Chiêm ngưỡng me bonsai cổ thụ độc đáo giá đắt đỏ

Cây me bonsai cổ thụ gần 100 tuổi của nghệ nhân Quốc Nam (xã Tân Kiên, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) hiện là cây độc đáo, dáng bonsai siêu phong hiếm có, tuổi thọ cao, vừa có hoa vừa có quả. (Ảnh: VTV) Cây me bonsai cổ thụ này được chăm sóc cầu kỳ, công phu nên được định giá 1 tỷ đồng. (Ảnh: VTV) Còn cây me này của một chủ vườn ở Đồng Nai đang thu hút nhiều khách tới tham quan và hỏi mua. (Ảnh: Danviet) Cây me hơn 100 tuổi có dáng trực, trên thân cây có nhiều u sần, khúc khuỷu. Nhiều dân chơi cây tỏ ra rất thích thú và khen đẹp. (Ảnh: Danviet) Các cành, tay me được chủ vườn uốn, tỉa rất công phu. (Ảnh: Danviet) Cây cao trên dưới 2m và đang được chủ vườn phát giá 175 triệu đồng. (Ảnh: Danviet)

