Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cam kết tiến độ, tránh đăng ký giữ đất

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, nhiều dự án lớn, dự án động lực ở tỉnh, đang chậm tiến độ, bị tắc ngay từ khâu bàn giao mốc giới, đo đạc, kiểm kê đất đai, xác định nguồn gốc đất.

Trong số các dự án đang gặp khó khăn có Khu công nghiệp Ninh Diêm 1. Chủ đầu tư-Công ty Cổ phần Phát triển Ninh Khánh Land, vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi; các đơn vị liên quan của tỉnh cũng còn chậm trong thực hiện các thủ tục phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án Khu công nghiệp Ninh Xuân, đến nay vẫ chưa thể triển khai giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp và Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore chưa bàn giao mốc giới dự án. Điều này dẫn đến nguy cơ không đạt mục tiêu khởi công trong năm nay.

Sau khi xem xét các dự án chậm tiến độ, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh sẽ quyết liệt hơn trong khâu tổ chức thực hiện, nhất là chấn chỉnh sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các đơn vị, chủ đầu tư. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án duy trì đà tăng trưởng kinh tế của địa phương .

“Tôi sẽ giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mời nhà đầu tư lên làm việc và lập biên bản cam kết cụ thể. Nếu nhà đầu tư không triển khai thì phải xem xét lại, tránh tình trạng đăng ký dự án rồi để đó chỉ để giữ chỗ. Khánh Hòa có nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhưng tỉnh cần những nhà đầu tư thực sự triển khai, hiện thực hóa dự án. Việc đăng ký rồi kéo dài thời gian, giữ đất là không thể chấp nhận. Vì vậy, công tác phối hợp liên ngành cần phải tốt hơn”, Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết.