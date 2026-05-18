Lâm Đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ

Trong năm 2026, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp ở Lâm Đồng, sẽ được hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số về quản trị, quy trình sản xuất, công nghệ và mô hình kinh doanh. Mức hỗ trợ tối đa là 50% giá trị hợp đồng tư vấn, tương ứng không quá 50 triệu đồng mỗi năm đối với doanh nghiệp nhỏ và 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp vừa. Chương trình cũng hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số nhằm tự động hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, với mức hỗ trợ cao nhất lên tới 100 triệu đồng mỗi năm đối với doanh nghiệp vừa.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Lâm Đồng năm 2026 tập trung hỗ trợ chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Lâm Đồng cần hỗ trợ để chuyển đổi số và chuyển giao công nghệ.

Đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng cho mỗi hợp đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh; mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng cho mỗi hợp đồng mỗi năm. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đến hết ngày 30/6/2026.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 34.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 390.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ chiếm hơn 80% tổng số doanh nghiệp.