"Gánh vị Đà Nẵng” trên bãi biển du lịch

Diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nổi bật và mới lạ nhất của Lễ hội ẩm thực-Food tour Đà Nẵng 2026. "Gánh vị Đà Nẵng” được xây dựng như một hành trình trải nghiệm văn hóa sống động, người dân và du khách được trực tiếp hòa mình vào không khí ẩm thực đường phố.

Hơn 70 gánh hàng ẩm thực diễu hành trên bãi biển du lịch Đà Nẵng

Hơn 70 gánh hàng ẩm thực diễu hành trên bãi biển cùng những tiếng rao quen thuộc, tái hiện những hình ảnh mộc mạc đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người miền Trung. Từ gánh Mỳ Quảng, cao lầu, bánh xèo, hải sản, đặc sản núi rừng xứ Quảng cho đến sushi Nhật Bản, taco Mexico hay pizza Ý. Mỗi “gánh vị” là một lát cắt văn hóa riêng biệt, góp phần tạo nên hành trình giao thoa giữa ẩm thực địa phương, vùng miền Việt Nam và tinh hoa ẩm thực quốc tế.

Người dân và du khách không những được thưởng thức các món ngon đặc trưng xứ Quảng, một số ẩm thực nổi tiếng thế giới mà còn cảm nhận rõ hơi thở đời sống địa phương thông qua âm thanh, hình ảnh và nhịp sống phố biển.

Anh Cris Smith, Quốc tịch Mỹ đi du lịch cùng người thân gặp dịp lễ hội ẩm thực này bày tỏ cảm xúc: “Tôi chưa bao giờ thấy một sự kiện ẩm thực nào như thế này, nơi có sự hòa quyện của nhiều vùng miền khác nhau như vậy. Tôi thấy điều này thật tuyệt vời. Tôi vốn là người Mỹ và tôi đã đi du lịch khắp thế giới. Tôi đã đến 30 quốc gia khác nhau, nhưng tôi chưa từng thấy một sự kiện ẩm thực nào lạ như thế này. Thật ngạc nhiên và thú vị”.

Thông qua hoạt động diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng”, thành phố Đà Nẵng mong muốn tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực xứ Quảng theo cách gần gũi, sáng tạo và giàu trải nghiệm; đồng thời tiếp tục quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực hấp dẫn của khu vực.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, “Gánh vị Đà Nẵng” mang đến cách tiếp cận sáng tạo trong quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương khi đưa hình ảnh gánh hàng rong, tiếng rao và nhịp sống đời thường bước vào không gian lễ hội hiện đại: “Ẩm thực không chỉ là để ăn mà ẩm thực là cảm xúc, là ký ức, là ngôn ngữ để chúng ta kết nối với nhau. Đó cũng chính là lý do mà ngành du lịch Đà Nẵng chọn ẩm thực là một ngôn ngữ để truyền tải và kể câu chuyện mới cho du lịch của mình. Điểm nhấn đầu tiên trong lễ hội năm nay là hoạt động diễu hành gánh vị Đà Nẵng. Đó không chỉ có món ăn mà còn có tiếng rao, nhịp sống và một phần tuổi thơ của rất nhiều người”.