Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow (Nga) đến Đà Nẵng

Đây là đoàn khách charter (chuyến bay thuê bao) đầu tiên kết nối trực tiếp từ Moscow (Nga) đến Đà Nẵng. Hành khách đi trên chuyến bay nay được Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chào đón tặng quà lưu niệm, nón lá truyền thống Việt Nam và thưởng thức các tiết mục nhạc cụ dân tộc. Việc mở rộng khai thác charter trong năm 2026 không chỉ góp phần thúc đẩy phục hồi thị trường khách du lịch Nga và CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập) mà còn tạo thêm động lực tăng trưởng cho du lịch Đà Nẵng và miền Trung.

Chào mừng đường bay thẳng từ Moscow (Nga) đến Đà Nẵng

Sau hàng loạt hoạt động xúc tiến, quảng bá tại thị trường Nga và các nước CIS, lượng khách từ khu vực này đến Đà Nẵng đang tăng vọt. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 142.000 lượt khách Nga và CIS - chiếm khoảng 3,7% tổng lượng khách quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách du lịch trên chuyến bay này được tặng hoa và quà lưu niệm

Đà Nẵng có đường bay trực tiếp từ thủ đô Moscow (Nga) là dấu mốc quan trọng trong việc kết nối trở lại thị trường khách Nga với miền Trung Việt Nam. Sự kiện này mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ đối với dòng khách quốc tế từ Nga và khu vực CIS trong thời gian tới. Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang từng bước phục hồi và tái cấu trúc, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và giàu trải nghiệm đối với du khách quốc tế.

