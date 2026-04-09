  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cam kết tiến độ, tránh đăng ký giữ đất

Thứ Năm, 18:12, 09/04/2026
VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là các dự án khu công nghiệp và hạ tầng động lực. Những vướng mắc trong phối hợp, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư phải được xử lý dứt điểm để bảo đảm tiến độ.

 

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, nhiều dự án lớn, dự án động lực ở tỉnh, đang chậm tiến độ, bị tắc ngay từ khâu bàn giao mốc giới, đo đạc, kiểm kê đất đai, xác định nguồn gốc đất.

Trong số các dự án đang gặp khó khăn có Khu công nghiệp Ninh Diêm 1. Chủ đầu tư-Công ty Cổ phần Phát triển Ninh Khánh Land, vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi; các đơn vị liên quan của tỉnh cũng còn chậm trong thực hiện các thủ tục phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Các khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa có nhiều điều kiện phát triển công nghiệp.

Đối với Dự án Khu công nghiệp Ninh Xuân, đến nay vẫ chưa thể triển khai giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp và Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore chưa bàn giao mốc giới dự án. Điều này dẫn đến nguy cơ không đạt mục tiêu khởi công trong năm nay.

Tỉnh Khánh Hòa đang kêu gọi đầu tư các dự án hạ tầng công nghiệp để duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Sau khi xem xét các dự án chậm tiến độ, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh sẽ quyết liệt hơn trong khâu tổ chức thực hiện, nhất là chấn chỉnh sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các đơn vị, chủ đầu tư. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án duy trì đà tăng trưởng kinh tế của địa phương . 

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh cần các nhà đầu tư hiện thực hóa các dự án.

“Tôi sẽ giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mời nhà đầu tư lên làm việc và lập biên bản cam kết cụ thể. Nếu nhà đầu tư không triển khai thì phải xem xét lại, tránh tình trạng đăng ký dự án rồi để đó chỉ để giữ chỗ. Khánh Hòa có nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhưng tỉnh cần những nhà đầu tư thực sự triển khai, hiện thực hóa dự án. Việc đăng ký rồi kéo dài thời gian, giữ đất là không thể chấp nhận. Vì vậy, công tác phối hợp liên ngành cần phải tốt hơn”, Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết.

Khánh Hòa trao quyết định đầu tư 3 khu công nghiệp hơn 11.000 tỷ đồng

VOV.VN - Cuối năm 2025, khí thế thu hút đầu tư tại Khánh Hòa được đẩy lên cao khi tỉnh đồng loạt trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 khu công nghiệp quy mô lớn. Đây được xem là bước đi quan trọng, tạo xung lực mới để công nghiệp trở thành trụ cột tăng trưởng, mở ra dư địa phát triển cho địa phương.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Dồn lực thi công Dự án cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột
VOV.VN - Các nhà thầu Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng tốc thi công nhằm bảo đảm tiến độ đề ra, đặc biệt là mốc thông xe kỹ thuật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa nghị quyết vào cuộc sống
VOV.VN - Chiều 30/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026–2031, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026–2031 với sự tín nhiệm cao.

