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Chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc là cơ hội mới cho logistics Việt Nam

Thứ Sáu, 18:46, 24/07/2026
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VOV.VN - Chiều 24/7, tại TP.HCM, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Logistics kết nối các khu vực với chủ đề "Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu- Cơ hội mới cho logistics Việt Nam".

 

Tham dự diễn đàn có đại diện nhiều bộ ngành, tỉnh thành, một số hiệp hội, doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài nước.

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Diễn đàn Logistics kết nối các khu vực với chủ đề "Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu- Cơ hội mới cho logistics Việt Nam"

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc dưới tác động của những biến động kinh tế, địa chính trị, chuyển đổi số và xu hướng phát triển xanh, logistics ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu.

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Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc Diễn đàn

Trong 6 tháng đầu năm 2026, bất chấp biến động thị trường, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 550 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, quy mô thương mại quốc tế ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nâng cao năng lực logistics.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, logistics không chỉ quyết định tốc độ lưu chuyển hàng hóa mà còn quyết định khả năng thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

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Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển và tái cấu trúc là cơ hội mới cho logistics Việt Nam 

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển và tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam có nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn nhờ vị trí địa lý chiến lược, hệ thống cảng biển đang được đầu tư, cùng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các cơ hội này, cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng logistics, phát triển các trung tâm logistics, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển logistics xanh, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng kinh tế và các phương thức vận tải.

Các địa phương đang là trung tâm logistics của Việt Nam không chỉ hoàn thiện hạ tầng, có chính sách cho lĩnh vực này mà còn phải kết nối chặt chẽ với nhau thành một hệ thống, kết nối với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

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Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc đối ngoại khu vực Mekong của Tập đoàn Maersk: Khi lựa chọn điểm đến đầu tư các tập đoàn đa quốc gia hiện ưu tiên mức độ kết nối hàng hải mạnh mẽ, hạ tầng tích hợp đa phương thức...

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc đối ngoại khu vực Mekong của Tập đoàn Maersk, khi lựa chọn điểm đến đầu tư các tập đoàn đa quốc gia hiện ưu tiên mức độ kết nối hàng hải mạnh mẽ, hạ tầng tích hợp đa phương thức và sự ổn định của chính sách pháp lý. Việt Nam được đánh giá cao nhờ vị trí chiến lược, kết nối hàng hải mạnh mẽ, đã có 17 hiệp định thương mại tự do với thị trường 60 quốc gia, tạo lợi thế lớn trong chuỗi cung ứng.

Bà Hằng cũng kiến nghị Chính phủ cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho chuyển đổi xanh và hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng logistics thông minh, đẩy mạnh số hóa và nâng cao độ tin cậy của mạng lưới vận tải.

"Nhà đầu tư không nhìn vào một hệ thống cảng biển hay trung tâm logistics riêng lẻ mà là nhìn vào hệ sinh thái tích hợp, kết nối cảng biển, cảng sông đường thủy nội địa, có hải quan số và hạ tầng logistics phát triển. Kết nối cửa ngõ cảng biển, sân bay với khu thương mại tự do, khu công nghệ cao cũng rất quan trọng để có thể tích hợp, tối ưu hóa chi phí, tận dụng được các luồng thương mại, bao gồm cả các luồng xuyên biên giới.", bà Hằng cho biết thêm.

Minh Hạnh/VOV-TP.HCM
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