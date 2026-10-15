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Có nhiều thửa đất ở, trường hợp nào phải khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Thứ Năm, 15:59, 15/10/2026
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VOV.VN - Người có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở cần lưu ý quy định về kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

Theo hướng dẫn của Thuế TP Hà Nội, việc kê khai được thực hiện theo từng thửa đất và khai tổng hợp đối với đất ở trong các trường hợp thuộc diện phải thực hiện theo quy định.

Đối với người có một thửa đất hoặc nhiều thửa đất tại cùng một xã nhưng tổng diện tích đất chịu thuế không vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử dụng đất, người nộp thuế không phải khai tổng hợp. Tương tự, trường hợp có nhiều thửa đất ở tại các xã khác nhau trong cùng một tỉnh, không có thửa đất nào vượt hạn mức và tổng diện tích các thửa đất chịu thuế không vượt hạn mức thì cũng không phải khai tổng hợp.

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Trường hợp tổng diện tích các thửa đất chịu thuế vượt hạn mức, người nộp thuế cần xác định cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo tình huống cụ thể. Nếu không có thửa đất nào vượt hạn mức nhưng tổng diện tích vượt hạn mức, người nộp thuế được lựa chọn nộp hồ sơ khai tổng hợp tại cơ quan thuế nơi có một trong các thửa đất. Nếu có một thửa đất vượt hạn mức, hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế nơi có thửa đất đó; nếu có nhiều thửa đất vượt hạn mức, người nộp thuế được lựa chọn cơ quan thuế nơi có thửa đất vượt hạn mức để nộp hồ sơ theo quy định.

Việc xác định đúng trường hợp kê khai giúp người dân hạn chế sai sót, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với các thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình.

PV/VOV.VN
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