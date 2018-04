Chiến sự tại Syria sẽ đẩy giá vàng tuần tới tăng mạnh?

Dự báo giá vàng tuần tới (từ 16-21/4), theo khảo sát của Kitco News, đa số ý kiến chuyên gia và nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị trên thế giới tiếp tục leo thang.

Dự báo giá vàng tuần từ 16-21/4/2018, do Kitco News thực hiện

Cụ thể, trong cuộc khảo sát Wall Street, có tới 69% chuyên gia trả lời đưa ra dự báo giá vàng sẽ tăng, 19% dự báo giá sẽ giảm và 13% quan điểm trung lập. Còn đối với cuộc khảo sát trực tuyến Main Street, có tới 82% ý kiến dự báo giá vàng tăng, 12% dự báo giá giảm và 6% trung lập.

Trước đó, dự báo về giá vàng trong tuần vừa qua, 57% ý kiến trả lời khảo sát Wall Street và 47% ý kiến khảo sát Main Street đều lạc quan dự báo giá vàng tăng. Thực tế họ đã đúng, vì chốt tuần qua giá vàng giao tháng 6 trên sàn Comex tăng 0,9% trong tuần lên đến 1.348 USD/oz, mặc dù mức giá này vẫn giảm so với từ mức đỉnh giá trong tuần 1.369 USD/oz và cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 năm 2018.

Trong số các dự báo về giá vàng tuần tới, Sean Lusk, giám đốc phụ trách bảo hiểm rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng giá vàng suy giảm hồi cuối tuần vừa qua là cơ hội tốt để nhà đầu tư mua vào. Nhưng tình hình chiến sự tại Syria sẽ đẩy giá vàng tăng trong tuần tới.

Đồng quan điểm, Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích kỹ thuật cao cấp của Kitco, cũng cho rằng giá vàng tuần tới sẽ tăng do sự gia tăng căng thẳng địa chính trị trên thế giới. Nhiều chuyên gia khác như Adrian Day, chủ tịch và giám đốc điều hành của Adrian Day Asset Management; và Adam Button, giám đốc điều hành của ForexLive, cũng kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới do những lo lắng của nhà đầu tư trên thị trường về hành động quân sự tại Syria. Đặc biệt là Adrian Day cho rằng nguy cơ đối đầu quân sự giữa Mỹ và Nga sẽ gây ra những hậu quả rất to lớn. Nhưng nhìn chung, giá vàng sẽ được lợi theo xu hướng tăng.

Trong khi đó, Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures và Options LLC, nhận thấy tiềm năng cho vàng có thể giảm trở lại trong thời gian dài do tình trạng bán thanh lý. Nhất là khi Mỹ tấn công Syria mà giá cổ phiếu vẫn neo ở mức cao thì nhà đầu tư sẽ bán tháo vàng trong đầu tuần tới.

Ken Morrison, biên tập viên của tờ Morrison on the Markets, cũng dự báo giá vàng tuần tới có thể giảm vì sau đợt tăng giá trong tuần vừa qua, dòng tiền dội vào vàng đã tăng mạnh do lo ngại căng thẳng Mỹ - Syria. Nhưng đỉnh giá tuần vừa qua không giữ được lâu, giá vàng đã suy giảm về cuối tuần. Nếu không có chất xúc tác mới để giá vàng phá vỡ mức kháng cự 1.370 USD/oz, Ken Morrison cho rằng giá vàng sẽ giảm, nhưng vẫn quanh mốc 1.330 USD/oz. Giá vàng trong nước hôm nay đảo chiều tăng nhẹ VOV.VN - Giá vàng trong nước hôm nay (10/4) đảo chiều tăng nhẹ theo đà của thị trường vàng thế giới trong bối cảnh đồng USD đang bấp bênh.

