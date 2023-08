Chuyên gia: Ngân hàng thứ 5 ở Mỹ sụp đổ không ảnh hưởng đến Việt Nam

Kansas Heartland Tri-State là ngân hàng thứ 5 của Mỹ sụp đổ trong năm 2023 sau khi bị Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang của Mỹ tiếp quản quyền kiểm soát.

Không tác động đến Việt Nam

Chuyên gia kinh tế - tài chính Bùi Kiến Thành cho rằng, việc ngân hàng Kansas Heartland Tri-State Bank đóng cửa ảnh hưởng không đáng kể đến hoạt động của các ngân hàng cũng như các hoạt động kinh tế tài chính khác ở Việt Nam, vì ngân hàng đó quy mô nhỏ, giao dịch không nhiều, chỉ khoảng 140 triệu USD.

"Ngân hàng này đã được một ngân hàng khác mua lại và tiếp tục hoạt động nên không ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng của Mỹ, và cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trừ trường hợp biến động rất mạnh trong hệ thống ngân hàng của Mỹ, còn lại những biến động, giải thể của một số ngân hàng của Mỹ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam", TS Bùi Kiến Thành nói.

Ngân hàng Heartland Tri-State Bank tại thành phố Elkhart (bang Kansas) đã sụp đổ trong ngày 28/7.

Theo ông Thành, thực tế hoạt động của hệ thống ngân hàng của Việt Nam và doanh nghiệp Việt không có sự kết nối với các ngân hàng bên Mỹ. "Vấn đề tài chính, xuất khẩu của doanh nghiệp Việt do ngân hàng Việt lo, còn chủ doanh nghiệp xuất khẩu phần lớn (hơn 70%) là doanh nghiệp nước ngoài có nguồn tài chính vững chắc không liên quan gì đến ngân hàng nhỏ ở bên Mỹ", ông Thành cho biết.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, vụ sụp đổ của ngân hàng Kansas Heartland Tri-State Bank không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. "Việt Nam hiện có tỷ lệ xuất nhập khẩu cao hơn GDP của Việt Nam, cho nên bất kỳ biến động nào đến hoạt động tài chính ngân hàng, đến tỷ giá cũng sẽ tác động nhiều hay ít. Tuy nhiên, việc ngân hàng Kansas Heartland Tri-State Bank sụp đổ không tác động đến Việt Nam", ông Doanh nói.

Cũng theo chuyên gia Lê Đăng Doanh, sau thông tin Kansas Heartland Tri-State Bank sụp đổ, nhà đầu tư trên các sàn chứng khoán thế giới có tâm lý bi quan, lo ngại. Điều này dẫn đến hành động bán bớt tài sản khiến các thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm. Cần thời gian để kiểm chứng xem những tác động từ vụ phá sản Kansas Heartland Tri-State Bank có lan tỏa tâm lý tiêu cực đến các thị trường khác trong dài hạn hay không.

Kansas Heartland Tri-State là ngân hàng thế nào?

Theo thông báo từ Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), ngày 28/7, ngân hàng Kansas Heartland Tri-State Bank có trụ sở tại thành phố Elkhart (bang Kansas, Mỹ) đã sụp đổ. Tổng tài sản của nhà băng này đạt khoảng 139 triệu USD. Hiện cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đồng ý tiếp nhận tất cả các khoản tiền gửi của Kansas Heartland Tri-State Bank để bảo vệ khách hàng.

Sau đó, cơ quan này đã tham gia thỏa thuận mua và đảm trách (purchase and assumption agreement) với Dream First Bank - ngân hàng đặt trụ sở tại thành phố Syracuse, bang Kansas. Ngày 31/7 tới, 4 chi nhánh của Kansas Heartland Tri-State Bank sẽ mở cửa như các chi nhánh của Dream First Bank.

Vụ sụp đổ của 4 ngân hàng gồm: Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank và First Republic Bank vào hồi đầu năm nay gây chấn động ngành ngân hàng Mỹ. Các nhà lập pháp phải đưa ra loạt biện pháp mới để bảo vệ tiền gửi của khách hàng và ổn định hệ thống tài chính.

Kansas Heartland Tri-State Bank là ngân hàng mới nhất sụp đổ kể từ khi First Republic Bank phải đóng cửa vào đầu tháng 5. First Republic Bank là ngân hàng lớn thứ hai từng sụp đổ trong lịch sử Mỹ.

FDIC cho biết các khách hàng của Kansas Heartland Tri-State Bank có thể lấy lại tiền bằng cách viết séc hoặc sử dụng thẻ ATM hoặc thẻ ghi nợ. Các khách hàng cũng không cần phải thay đổi ngân hàng, bởi họ sẽ tự động trở thành khách của Dream First Bank.

Ngân hàng Silicon Valley Bank sụp đổ vào hồi đầu năm nay đã gây chấn động ngành ngân hàng Mỹ.

Theo FDIC, Kansas Heartland Tri-State Bank có tổng tài sản khoảng 139 triệu USD và tổng tiền gửi là 130 triệu USD. Dream First Bank cũng đồng ý mua “về cơ bản tất cả” tài sản của ngân hàng vừa mới sụp đổ.

FDIC còn nêu rõ rằng các khách vay tiền tại Kansas Heartland Tri-State Bank cũng hầu như không bị ảnh hưởng vì cơ quan này và Dream First Bank sẽ ký kết một thoả thuận để chia sẻ các khoản lỗ và cùng chịu trách nhiệm về khả năng thu hồi nợ.

FDIC ước tính Quỹ Bảo hiểm Tiền gửi (DIF) sẽ chịu khoản phí tổn là 54,2 triệu USD. Kansas Heartland Tri-State Bank được thành lập vào năm 1985. Ngoài trụ sở tại thành phố Elkhart, ngân hàng còn ba chi nhánh khác ở Attica, Arlington và Rolla.