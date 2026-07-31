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Chưa phát hiện vi phạm về đo lường xăng E10

Thứ Sáu, 16:42, 31/07/2026
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VOV.VN - Ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Bộ KH&CN) cho biết, qua kiểm tra thực tế tại một số cơ sở, cửa hàng, trạm xăng dầu, cơ quan chức năng chưa ghi nhận dấu hiệu không phù hợp về đo lường trong phạm vi kiểm tra.

Ngày 5/6/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Kế hoạch số 3927/KH-BKHCN về kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026. Kế hoạch nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng E10 trong các khâu sản xuất, pha chế, phân phối và lưu thông trên thị trường.

Theo ông Trần Đăng Khoa, sau khi kế hoạch được ban hành, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đã tham mưu Bộ KH&CN ban hành Công văn số 3985/BKHCN-TĐC ngày 8/6/2026, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp triển khai kế hoạch.

Đồng thời, Ủy ban tham mưu Bộ KH&CN ban hành Công văn số 4607/BKHCN-TĐC ngày 27/6/2026 gửi Bộ Công Thương nhằm trao đổi, phối hợp và cung cấp thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10. Việc này nhằm bảo đảm công tác kiểm tra được triển khai đồng bộ, đúng thẩm quyền, hạn chế tình trạng trùng lặp, chồng chéo không cần thiết.

chua phat hien vi pham ve do luong xang e10 hinh anh 1
Ảnh minh họa

Thực hiện kế hoạch của Bộ KH&CN, Ủy ban đã tiến hành kiểm tra chuyên ngành tại Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội cùng một số cơ sở, đơn vị, cửa hàng, trạm xăng dầu thuộc hệ thống của Tổng Công ty.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng xăng E10 trong toàn bộ quá trình từ sản xuất, pha chế, tiếp nhận, tồn chứa, bảo quản, vận chuyển đến phân phối, kinh doanh và lưu thông trên thị trường.

Đoàn kiểm tra đã rà soát hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, chứng nhận và công bố hợp quy; hồ sơ về nguồn gốc, chất lượng xăng nền và ethanol nhiên liệu; hồ sơ nhập - xuất - tồn, chứng từ giao nhận, chứng thư chất lượng. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra hồ sơ quản lý phương tiện đo, cột đo xăng dầu; kiểm tra thực tế tại cơ sở pha chế, kho và các cửa hàng, trạm xăng dầu, đồng thời lấy mẫu xăng sinh học E10 RON 95-III để thử nghiệm theo quy định.

Kết quả bước đầu cho thấy, tại các cơ sở, cửa hàng, trạm xăng dầu được kiểm tra, hồ sơ về nguồn gốc, chất lượng, chứng từ giao nhận và các tài liệu liên quan cơ bản được cung cấp đầy đủ, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng trong phạm vi kiểm tra.

chua phat hien vi pham ve do luong xang e10 hinh anh 2
Ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Bộ KH&CN) trả lời tại buổi họp báo

Đối với phương tiện đo và cột đo xăng dầu, hồ sơ kiểm định, tem/dấu kiểm định, niêm phong và kẹp chì vẫn được duy trì tại thời điểm kiểm tra. Đoàn kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu không phù hợp về đo lường.

Kết quả thử nghiệm các mẫu xăng sinh học E10 RON 95-III được lấy tại Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội và một số cơ sở, cửa hàng, trạm xăng dầu được lựa chọn cho thấy các mẫu đều phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học đối với các chỉ tiêu được thử nghiệm.

Tại thời điểm tổng hợp kết quả, Đoàn kiểm tra chưa phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính trong phạm vi nội dung kiểm tra. Vì vậy, chưa đặt ra việc kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp được kiểm tra. Hiện. Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tiếp tục triển khai các nội dung kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 theo Kế hoạch số 3927/KH-BKHCN của Bộ KH&CN.

Theo ông Trần Đăng Khoa, công tác kiểm tra được thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Đồng thời, các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương nhằm hạn chế chồng chéo, trùng lặp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Chung Thủy/VOV.VN
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