Chuyển tiền trên 400 triệu phải chờ 24 giờ: Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Cụ thể, theo Công văn số 6190, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai tính năng cho phép khách hàng cá nhân chủ động đăng ký hạn mức giao dịch cũng như thời gian chờ trước khi tiền được chuyển đến tài khoản thụ hưởng. Các ngân hàng phải hoàn tất việc triển khai trước thời hạn nêu trên.

Đáng chú ý, thời gian chờ tối thiểu 24 giờ chỉ áp dụng đối với một số trường hợp như giao dịch chuyển tiền trực tuyến đến tài khoản thụ hưởng mới hoặc giao dịch vượt hạn mức do khách hàng tự thiết lập. Trong trường hợp khách hàng không đăng ký dịch vụ, hệ thống sẽ áp dụng hạn mức mặc định 400 triệu đồng kèm thời gian chờ tối thiểu 24 giờ đối với các giao dịch thuộc phạm vi áp dụng. Tuy nhiên, khách hàng có thể thay đổi hạn mức, điều chỉnh thời gian chờ hoặc hủy dịch vụ khi không còn nhu cầu.

Đại diện Vụ trưởng Vụ Thanh toán cho biết, điểm mới của quy định là trao quyền chủ động cho khách hàng trong việc thiết lập thêm một lớp bảo vệ đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro. Người dùng có thể lựa chọn hạn mức và thời gian chờ phù hợp với nhu cầu cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian chờ 24 giờ đặc biệt áp dụng với các giao dịch chuyển đến tài khoản mà trong vòng một năm trước đó chưa từng nhận số tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đã đăng ký từ chính khách hàng. Quy định này nhằm hạn chế các vụ lừa đảo, khi đối tượng thường thao túng tâm lý, thúc ép nạn nhân chuyển tiền ngay lập tức.

Hoạt động giao dịch trực tuyến ngày càng phố biến, tiềm ẩn nhiều rủi ro gian lận. Ảnh minh họa: Minh Thảo/VTV

Khoảng thời gian chờ giúp khách hàng có thêm thời gian kiểm tra thông tin, cân nhắc lại quyết định hoặc liên hệ ngân hàng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đây là lớp bảo vệ bổ sung, không thay thế các biện pháp bảo mật hiện hành như xác thực sinh trắc học, OTP hay giám sát giao dịch.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết ở Anh, Úc, Singapore, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) đã áp dụng cơ chế tương tự nhằm tăng cường an toàn cho người dùng và hạn chế rủi ro lừa đảo trong môi trường số.