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Cho thuê chung cư theo ngày: Chủ nhà mừng, cư dân lo ngại an ninh, cháy nổ

Thứ Sáu, 06:00, 16/10/2026
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VOV.VN - Cho thuê căn hộ chung cư theo ngày mở ra cơ hội tăng thu nhập cho chủ nhà, đồng thời bổ sung nguồn cung lưu trú cho du khách. Tuy nhiên, người lạ ra vào thường xuyên cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh, phòng cháy chữa cháy và chất lượng sống của cư dân, đặt ra yêu cầu phải có cơ chế quản lý, giám sát rõ ràng.

Chủ nhà thêm cơ hội kiếm tiền, cư dân lo an ninh

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thảo luận và lấy ý kiến, trong đó có các nội dung mới về quản lý và phát triển phân khúc nhà ở cho thuê. Tại điểm c khoản 5 Điều 3 “dự thảo Luật Nhà ở” bổ sung trường hợp sử dụng căn hộ chung cư “cho thuê để ở hoặc lưu trú” theo tháng, theo năm hoặc cho thuê căn hộ “để ở ngắn hạn” theo tuần, theo ngày.

Đồng tình với quy định tại điểm c khoản 5 Điều 3 của dự thảo, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, quy định này góp phần bảo đảm quyền của chủ sở hữu căn hộ, trong đó có quyền cho thuê để ở dài hạn theo tháng, theo năm hoặc ngắn hạn theo tuần, theo ngày. Việc cho thuê căn hộ phục vụ lưu trú cũng có thể bổ sung nguồn cung cho ngành du lịch trong bối cảnh lượng khách đến Việt Nam tăng lên.

cho thue chung cu theo ngay chu nha mung, cu dan lo ngai an ninh, chay no hinh anh 1

Theo số liệu được HoREA dẫn trong văn bản góp ý, cả nước hiện có khoảng 40.000 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 780.000 phòng, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú. Năm 2025, khách du lịch nội địa đạt khoảng 137 triệu lượt, khách quốc tế gần 21,2 triệu lượt. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5%.

Những con số này cho thấy nhu cầu lưu trú có quy mô lớn, trong khi việc đa dạng hóa loại hình lưu trú có thể tạo thêm lựa chọn cho du khách. Căn hộ có không gian sinh hoạt riêng, bếp và nhiều phòng ngủ có thể phù hợp với gia đình hoặc nhóm khách đi cùng nhau. Với chủ sở hữu, cho thuê ngắn ngày cũng là một phương án khai thác tài sản thay vì để căn hộ trống.

Tuy nhiên, chung cư trước hết là nơi sinh sống lâu dài của nhiều hộ gia đình, với không gian chung và hệ thống vận hành được tổ chức để phục vụ cộng đồng cư dân ổn định. Khi khách lưu trú thay đổi liên tục, việc kiểm soát người ra vào, sử dụng thang máy, giữ gìn vệ sinh, hạn chế tiếng ồn và xử lý sự cố có thể phức tạp hơn. Nếu khách thuê không nắm nội quy hoặc chủ căn hộ không trực tiếp quản lý, những bất tiện phát sinh có thể ảnh hưởng đến các hộ dân khác.

Anh Nguyễn Văn Quang ở chung cư Trung Hòa, Hà Nội, bày tỏ lo ngại việc cho thuê căn hộ theo ngày có thể khiến lượng người lạ ra vào tòa nhà tăng lên, gây khó khăn cho công tác kiểm soát an ninh.

“Nếu khách thuê thay đổi liên tục, người dân khó biết ai đang sinh sống trong tòa nhà, việc kiểm soát người ra vào cũng có thể phức tạp hơn. Khi xảy ra mất an ninh, tiếng ồn hoặc sự cố phòng cháy chữa cháy, cần xác định rõ ai chịu trách nhiệm. Chủ căn hộ cho thuê có thu nhập nhưng cư dân sống lâu dài phải gánh thêm những rủi ro do hoạt động này gây ra”, anh Quang chia sẻ.

Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc có cho phép cho thuê căn hộ theo ngày hay không, mà còn là xác định điều kiện nào được phép thực hiện, ai chịu trách nhiệm và cơ chế xử lý ra sao khi hoạt động lưu trú ảnh hưởng đến cộng đồng.

Mở quyền cho thuê phải đi cùng cơ chế giám sát

Còn  T.S Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Bất động sản Việt Nam nhận định, việc cho phép khai thác căn hộ chung cư để lưu trú ngắn ngày cần được đặt trong tổng thể quản lý và vận hành nhà chung cư. Vấn đề không chỉ nằm ở quyền cho thuê của chủ sở hữu mà còn ở trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy, chữa cháy và duy trì môi trường sống của cộng đồng cư dân. Nếu quy định chỉ dừng ở việc cho phép cho thuê mà chưa xác định rõ trách nhiệm của chủ căn hộ, đơn vị vận hành và cơ quan quản lý, những bất cập trong quá trình thực hiện có thể phát sinh.

cho thue chung cu theo ngay chu nha mung, cu dan lo ngai an ninh, chay no hinh anh 2

“Đặc biệt, các yêu cầu về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và nếp sống văn minh cần được quy định rõ. Đây là những điều kiện quan trọng để hoạt động lưu trú không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ đang cư trú ổn định”, ông Lượng nêu quan điểm.

Với mô hình cho thuê theo ngày, chủ sở hữu cần được xác định rõ nghĩa vụ đăng ký kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế nếu thuộc diện phải thực hiện, khai báo lưu trú và tuân thủ các yêu cầu về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy. Các yêu cầu này cần được quy định cụ thể để người kinh doanh biết mình được làm gì, phải đáp ứng điều kiện nào và chịu trách nhiệm đến đâu.

Ông Lê Hoàng Châu khẳng định, việc cho thuê lưu trú phải đi cùng yêu cầu chấp hành quy định về đăng ký tạm trú, lưu trú, nội quy chung cư và hướng dẫn của đơn vị quản lý vận hành, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội.

Cho thuê căn hộ theo ngày có thể tạo thêm nguồn thu cho chủ sở hữu và mở rộng nguồn cung lưu trú. Nhưng để hoạt động này không trở thành nguồn phát sinh xung đột trong chung cư, quyền khai thác tài sản cần đi cùng nghĩa vụ cụ thể, trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy, chữa cháy và duy trì môi trường sống của cộng đồng cư dân. Nếu quy định chỉ dừng ở việc cho phép cho thuê mà chưa xác định rõ trách nhiệm của chủ căn hộ, đơn vị vận hành và cơ quan quản lý, những bất cập trong quá trình thực hiện có thể phát sinh.

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Mô hình cho thuê căn hộ ngắn hạn tại TP.HCM còn nhiều bất cập

VOV.VN - Tại TP.HCM, mô hình cho thuê căn hộ ngắn hạn qua các nền tảng trực tuyến như Airbnb, Booking hay Luxstay đang trở nên phổ biến, đặc biệt tại các khu vực trung tâm. Tuy nhiên, sau nhiều đợt kiểm tra, phần lớn chung cư vẫn bị xác định là chưa đủ điều kiện để kinh doanh loại hình này. Nguyên nhân không chỉ nằm ở khâu quản lý mà còn xuất phát từ hàng loạt rào cản kỹ thuật, pháp lý.

Ánh Phương/VOV.VN
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