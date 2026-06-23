Chuyển đổi số, đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của Đắk Lắk



Chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực quan trọng giúp Đắk Lắk nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện môi trường đầu tư. Thông qua việc xây dựng chính quyền số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, địa phương từng bước giảm thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính công khai, minh bạch và tăng khả năng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hiệu quả của quá trình này được phản ánh qua niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với địa phương. Hiện Đắk Lắk có 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu USD. Các dự án không chỉ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy xuất khẩu mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư đang được cải thiện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tại địa phương.

"Các thủ tục hành chính, cấp phép được giải quyết nhanh chóng; những khó khăn, vướng mắc cũng được tháo gỡ kịp thời. Điều đó giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng hoạt động và yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương", ông Shyam Sunder, đại diện một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào ngành cà phê tại Đắk Lắk chia sẻ.

Theo các chuyên gia kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư không chỉ là rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ mà còn là thay đổi phương thức phục vụ của bộ máy hành chính. Từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ xử lý thủ công sang xử lý trên nền tảng số chính là nền tảng tạo nên sức hấp dẫn mới của địa phương trong mắt nhà đầu tư.

Một trong những lĩnh vực đi đầu về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số tại Đắk Lắk là ngành Thuế. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của địa phương, ngành đã chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

"Ngành Thuế đang tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế để giảm các thủ tục về hành chính, tăng cường tính minh bạch. Trong đó, áp dụng các giải pháp như hoá đơn điện tử, kê khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp nắm được nghĩa vụ và quyền lợi của mình", ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính để thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Song song với cải cách thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang từng bước hoàn thiện nền tảng chính quyền số. Nhiều dự án công nghệ trọng điểm đã được triển khai như: hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo không gian địa lý (GeoAI) và quản lý đất đai; cổng dữ liệu mở phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương xác định hạ tầng số là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Những năm qua, các xã, phường đã chủ động bố trí nguồn lực đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, trong khi cấp tỉnh hoàn thành và đưa vào vận hành Trung tâm Dữ liệu.

"Chúng tôi đã hoàn thành xong dự án hạ tầng chuyển đổi số và thành lập đưa vào sử dụng Trung tâm Dữ liệu số. Đây chính là "trái tim", nơi lưu trữ các phần mềm, ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số", ông Bùi Thanh Toàn thông tin.

Nếu chuyển đổi số tạo nền tảng dài hạn cho nâng cao năng lực cạnh tranh thì cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục đầu tư vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành được xem là giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn và trung hạn.

Theo đó, thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được rút ngắn tối đa 50% so với quy định hiện hành. Cơ chế này được áp dụng đối với các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp; trung tâm logistics; cảng cạn; các dự án năng lượng, nhà ở và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên.

Đắk Lắk chuyển từ tư duy chờ nhà đầu tư đến sang tư duy chủ động tìm kiếm, mời gọi nhà đầu tư.

Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, các dự án thuộc diện ưu tiên còn được gắn dấu nhận diện "luồng xanh" để theo dõi xuyên suốt quá trình giải quyết. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là cách tiếp cận mới, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ và đồng hành cùng nhà đầu tư.

"Về môi trường đầu tư, thay đổi tư duy từ việc đợi nhà đầu tư đến sang tư duy đi tìm, kêu gọi nhà đầu tư vào tỉnh. Thứ hai là các sở, ngành, địa phương cũng cần lập các danh mục để kêu gọi đầu tư vào từng lĩnh vực, từng ngành và từng xã, phường. Nếu cải cách hành chính giảm được 50% thủ tục, hồ sơ, quy định và môi trường đầu tư được tốt hơn thì chúng tôi hy vọng các quý tiếp theo sẽ tăng trưởng tốt hơn và cải thiện rất nhiều", ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Khi thủ tục hành chính được xử lý nhanh hơn, dữ liệu được kết nối đồng bộ và các dịch vụ công vận hành trên nền tảng số, môi trường đầu tư sẽ trở nên minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn hơn đối với doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, nâng cao năng suất, hiệu quả nền kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong giai đoạn 2026-2030.