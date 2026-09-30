Ngành công nghệ số tăng trưởng 36%, 4,86 tỷ giao dịch dữ liệu quốc gia

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp báo thường kỳ tháng 9 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Trung Tính, thông tin về những kết quả nổi bật của ngành và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nhiều chỉ số khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tăng trưởng

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, trong tháng 9, Việt Nam ghi nhận 3.131 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus. Tổng số giao dịch qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) từ khi khai trương năm 2020 đến ngày 15/9/2026 đạt 4,86 tỷ giao dịch.

Tính đến tháng 9, cả nước đã cấp 34,575 triệu chứng thư chữ ký số, tương ứng 49,96% dân số trưởng thành trong độ tuổi 15-65 có chữ ký số (34,575 triệu dân/69,2 triệu dân); Trong lĩnh vực bưu chính, doanh thu dịch vụ tháng 9/2026 ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng đạt khoảng 440 triệu bưu gửi, tăng 14%.

Họp báo thường kỳ tháng 9 Bộ Khoa học và Công nghệ

Tính đến ngày 15/9 vừa qua, số tên miền quốc gia “.vn” duy trì đạt 703.236 tên miền, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 7 toàn cầu.

Doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tháng 9/2026 ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, doanh thu ước đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong tháng này, Bộ KH&CN (Cục SHTT) tiếp nhận 16.205 đơn sở hữu công nghiệp, xử lý 17.525 đơn và cấp 8.096 văn bằng bảo hộ.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính cho biết, trong tháng 10, Bộ KH&CN tập trung hoàn thiện 4 dự án Luật theo Chương trình lập pháp năm 2026, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ sẽ đẩy nhanh phê duyệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công nghệ chiến lược đủ điều kiện; hoàn thành thẩm định hồ sơ còn lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bố trí kinh phí và ký hợp đồng. Tiếp tục phân loại, tích hợp 160 đề xuất của địa phương, ưu tiên các nhiệm vụ có phạm vi dùng chung, liên vùng, với sản phẩm, chỉ tiêu kỹ thuật, địa chỉ ứng dụng và khả năng huy động nguồn lực rõ ràng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính chủ trì họp báo

Bộ cũng triển khai Đề án phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; tiếp tục tái cấu trúc các chương trình KH&CN quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, làm rõ phạm vi, tiêu chí lựa chọn nhiệm vụ, cơ chế quản lý và phương án chuyển tiếp, không làm gián đoạn các nhiệm vụ đang thực hiện.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ đặt mục tiêu hoàn thành 14/20 nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch hành động 100 ngày; tiếp tục làm sạch, kết nối, chia sẻ dữ liệu; triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hướng dẫn Khung kiến trúc số cấp bộ, cấp tỉnh. Đồng thời, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công vụ, gắn với yêu cầu an toàn, chất lượng dữ liệu, hiệu quả sử dụng và khả năng nhân rộng.

Bộ sẽ tập trung xử lý 273 thôn, bản lõm sóng và 209 điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế công lập lõm sóng hoặc sóng yếu; tiếp tục thúc đẩy IPv6/IPv6-only, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số dùng chung; nghiên cứu kết hợp trạm BTS với giải pháp vệ tinh tạm thời tại khu vực đặc biệt khó khăn.

Các nhiệm vụ nâng cao năng lực hạ tầng chất lượng quốc gia, hoàn thiện cơ sở pháp quy, tiêu chuẩn, quy chuẩn và Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân cũng được chú trọng. Bộ đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế về công nghệ nguồn, nghiên cứu chung, đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia diễn ra ngày 4/10

Tại họp báo, ông Nguyễn Mai Dương - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo đã thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, sẽ tổ chức vào ngày 4/10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, sự kiện hướng tới khơi dậy tinh thần sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tăng cường liên kết các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Sinh viên tham quan gian trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày hội tập trung kết nối “nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - tổ chức tài chính”, tạo cơ hội chia sẻ nguồn lực và thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư. Chương trình cũng chú trọng kết nối mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài thông qua các nền tảng công nghệ số.

Chuỗi hoạt động tập trung thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới và nâng cao hiệu quả thực thi các cơ chế, chính sách hỗ trợ; đồng thời tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc, nhân rộng các mô hình điển hình và phát động phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Trong khuôn khổ lễ chào mừng, Bộ KH&CN sẽ công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026 và Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026; đồng thời trao giải cho các tác giả xuất sắc của cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026.

Đáng chú ý, Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026) sẽ giới thiệu các công nghệ tiên tiến, sản phẩm thương mại hóa, giải pháp chuyển đổi số và tổ chức các phiên kết nối cung - cầu công nghệ, kết nối đầu tư và doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học và quỹ đầu tư.