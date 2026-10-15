Chủ căn hộ chung cư cần nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 2/11

Theo hướng dẫn của Thuế TP Hà Nội, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm thứ hai trở đi được nộp một lần trong năm, chậm nhất ngày 31/10. Tuy nhiên, năm 2026, ngày 31/10 rơi vào thứ Bảy nên thời hạn nộp thuế được chuyển sang ngày làm việc liền kề, thứ Hai 2/11/2026.

Chủ căn hộ chung cư tại Hà Nội cần nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 2/11.

Để thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn, người nộp thuế nên chủ động kiểm tra thông tin về thửa đất, căn hộ và số tiền còn phải nộp. Người dân có thể sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu nghĩa vụ thuế, lựa chọn đúng khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần thanh toán, kiểm tra thông tin và thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn. Sau khi hoàn tất giao dịch, người nộp thuế cần lưu giữ chứng từ và kiểm tra lại trạng thái khoản nộp để kịp thời phát hiện những sai lệch nếu có.

Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người dân chủ động thực hiện nghĩa vụ tài chính, tránh để sát thời hạn mới tra cứu và thanh toán.