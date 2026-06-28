English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chứng nhận Halal - vé thông hành cho hàng Việt tiếp cận thị trường lớn nhất ASEAN

Chủ Nhật, 17:19, 28/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Indonesia là quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, việc thâm nhập thị trường đầy tiềm năng này đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định địa phương - một trong những quy định quan trọng nhất là Chứng nhận Halal.

Việt Nam được Indonesia đánh giá là quốc gia có nhiều lợi thế do cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, văn hoá gần gũi, nên hàng hoá Việt Nam dễ được chấp nhận hơn tại thị trường này. Khoảng cách địa lý gần giúp giảm chi phí vận chuyển, tăng sức cạnh tranh cho hàng hoá Việt. Mặt khác, hai nước cùng thuộc Hiệp hội các quốc gia ASEAN được hưởng ưu đãi thuế quan nội khối và các hiệp định thương mại tự do với các nước, nên có nhiều cơ hội mở rộng hoạt động giao thương. 

chung nhan halal - ve thong hanh cho hang viet tiep can thi truong lon nhat asean hinh anh 1
Hàng Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Sial Interfood, Indonesia

Đánh giá về các yêu cầu của các sản phẩm nhập khẩu cũng như cơ hội cho Việt Nam khai phá thị trường này, Tổng thư ký Bộ Công nghiệp Indonesia – ông Eko Cahyanto nhấn mạnh, Indonesia có dân số Hồi giáo lớn, nhu cầu sử dụng các sản phẩm Halal nhiều. Các sản phẩm Halal có những yêu cầu và tiêu chuẩn riêng và bất cứ quốc gia nào đáp ứng được các tiêu chuẩn đó, chúng tôi hoàn toàn chấp nhận. Indonesia có nhiều hợp tác với các quốc gia trong lĩnh vực này với những thỏa thuận được ký kết đáp ứng tiêu chuẩn của Indonesia.

“Tôi thấy các DN Việt Nam có sự quan tâm đến lĩnh vực Halal với Indonesia. Chúng ta nhận thấy tiềm năng từ một số sản phẩm Halal của Việt Nam mà Indonesia đang cần. Miễn là các sản phẩm Việt Nam sản xuất chất lượng tốt, đặc biệt là đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn và thị hiếu của người dân Indonesia”, ông Eko Cahyanto nói.

Bà Damayanti Siahaan - Thành viên đoàn Ủy ban song phương Việt Nam- Indonesia của Phòng thương mại và công nghiệp Indonesia (KADIN) chia sẻ, Việt Nam đang chuẩn bị cho ngành công nghiệp Halal và đây là một lĩnh vực mang lại nhiều cơ hội hợp tác không chỉ tại địa bàn hai nước, thị trường ASEAN mà còn trên thị trường toàn cầu.

“Tôi thấy tiềm năng rất lớn trong hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực Halal. Indonesia và Việt Nam có những điểm tương đồng trong một số lĩnh vực và cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng ta lạc quan rằng có thể hợp tác để hai bên cùng có lợi,  cùng nhau kinh doanh, xuất khẩu sang nước thứ 3. Nhu cầu về sản phẩm Halal ngày càng tăng không chỉ thực phẩm mà còn trong các lĩnh vực khác như mỹ phẩm, thời trang và du lịch theo tiêu chuẩn Halal”, bà Damayanti Siahaan tin tưởng.

chung nhan halal - ve thong hanh cho hang viet tiep can thi truong lon nhat asean hinh anh 2
Chứng nhận Halal - tấm vé thông hành cho các sản phẩm xuất khẩu tiếp cận thị trường Indonesia gần 300 triệu dân

Tuy nhiên, để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao khả năng cạnh tranh của đất nước trong chuỗi cung ứng Halal toàn cầu, từ 17/10/2026, tất cả các sản phẩm thực phẩm, đồ uống, sản phẩm và dịch vụ giết mổ, dược phẩm, mỹ phẩm lưu hành tại thị trường Indonesia, bao gồm cả hàng nhập khẩu, đều phải có Chứng nhận Halal do Cơ quan bảo đảm Halal Indonesia (BPJPH) cấp.

Ông Phạm Thế Cường, Tham tán Thường mại Việt Nam tại Indonesia thông tin, các nhóm hàng của Việt Nam hiện đang xuất khẩu sang Indonesia thuộc diện phải áp dụng quy định về chứng nhận Halal tập trung vào các nhóm hàng, bao gồm bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, rau quả đóng hộp; thủy sản chế biến…

“Các DN xuất khẩu các nhóm sản phẩm trên và các nhóm hàng liên quan khác cần hết sức lưu ý, khẩn trương xin Chứng nhận Halal để tránh những rủi ro không đáng có do quy định Halal của Indonesia. Việc xin Chứng nhận Halal có thể thực hiện qua các hình thức trực tiếp với BPJPH, thông qua các công ty nhập khẩu đối tác hoặc trực tiếp với đại diện tại Việt Nam đã được BPJBH phê duyệt (chỉ áp dụng đối với hàng thực phẩm, đồ uống)”, ông Cường khuyến nghị. 

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Indonesia cũng nhấn mạnh những yếu tố để tạo lợi thế cạnh tranh của hàng Việt tại thị trường gần 300 triệu dân, đó là DN Việt Nam cần có chiến lược tiếp cận thị trường, định vị sản phẩm đúng đắn. DN Việt Nam có thể thành công ở Indonesia bằng cách trở thành lựa chọn trung dung thông minh chất lượng tốt hơn Trung Quốc, giá cả tốt hơn châu Âu, và cam kết thực hiện tại địa phương tốt hơn cả hai nước kia. 

“DN tập trung xây dựng giá trị thương hiệu bền vững bằng việc đặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên hàng đầu, không chỉ dựa vào giá cả; Xác thực đúng  nhu cầu thị trường; Việc đăng ký chứng nhận Halal, BPOM phải được tiến hành trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường, không phải sau đó; Đầu tư vào một đội ngũ thương mại địa phương cũng như tập trung nguồn lực ban đầu vào Java - nơi chiếm hơn 60% hoạt động kinh tế của Indonesia”, ông Cường lưu ý.

chung nhan halal - ve thong hanh cho hang viet tiep can thi truong lon nhat asean hinh anh 3
Ông Phạm Thế Cường - Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia đề cập các quy định mới của Indonesia

Ông Phạm Thế Cường cho rằng, để thúc đẩy đẩy mạnh mẽ sản phẩm halal xuất khẩu, DN cần có sự quan tâm, đầu tư về nguồn lực (tài chính và con người) thích đáng trong việc thực thi, áp dụng các quy định tiêu chuẩn halal Indonesia. Cần hình thành liên kết giữa DN trong nước, cũng như liên kết giữa các DN Việt Nam và DN các nước có ngành công nghiệp Halal phát triển. Quan trọng hơn là đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tại Thị trường Indonesia, xây dựng thương hiệu Halal cho sản phẩm/dòng sản phẩm của mình. 

Để hỗ trợ DN cạnh tranh thành công tại thị trường Indonesia, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cam kết luôn đồng hành cùng DN Việt Nam trong quá trình thâm nhập mở rộng vào thị trường lớn nhất ASEAN, bảo vệ quyền lợi chính đáng của DN và hàng hóa Việt Nam tại thị trường Indonesia. 

halal.jpg

Indonesia chính thức bắt buộc Chứng nhận Halal: Doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị gì?

VOV.VN - Indonesia chính thức yêu cầu các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài được nhập khẩu, phân phối hoặc bán tại Indonesia phải có Chứng nhận Halal bắt buộc kể từ ngày 17/10/2026. Trước qui định mới này, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuẩn bị gì để khai phá thị trường lớn nhất Đông Nam Á với gần 300 triệu dân?

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thị trường Halal có nhiều cơ hội đánh thức tiềm năng xuất khẩu 34 tỷ USD
Thị trường Halal có nhiều cơ hội đánh thức tiềm năng xuất khẩu 34 tỷ USD

VOV.VN - Với sự chủ động của DN và sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý, thị trường Halal sẽ trở thành một động lực tăng trưởng mới cho xuất khẩu Việt Nam trong giai đoạn tới.

Thị trường Halal có nhiều cơ hội đánh thức tiềm năng xuất khẩu 34 tỷ USD

Thị trường Halal có nhiều cơ hội đánh thức tiềm năng xuất khẩu 34 tỷ USD

VOV.VN - Với sự chủ động của DN và sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý, thị trường Halal sẽ trở thành một động lực tăng trưởng mới cho xuất khẩu Việt Nam trong giai đoạn tới.

Chứng nhận Halal – “Giấy thông hành” xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Hồi giáo
Chứng nhận Halal – “Giấy thông hành” xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Hồi giáo

VOV.VN - Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang chủ động tiếp cận thị trường Halal, và Chứng nhận Halal được xem là “giấy thông hành” giúp các sản phẩm chế biến từ nông sản Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế, đặc biệt là cộng đồng Hồi giáo.

Chứng nhận Halal – “Giấy thông hành” xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Hồi giáo

Chứng nhận Halal – “Giấy thông hành” xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Hồi giáo

VOV.VN - Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang chủ động tiếp cận thị trường Halal, và Chứng nhận Halal được xem là “giấy thông hành” giúp các sản phẩm chế biến từ nông sản Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế, đặc biệt là cộng đồng Hồi giáo.

Thực phẩm Halal nhiều tiềm năng hướng đến thị trường quy mô 2.000 tỷ USD
Thực phẩm Halal nhiều tiềm năng hướng đến thị trường quy mô 2.000 tỷ USD

VOV.VN - Việt Nam có cơ hội lớn để tham gia vào thị trường thực phẩm Halal toàn cầu trị giá 2.000 tỷ USD, nhưng hiện vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ, khi có chưa đến 10% nhu cầu được thỏa mãn.

Thực phẩm Halal nhiều tiềm năng hướng đến thị trường quy mô 2.000 tỷ USD

Thực phẩm Halal nhiều tiềm năng hướng đến thị trường quy mô 2.000 tỷ USD

VOV.VN - Việt Nam có cơ hội lớn để tham gia vào thị trường thực phẩm Halal toàn cầu trị giá 2.000 tỷ USD, nhưng hiện vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ, khi có chưa đến 10% nhu cầu được thỏa mãn.

Xuất khẩu sản phẩm Halal: Còn quá ít “giấy thông hành” vào thị trường Indonesia
Xuất khẩu sản phẩm Halal: Còn quá ít “giấy thông hành” vào thị trường Indonesia

VOV.VN - Hạn chế của Việt Nam là không có nhiều doanh nghiệp hiểu rõ về sản phẩm và thị trường Halal, để được cấp Chứng nhận Halal, các doanh nghiệp cần phải đầu tư rất nhiều thời gian cũng như chi phí.

Xuất khẩu sản phẩm Halal: Còn quá ít “giấy thông hành” vào thị trường Indonesia

Xuất khẩu sản phẩm Halal: Còn quá ít “giấy thông hành” vào thị trường Indonesia

VOV.VN - Hạn chế của Việt Nam là không có nhiều doanh nghiệp hiểu rõ về sản phẩm và thị trường Halal, để được cấp Chứng nhận Halal, các doanh nghiệp cần phải đầu tư rất nhiều thời gian cũng như chi phí.

Thị trường Halal: Cơ hội bứt phá cho nông sản Việt Nam
Thị trường Halal: Cơ hội bứt phá cho nông sản Việt Nam

VOV.VN - Hiện nay nền kinh tế Halal toàn cầu đạt khoảng 5.000 tỷ USD, dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2028. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) có hiệu lực từ tháng 2/2026, nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam xuất sang thị trường này được hưởng thuế suất ưu đãi.

Thị trường Halal: Cơ hội bứt phá cho nông sản Việt Nam

Thị trường Halal: Cơ hội bứt phá cho nông sản Việt Nam

VOV.VN - Hiện nay nền kinh tế Halal toàn cầu đạt khoảng 5.000 tỷ USD, dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2028. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) có hiệu lực từ tháng 2/2026, nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam xuất sang thị trường này được hưởng thuế suất ưu đãi.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp