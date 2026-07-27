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Có thể đăng ký hợp tác xã trực tuyến từ 23/7

Thứ Hai, 19:59, 27/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, có hiệu lực từ ngày 23/7/2026, thay thế Nghị định số 92/2024/NĐ-CP.

Theo Nghị định, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế, nhưng không phải là giấy phép kinh doanh. Nội dung giấy chứng nhận được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký.

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Mô hình HTX và doanh nghiệp "đồng đầu tư' giúp HTX tham gia sâu vào chuỗi giá trị

Về thẩm quyền giải quyết, thủ tục đăng ký sẽ do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện. Trường hợp cấp xã có phòng chuyên môn thì phòng này tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; nếu không có thì UBND cấp xã trực tiếp thực hiện.

Người thành lập hoặc đại diện tổ hợp tác, hợp tác xã có thể nộp 1 bộ hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp xã hoặc thực hiện đăng ký trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã bằng tài khoản định danh điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Nghị định cũng quy định hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về thành phần giấy tờ, thông tin đăng ký, số điện thoại người nộp hồ sơ và đã hoàn thành nghĩa vụ lệ phí (nếu có). Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, thời hạn sửa đổi là 60 ngày, quá thời hạn này hồ sơ sẽ bị hủy.

Theo quy định mới, thông tin đăng ký của tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã sẽ được kết nối, chia sẻ với hệ thống đăng ký thuế nhằm phục vụ công tác phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế.

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Hộ kinh doanh, hợp tác xã được hỗ trợ tới 100% chi phí chuyển đổi số

VOV.VN - Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đang đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ, trong đó đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tới 100% chi phí chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số từ khu vực cơ sở.

Diệp Thảo/VOV.VN
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