triệu đồng. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn không có biện pháp khắc phục, không bù lại khối lượng chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án cũng như kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài đang triển khai thi công

Theo quyết định chấm dứt hợp đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm phải phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ninh Bình thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng và hoàn trả số tiền tạm ứng chưa thu hồi. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng hơn 10 tỷ đồng, trong khi số tiền tạm ứng còn lại chưa thu hồi hơn 38 tỷ đồng.

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế cho biết, sau khi chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, các thành viên còn lại trong liên danh sẽ phân chia phần công việc còn lại để tiếp tục thi công. Trường hợp liên danh tiếp tục chậm trễ, vi phạm tiến độ theo hợp đồng, chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng đối với toàn bộ liên danh thi công.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có tổng chiều dài khoảng 9,59km, nối từ khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương đến nút giao đường Thuận Hóa với Quốc lộ 1, tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng.

Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp. Trong đó, gói thầu số 21 dài khoảng 6,1km, khởi công ngày 20/1/2025, thời gian thực hiện 900 ngày; Gói thầu số 20 dài khoảng 3,49km cùng hệ thống trạm biến áp trên tuyến, có giá trị hơn 132 tỷ đồng, khởi công từ tháng 11/2024 và dự kiến hoàn thành sau 720 ngày.