"Chốt” mốc đưa cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong vào khai thác trước 15/4

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7 (Ban QLDA 7 – chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Chí Thạnh – Vân Phong vào khai thác.

Theo Bộ Xây dựng, dự án này ban đầu được xác định hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử tại khu vực miền Trung trong năm 2025, đến ngày 19/12/2025 dự án mới chỉ đạt mức thông xe kỹ thuật.

Ngày 1/3/2026, trong chuyến kiểm tra hiện trường, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng và chủ đầu tư “quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp”, phấn đấu hoàn thành trong tháng 3/2026. Tuy nhiên, đến nay tiến độ dự án vẫn tiếp tục chậm so với yêu cầu.

Trước thực tế này, Bộ Xây dựng đã nghiêm khắc phê bình Ban QLDA 7 do “chưa quyết liệt trong công tác điều hành”. Bộ yêu cầu Giám đốc Ban QLDA 7 phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm và đánh giá tiến độ thi công hàng ngày đối với từng nhà thầu; kịp thời yêu cầu có giải pháp khắc phục ngay nếu xảy ra chậm trễ.

Đối với các nhà thầu không đáp ứng tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu “khẩn trương thực hiện điều chuyển khối lượng, huy động các nhà thầu khác trong liên danh vào thi công, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án”.

Chủ đầu tư cũng phải căn cứ khối lượng công việc còn lại, chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát xây dựng lại tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo ngày, theo tuần, kèm theo kế hoạch huy động máy móc, thiết bị, nhân lực và nguồn lực tài chính.

Bộ Xây dựng đặt ra các mốc tiến độ cụ thể: hoàn thành toàn bộ công tác thảm bê tông nhựa, bê tông xi măng khu vực trạm thu phí trước ngày 5/4; hoàn thành hệ thống an toàn giao thông, gia cố lề, rãnh, mái taluy và các hạng mục hoàn thiện trước ngày 10/4; hoàn tất thủ tục nghiệm thu, phê duyệt phương án tổ chức giao thông để đưa dự án vào khai thác trước ngày 15/4/2026.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong có tổng chiều dài hơn 48km qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đối với hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí và kiểm soát tải trọng xe, Bộ yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, bảo đảm đủ điều kiện thu phí trước ngày 30/4/2026.

“Lãnh đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính và phải trực tiếp có mặt tại công trường để chỉ đạo, điều hành, đảm bảo kế hoạch hoàn thành từng ngày; tổ chức thi công cuốn chiếu, hoàn thành mặt đường đến đâu, hoàn thiện lề, rãnh, gia cố mái taluy, hệ thống an toàn giao thông đến đó”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Bộ giao chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục xử lý sạt trượt; phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, vận hành, bảo trì, khai thác. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chuyên môn lập kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu, kịp thời khắc phục các tồn tại (nếu có) để hoàn tất thủ tục đưa dự án vào khai thác.

Về phía các nhà thầu, Bộ Xây dựng phê bình nghiêm khắc hai đơn vị là Miền Trung và Bắc Trung Nam do “chưa huy động đầy đủ nguồn lực, nhiều lần chậm tiến độ so với cam kết”, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các hạng mục còn lại.

Đối với các đơn vị tư vấn giám sát, Bộ yêu cầu thực hiện đúng quy định hợp đồng, “giám sát chặt chẽ việc huy động nhân lực, máy móc, vật liệu đầu vào và tổ chức thi công của nhà thầu theo kế hoạch đã cam kết; kiểm soát chất lượng công trình, bảo đảm tuân thủ hồ sơ thiết kế; thực hiện nghiệm thu, thanh toán nhanh gọn, đúng trình tự, thủ tục”.

Theo Ban QLDA 7, tính đến ngày 23/3/2026, sản lượng thực hiện dự án đã đạt trên 95% giá trị hợp đồng. Khoảng 36km đầu tuyến đã cơ bản hoàn thành; 12km cuối tuyến đang được cấp tập thảm bê tông nhựa, hoàn thiện kết cấu áo đường (4km còn lại), các hạng mục an toàn giao thông, gia cố taluy.

Hơn 600 kỹ sư, công nhân cùng hơn 200 đầu máy, thiết bị đang được duy trì, thi công liên tục trên công địa, bảo đảm mục tiêu thông xe, đưa vào sử dụng tuyến chính trong tháng 4/2026 và khai thác đồng bộ dự án (gồm ống hầm thứ 2 hầm Tuy An, hệ thống giao thông thông minh, thu phí không dừng, kiểm tra tải trọng xe) vào tháng 6/2026.

