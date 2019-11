Chuyển vụ gần 1000 áo khoác nghi giả nhãn The North Face cho công an

Sau hơn 2 tháng mở rộng điều tra, làm việc với các đơn vị liên quan, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Hưng Yên vừa chấm dứt điều tra và kết thúc vụ án “Bắt giữ tận xưởng đường dây sản xuất áo khoác hai lớp hàng “nhái” thương hiệu The North Face”– một mặt hàng thời trang nổi tiếng và được ưa chuộng tại Mỹ. Hiện Cục Quản lý thị trường Hưng Yên vừa kết thúc vụ án này và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Hưng Yên thụ lý.

Trước đó, chiều ngày 9/9 vừa qua, Cục Quản lý thị trường Hưng Yên dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên bất ngờ kiểm tra xưởng sản xuất địa chỉ tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên do ông Đào Văn Củ làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang sản xuất mặt hàng may mặc gồm áo khoác hai lớp mang nhãn hiệu “The North Face”, trong đó có phương tiện, nguyên liệu, phụ liệu để phục vụ cho sản xuất tại cơ sở. Chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng gia công hàng hoá và các hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số nguyên liệu, phụ liệu này.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ hơn 900 chiếc áo khoác hai lớp mang nhãn hiệu “The North Face”; hơn 300 kg phụ liệu; trên 27.500 tem, nhãn, mác và các loại máy móc phục vụ cho việc sản xuất hàng hoá có dấu hiệu giả mạo và vi phạm nhãn hiệu “The North Face” của Công ty The North Face Apparel Corp tại Hoa Kỳ đã được bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều đáng chú ý là đến thời điểm hiện tại, thương hiệu thời trang The North Face chưa có bất cứ một cửa hàng, đại lý hay nhà phân phối chính hãng nào tại thị trường Việt Nam.

Làm việc với đại diện pháp lý của thương hiệu thời trang The North Face Apparel Corp tại Việt Nam là Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế BMVN, lực lượng Quản lý thị trường Hưng Yên được xác nhận, hơn 900 chiếc áo khoác hai lớp mang nhãn hiệu The North Face đang bị tạm giữ là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

Đây cũng chính là kết luận của Cục sở hữu trí tuệ. Do vậy, Cục Quản lý thị trường Hưng Yên đã có văn bản xin ý kiến chuyên môn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên giải quyết vụ việc có dấu hiệu hình sự là sản xuất hàng hoá giả mạo nhãn hiệu The North Face, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Cục Quản lý thị trường Hưng Yên chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) – Công an tỉnh Hưng Yên để thụ lý và điều tra làm rõ./.