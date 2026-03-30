Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Cùng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII. HĐND tỉnh cũng bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026 gồm ông Lữ Thanh Hải và bà Phạm Thị Xuân Trang giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

Đối với UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026 được bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 gồm: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền và Nguyễn Thanh Hà.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết, trách nhiệm của người đứng đầu UBND tỉnh sẽ thể hiện rõ nhất ở kết quả phát triển, hiệu lực quản lý nhà nước và việc giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống. Trước hết UBND tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; khắc phục tình trạng có chủ trương nhưng không có kết quả cụ thể. Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn, nhất là các dự án chậm tiến độ, vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư còn rườm rà.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa biểu quyết thông qua Nghị quyết

Những việc thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được giải quyết dứt điểm; những nội dung vượt thẩm quyền thì chủ động kiến nghị, không để tồn đọng kéo dài. Theo ông Nguyễn Việt Hùng, trong bối cảnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một cực tăng trưởng cao của cả nước, tỉnh sẽ tổ chức lại không gian phát triển, tổ chức lại động lực tăng trưởng và đặc biệt là đổi mới cách điều hành.

“Đổi mới phương thức điều hành theo hướng thực chất, hiệu quả; cắt giảm tối đa thủ tục không cần thiết; rút ngắn thời gian xử lý công việc; tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, chuyển mạnh từ “quản lý” sang “quản trị”, từ “xử lý hồ sơ” sang “giải quyết vấn đề”. xây dựng bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân; đánh giá bằng kết quả công việc; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy”, ông Nguyễn Việt Hùng nói.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sắp đến sẽ đẩy manh cách thức điều hành, chuyển từ "quản lý" sang "quản trị"

Ông Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1978), quê quán thành phố Hà Nội. Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Việt Hùng trải qua các vị trí công tác: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (viết tắt là HUD - doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng); Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 28/3/2026, ông Nguyễn Việt Hùng được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Khánh Hòa phấn đấu cắt giảm 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.



