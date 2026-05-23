Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow (Nga) đến Đà Nẵng

Thứ Bảy, 12:00, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 23/5, chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow (Nga) chở 377 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là dấu mốc quan trọng trong kết nối trở lại thị trường khách Nga với Đà Nẵng và miền Trung, mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ đối với dòng khách quốc tế từ Nga và khu vực CIS.

Đây là đoàn khách charter (chuyến bay thuê bao) đầu tiên kết nối trực tiếp từ Moscow (Nga) đến Đà Nẵng. Hành khách đi trên chuyến bay nay được Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chào đón tặng quà lưu niệm, nón lá truyền thống Việt Nam và thưởng thức các tiết mục nhạc cụ dân tộc. Việc mở rộng khai thác charter trong năm 2026 không chỉ góp phần thúc đẩy phục hồi thị trường khách du lịch Nga và CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập) mà còn tạo thêm động lực tăng trưởng cho du lịch Đà Nẵng và miền Trung.

Chào mừng đường bay thẳng từ Moscow (Nga) đến Đà Nẵng

Sau hàng loạt hoạt động xúc tiến, quảng bá tại thị trường Nga và các nước CIS, lượng khách từ khu vực này đến Đà Nẵng đang tăng vọt. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 142.000 lượt khách Nga và CIS - chiếm khoảng 3,7% tổng lượng khách quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách du lịch trên chuyến bay này được tặng hoa và quà lưu niệm

Đà Nẵng có đường bay trực tiếp từ thủ đô Moscow (Nga) là dấu mốc quan trọng trong việc kết nối trở lại thị trường khách Nga với miền Trung Việt Nam. Sự kiện này mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ đối với dòng khách quốc tế từ Nga và khu vực CIS trong thời gian tới. Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang từng bước phục hồi và tái cấu trúc, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và giàu trải nghiệm đối với du khách quốc tế.

"Gánh vị Đà Nẵng" trên bãi biển du lịch

VOV.VN - Lần đầu tiên diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” được tổ chức vào chiều tối 20/5 tại bãi biển Mỹ Khê và các phố du lịch ven biển Đà Nẵng. Hơn 70 gánh hàng rong ẩm thực được diễu hành trên bãi cát cùng những tiếng rao quen thuộc, tái hiện hình ảnh mộc mạc, người dân và du khách thích thú.

"Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026"

VOV.VN - Chiều nay (25/4), tại Công viên biển Đông, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng “Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026” hưởng ứng Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch “Đà Nẵng – Chạm về nguyên bản” của Đà Nẵng.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng Moscow (Nga) đường bay thẳng
9 ngày nghỉ Tết, Đà Nẵng đón hớn 1,1 triệu lượt khách du lịch

VOV.VN - 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 (14/2-22/2), TP. Đà Nẵng đón hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Một số khu điểm, du lịch, lượng khách tăng mạnh, như tại Khu di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, bình quân mỗi ngày đón hơn 10 ngàn lượt khách, có ngày đạt 12 ngàn lượt khách.

