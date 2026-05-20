"Gánh vị Đà Nẵng” trên bãi biển du lịch

Thứ Tư, 22:04, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lần đầu tiên diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” được tổ chức vào chiều tối 20/5 tại bãi biển Mỹ Khê và các phố du lịch ven biển Đà Nẵng. Hơn 70 gánh hàng rong ẩm thực được diễu hành trên bãi cát cùng những tiếng rao quen thuộc, tái hiện hình ảnh mộc mạc, người dân và du khách thích thú.

Diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nổi bật và mới lạ nhất của Lễ hội ẩm thực-Food tour Đà Nẵng 2026. "Gánh vị Đà Nẵng” được xây dựng như một hành trình trải nghiệm văn hóa sống động, người dân và du khách được trực tiếp hòa mình vào không khí ẩm thực đường phố.

Hơn 70 gánh hàng ẩm thực diễu hành trên bãi biển du lịch Đà Nẵng

Hơn 70 gánh hàng ẩm thực diễu hành trên bãi biển cùng những tiếng rao quen thuộc, tái hiện những hình ảnh mộc mạc đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người miền Trung. Từ gánh Mỳ Quảng, cao lầu, bánh xèo, hải sản, đặc sản núi rừng xứ Quảng cho đến sushi Nhật Bản, taco Mexico hay pizza Ý. Mỗi “gánh vị” là một lát cắt văn hóa riêng biệt, góp phần tạo nên hành trình giao thoa giữa ẩm thực địa phương, vùng miền Việt Nam và tinh hoa ẩm thực quốc tế.

Mỗi gánh ẩm thực góp phần tạo nên hành trình giao thoa giữa ẩm thực địa phương, vùng miền Việt Nam và tinh hoa ẩm thực quốc tế.

Người dân và du khách không những được thưởng thức các món ngon đặc trưng xứ Quảng, một số ẩm thực nổi tiếng thế giới mà còn cảm nhận rõ hơi thở đời sống địa phương thông qua âm thanh, hình ảnh và nhịp sống phố biển.

Lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” trên bãi biển du lịch

Anh Cris Smith, Quốc tịch Mỹ đi du lịch cùng người thân gặp dịp lễ hội ẩm thực này bày tỏ cảm xúc: “Tôi chưa bao giờ thấy một sự kiện ẩm thực nào như thế này, nơi có sự hòa quyện của nhiều vùng miền khác nhau như vậy. Tôi thấy điều này thật tuyệt vời. Tôi vốn là người Mỹ và tôi đã đi du lịch khắp thế giới. Tôi đã đến 30 quốc gia khác nhau, nhưng tôi chưa từng thấy một sự kiện ẩm thực nào lạ như thế này. Thật ngạc nhiên và thú vị”.

Du khách thích thu ghi lại cảnh diễu hành gánh hàng rong ẩm thực trên bãi biển Đà Nẵng

Thông qua hoạt động diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng”, thành phố Đà Nẵng mong muốn tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực xứ Quảng theo cách gần gũi, sáng tạo và giàu trải nghiệm; đồng thời tiếp tục quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực hấp dẫn của khu vực.

Ẩm thực được diễu hành là gánh Mỳ Quảng, cao lầu, bánh xèo, hải sản, đặc sản núi rừng xứ Quảng và cả sushi Nhật Bản, taco Mexico hay pizza Ý

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, “Gánh vị Đà Nẵng” mang đến cách tiếp cận sáng tạo trong quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương khi đưa hình ảnh gánh hàng rong, tiếng rao và nhịp sống đời thường bước vào không gian lễ hội hiện đại: “Ẩm thực không chỉ là để ăn mà ẩm thực là cảm xúc, là ký ức, là ngôn ngữ để chúng ta kết nối với nhau. Đó cũng chính là lý do mà ngành du lịch Đà Nẵng chọn ẩm thực là một ngôn ngữ để truyền tải và kể câu chuyện mới cho du lịch của mình. Điểm nhấn đầu tiên trong lễ hội năm nay là hoạt động diễu hành gánh vị Đà Nẵng. Đó không chỉ có món ăn mà còn có tiếng rao, nhịp sống và một phần tuổi thơ của rất nhiều người”.

Lần đầu tiên Lễ hội Đà Nẵng Food Tour được tổ chức tại nhiều địa điểm

VOV.VN - Từ 20-24/5, tại Công viên Biển Đông, Quảng trường biển Tam Thanh và một số địa điểm khác trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ diễn ra Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Sự kiện mở ra hành trình trải nghiệm ẩm thực - văn hóa - du lịch đặc sắc xứ Quảng, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng lễ hội food tour 2026 bãi biển du lịch
Lần đầu tiên tổ chức lễ hội ẩm thực "Đà Nẵng Food Tour 2025" với 200 món ăn nổi tiếng

VOV.VN - Lần đầu tiên lễ hội ẩm thực mang tên Đà Nẵng Food Tour 2025 do Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức diễn ra từ ngày 28/3 – 1/4 tại Công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng với 200 món ăn nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng.

VOV.VN - Lần đầu tiên lễ hội ẩm thực mang tên Đà Nẵng Food Tour 2025 do Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức diễn ra từ ngày 28/3 – 1/4 tại Công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng với 200 món ăn nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng chuyển dịch xu hướng sử dụng năng lượng xanh

VOV.VN - Miền Trung đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng rất cao. Để giảm tiền điện, hiện nay nhiều gia đình ở thành phố Đà Nẵng đầu tư lắp điện mặt trời mái nhà, vừa tiết kiệm tiền điện, vừa dùng năng lượng xanh, không ô nhiễm môi trường.

VOV.VN - Miền Trung đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng rất cao. Để giảm tiền điện, hiện nay nhiều gia đình ở thành phố Đà Nẵng đầu tư lắp điện mặt trời mái nhà, vừa tiết kiệm tiền điện, vừa dùng năng lượng xanh, không ô nhiễm môi trường.

Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng

VOV.VN - Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng; trong đó có 2 thôn và 7 cụm dân cư chưa có điện lưới.

VOV.VN - Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng; trong đó có 2 thôn và 7 cụm dân cư chưa có điện lưới.

