Chứng nhận Halal - vé thông hành cho hàng Việt tiếp cận thị trường lớn nhất ASEAN

Việt Nam được Indonesia đánh giá là quốc gia có nhiều lợi thế do cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, văn hoá gần gũi, nên hàng hoá Việt Nam dễ được chấp nhận hơn tại thị trường này. Khoảng cách địa lý gần giúp giảm chi phí vận chuyển, tăng sức cạnh tranh cho hàng hoá Việt. Mặt khác, hai nước cùng thuộc Hiệp hội các quốc gia ASEAN được hưởng ưu đãi thuế quan nội khối và các hiệp định thương mại tự do với các nước, nên có nhiều cơ hội mở rộng hoạt động giao thương.

Hàng Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Sial Interfood, Indonesia

Đánh giá về các yêu cầu của các sản phẩm nhập khẩu cũng như cơ hội cho Việt Nam khai phá thị trường này, Tổng thư ký Bộ Công nghiệp Indonesia – ông Eko Cahyanto nhấn mạnh, Indonesia có dân số Hồi giáo lớn, nhu cầu sử dụng các sản phẩm Halal nhiều. Các sản phẩm Halal có những yêu cầu và tiêu chuẩn riêng và bất cứ quốc gia nào đáp ứng được các tiêu chuẩn đó, chúng tôi hoàn toàn chấp nhận. Indonesia có nhiều hợp tác với các quốc gia trong lĩnh vực này với những thỏa thuận được ký kết đáp ứng tiêu chuẩn của Indonesia.

“Tôi thấy các DN Việt Nam có sự quan tâm đến lĩnh vực Halal với Indonesia. Chúng ta nhận thấy tiềm năng từ một số sản phẩm Halal của Việt Nam mà Indonesia đang cần. Miễn là các sản phẩm Việt Nam sản xuất chất lượng tốt, đặc biệt là đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn và thị hiếu của người dân Indonesia”, ông Eko Cahyanto nói.

Bà Damayanti Siahaan - Thành viên đoàn Ủy ban song phương Việt Nam- Indonesia của Phòng thương mại và công nghiệp Indonesia (KADIN) chia sẻ, Việt Nam đang chuẩn bị cho ngành công nghiệp Halal và đây là một lĩnh vực mang lại nhiều cơ hội hợp tác không chỉ tại địa bàn hai nước, thị trường ASEAN mà còn trên thị trường toàn cầu.

“Tôi thấy tiềm năng rất lớn trong hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực Halal. Indonesia và Việt Nam có những điểm tương đồng trong một số lĩnh vực và cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng ta lạc quan rằng có thể hợp tác để hai bên cùng có lợi, cùng nhau kinh doanh, xuất khẩu sang nước thứ 3. Nhu cầu về sản phẩm Halal ngày càng tăng không chỉ thực phẩm mà còn trong các lĩnh vực khác như mỹ phẩm, thời trang và du lịch theo tiêu chuẩn Halal”, bà Damayanti Siahaan tin tưởng.

Chứng nhận Halal - tấm vé thông hành cho các sản phẩm xuất khẩu tiếp cận thị trường Indonesia gần 300 triệu dân

Tuy nhiên, để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao khả năng cạnh tranh của đất nước trong chuỗi cung ứng Halal toàn cầu, từ 17/10/2026, tất cả các sản phẩm thực phẩm, đồ uống, sản phẩm và dịch vụ giết mổ, dược phẩm, mỹ phẩm lưu hành tại thị trường Indonesia, bao gồm cả hàng nhập khẩu, đều phải có Chứng nhận Halal do Cơ quan bảo đảm Halal Indonesia (BPJPH) cấp.

Ông Phạm Thế Cường, Tham tán Thường mại Việt Nam tại Indonesia thông tin, các nhóm hàng của Việt Nam hiện đang xuất khẩu sang Indonesia thuộc diện phải áp dụng quy định về chứng nhận Halal tập trung vào các nhóm hàng, bao gồm bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, rau quả đóng hộp; thủy sản chế biến…

“Các DN xuất khẩu các nhóm sản phẩm trên và các nhóm hàng liên quan khác cần hết sức lưu ý, khẩn trương xin Chứng nhận Halal để tránh những rủi ro không đáng có do quy định Halal của Indonesia. Việc xin Chứng nhận Halal có thể thực hiện qua các hình thức trực tiếp với BPJPH, thông qua các công ty nhập khẩu đối tác hoặc trực tiếp với đại diện tại Việt Nam đã được BPJBH phê duyệt (chỉ áp dụng đối với hàng thực phẩm, đồ uống)”, ông Cường khuyến nghị.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Indonesia cũng nhấn mạnh những yếu tố để tạo lợi thế cạnh tranh của hàng Việt tại thị trường gần 300 triệu dân, đó là DN Việt Nam cần có chiến lược tiếp cận thị trường, định vị sản phẩm đúng đắn. DN Việt Nam có thể thành công ở Indonesia bằng cách trở thành lựa chọn trung dung thông minh chất lượng tốt hơn Trung Quốc, giá cả tốt hơn châu Âu, và cam kết thực hiện tại địa phương tốt hơn cả hai nước kia.

“DN tập trung xây dựng giá trị thương hiệu bền vững bằng việc đặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên hàng đầu, không chỉ dựa vào giá cả; Xác thực đúng nhu cầu thị trường; Việc đăng ký chứng nhận Halal, BPOM phải được tiến hành trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường, không phải sau đó; Đầu tư vào một đội ngũ thương mại địa phương cũng như tập trung nguồn lực ban đầu vào Java - nơi chiếm hơn 60% hoạt động kinh tế của Indonesia”, ông Cường lưu ý.

Ông Phạm Thế Cường - Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia đề cập các quy định mới của Indonesia

Ông Phạm Thế Cường cho rằng, để thúc đẩy đẩy mạnh mẽ sản phẩm halal xuất khẩu, DN cần có sự quan tâm, đầu tư về nguồn lực (tài chính và con người) thích đáng trong việc thực thi, áp dụng các quy định tiêu chuẩn halal Indonesia. Cần hình thành liên kết giữa DN trong nước, cũng như liên kết giữa các DN Việt Nam và DN các nước có ngành công nghiệp Halal phát triển. Quan trọng hơn là đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tại Thị trường Indonesia, xây dựng thương hiệu Halal cho sản phẩm/dòng sản phẩm của mình.

Để hỗ trợ DN cạnh tranh thành công tại thị trường Indonesia, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cam kết luôn đồng hành cùng DN Việt Nam trong quá trình thâm nhập mở rộng vào thị trường lớn nhất ASEAN, bảo vệ quyền lợi chính đáng của DN và hàng hóa Việt Nam tại thị trường Indonesia.