Cho vay theo dòng tiền, bằng phương thức điện tử là bước đột phá số

Diễn đàn do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG phối hợp cùng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức ngày 30/9.

8 tháng qua, cả nước đã thực hiện 21 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với 260,6 triệu tỷ đồng, tăng 34,5% về số lượng so với cùng kỳ năm trước và tăng 13,3% về giá trị.

Ông Đào Minh Tú – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cho rằng ngành ngân hàng ở Việt Nam đang phát triển sang giai đoạn mới, đó là từ số hóa các hoạt động sang xây dựng ngân hàng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Tốc độ chuyển đổi này rất nhanh.

Nếu chuyển đổi số trong giai đoạn vừa qua chủ yếu là đưa sản phẩm dịch vụ lên môi trường số, thì AI đang tạo điều kiện để ngành ngân hàng tiến thêm một bước. Đó là từ số hóa sang thông minh hóa, từ tự động hóa sang cá nhân hóa và từ cung cấp dịch vụ đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái tài chính kết nối.

Toàn cảnh diễn đàn (Ảnh: Lệ Hằng)

Theo ông Đào Minh Tú, AI không chỉ hỗ trợ ngân hàng nhận diện nhu cầu, hành vi và khả năng tài chính của khách hàng để phục vụ tốt hơn mà còn giúp các tổ chức tín dụng thiết kế sản phẩm phù hợp hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh những cơ hội thì thách thức của ngành ngân hàng đó là về an ninh mạng và gian lận công nghệ cao. Vì vậy, bài toán của ngành ngân hàng trong kỷ nguyên AI là làm thế nào đổi mới nền tảng an toàn, có trách nhiệm và tạo dựng được niềm tin.

Ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh khu vực 2

Còn theo ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh khu vực 2, công nghệ số tạo ra những đột phá trong lĩnh vực tín dụng đối với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu tất cả số liệu về tài chính, kế toán, sự minh bạch dòng tiền, quản trị... của doanh nghiệp vừa và nhỏ có đầy đủ, chính xác và có tính pháp lý, thì đây là dữ liệu đầu vào của các ngân hàng để thẩm định, đánh giá. Từ đó hướng phát triển mới của ngân hàng là sẽ cho vay theo dòng tiền, theo phương thức điện tử:

"Một khi nguồn dữ liệu có cơ sở pháp lý và công khai minh bạch được chia sẻ thì nó là nguồn thông tin vô giá để các ngân hàng đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng, cho vay tín chấp phổ biến hơn. Nó dựa trên cơ sở dòng tiền và kiểm soát được dòng tiền. Phương thức cho vay điện tử hay là cho vay theo dòng tiền sẽ phát triển phổ biến hơn", ông Lệnh nói.