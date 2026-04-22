  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chậm nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân bị phạt đến 25 triệu đồng

Thứ Tư, 10:28, 22/04/2026
VOV.VN - Mức phạt chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế được quy định theo 5 mức, từ phạt cảnh cáo cho đến 25 triệu đồng khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp. 

Mức phạt chậm nộp hồ sơ quyết toán Thuế thu nhập cá nhân theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 310/2025/NĐ-CP được quy định như sau:

thuetncn.jpg

Theo Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Không tính tiền chậm nộp tiền phạt trong thời gian được hoãn thi hành quyết định phạt tiền; Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn tiền phạt; Số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm thông báo, đôn đốc tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt theo quy định.

Tin liên quan

Có thu nhập ở nhiều tỉnh, cá nhân nộp quyết toán thuế ở đâu?
Có thu nhập ở nhiều tỉnh, cá nhân nộp quyết toán thuế ở đâu?

Cơ quan thuế hướng dẫn cách xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập tại các tỉnh, thành khác nhau.

Có thu nhập ở nhiều tỉnh, cá nhân nộp quyết toán thuế ở đâu?

Có thu nhập ở nhiều tỉnh, cá nhân nộp quyết toán thuế ở đâu?

Cơ quan thuế hướng dẫn cách xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập tại các tỉnh, thành khác nhau.

Thuế thu nhập cá nhân: Vì sao nhiều người không được tính giảm trừ gia cảnh?
Thuế thu nhập cá nhân: Vì sao nhiều người không được tính giảm trừ gia cảnh?

VOV.VN - Theo quy định hiện hành, người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh khi có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, quy định này được đánh giá đã quá lạc hậu khiến người nộp thuế rất thiệt thòi bởi thực tế, không ai có thể sống nổi với mức thu nhập này.

Thuế thu nhập cá nhân: Vì sao nhiều người không được tính giảm trừ gia cảnh?

Thuế thu nhập cá nhân: Vì sao nhiều người không được tính giảm trừ gia cảnh?

VOV.VN - Theo quy định hiện hành, người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh khi có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, quy định này được đánh giá đã quá lạc hậu khiến người nộp thuế rất thiệt thòi bởi thực tế, không ai có thể sống nổi với mức thu nhập này.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công: Những điều cần lưu ý
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công: Những điều cần lưu ý

VOV.VN - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1296/CT-NVT hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Theo đó, quy định rõ các trường hợp phải quyết toán, được miễn quyết toán, hồ sơ cần cần chuẩn bị và những mốc thời hạn quan trọng người nộp thuế cần lưu ý.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công: Những điều cần lưu ý

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công: Những điều cần lưu ý

VOV.VN - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1296/CT-NVT hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Theo đó, quy định rõ các trường hợp phải quyết toán, được miễn quyết toán, hồ sơ cần cần chuẩn bị và những mốc thời hạn quan trọng người nộp thuế cần lưu ý.

