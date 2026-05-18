  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lâm Đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ

Thứ Hai, 11:31, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lâm Đồng đang triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, năm 2026. Nội dung hỗ trợ tập trung vào chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ và áp dụng công nghệ.

Trong năm 2026, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp ở Lâm Đồng, sẽ được hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số về quản trị, quy trình sản xuất, công nghệ và mô hình kinh doanh. Mức hỗ trợ tối đa là 50% giá trị hợp đồng tư vấn, tương ứng không quá 50 triệu đồng mỗi năm đối với doanh nghiệp nhỏ và 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp vừa. Chương trình cũng hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số nhằm tự động hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, với mức hỗ trợ cao nhất lên tới 100 triệu đồng mỗi năm đối với doanh nghiệp vừa.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Lâm Đồng năm 2026 tập trung hỗ trợ chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

 

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Lâm Đồng cần hỗ trợ để chuyển đổi số và chuyển giao công nghệ.

Đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng cho mỗi hợp đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh; mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng cho mỗi hợp đồng mỗi năm. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đến hết ngày 30/6/2026.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 34.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 390.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ chiếm hơn 80% tổng số doanh nghiệp.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Ngư dân Lâm Đồng số hóa các thủ tục tại cảng
VOV.VN - Thời gian qua, ngoài việc tuân thủ các quy định khi vươn khơi bám biển, các chủ tàu, thuyền trưởng ở Lâm Đồng còn chuyển đổi số trong việc ghi chép nhật ký khai thác, nhật ký thu mua, chuyển tải thuỷ sản. Qua đó, góp phần truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, phục vụ công tác phòng, chống khai thác IUU.

Lâm Đồng xem xét lấy kết quả giải ngân đầu tư công làm thước đo đánh giá cán bộ
VOV.VN - Ngày 13/5, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng, ban hành Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Lâm Đồng giảm hơn 60% đầu mối sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp
VOV.VN - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng công nghệ và chất lượng cán bộ cơ sở vẫn cần tiếp tục tháo gỡ để mô hình vận hành hiệu quả hơn.

Lâm Đồng truy tìm đối tượng cưa hạ hàng trăm cây thông 3 lá
VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại khu vực đồi thông liền kề đất sản xuất của người dân ở thôn Klong Klanh, sát Quốc lộ 27C.

Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm đáng kể số xã, thôn đặc biệt khó khăn
VOV.VN - Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm đáng kể số xã, thôn đặc biệt khó khăn thông qua đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

