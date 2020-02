Chỉ nên mua đủ dùng, không nên tích trữ khẩu trang

Kết quả từ Viện Nghiên cứu Dệt May thực hiện thử nghiệm kiểm tra tính kháng khuẩn các mẫu vải làm khẩu trang của Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân - công ty thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho thấy, các mẫu vải kháng khuẩn làm khẩu trang của Dệt kim Đông Xuân đạt tỷ lệ suy giảm vi khuẩn khoảng từ 48,4%-68,4%, có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và tiêu diệt một phần vi khuẩn.

Bên cạnh đó, các sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn của Dệt kim Đông Xuân đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm trong sản phẩm dệt may. Như vậy, bằng phương pháp xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế, các kết quả xét nghiệm của Viện Nghiên cứu dệt may Việt Nam đã xác định được những mẫu vải của Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân, có thể dùng để may khẩu trang, đáp ứng được yêu cầu khi sử dụng.

Khẩu trang kháng khuẩn của Vinatex.

Theo tập đoàn Dệt may Việt Nam, các doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn có thể cung ứng khoảng 750.000 khẩu trang vải kháng khuẩn mỗi ngày. Dự kiến đến cuối tháng 2, Tập đoàn Dệt may Việt Nam sẽ cung cấp cho thị trường hơn 5 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày.

Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết: "Các nhà sản xuất đang nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Chúng tôi kêu gọi người dân nên mua khẩu trang vừa đủ dùng, không nên tích trữ, vì khẩu trang của Dệt Kim Đông Xuân tái sử dụng được nhiều lần. Chúng tôi niêm yết giá bán đối với khẩu trang vải kháng khuẩn của Dệt kim Đông Xuân (bao gồm cả VAT) là 7.000 đồng/chiếc đối với cả khách hàng lớn và khách hàng mua lẻ. Trên thị trường hiện nay có một số thông tin về giá bán thấp hơn giá niêm yết, khả năng cao sản phẩm đó không phải đến từ Dệt Kim Đông Xuân”./.