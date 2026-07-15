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Công an đề nghị cung cấp hồ sơ vụ cây xăng Phúc Lâm Petro

Thứ Tư, 14:43, 15/07/2026
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VOV.VN - Sau phản ánh của VOV, doanh nghiệp quản lý cây xăng Phúc Lâm Petro thừa nhận giao nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán xăng. Cơ quan thuế Đồng Nai sẽ lấy sao kê ngân hàng, đối chiếu với doanh thu đã kê khai; công an cũng đã đề nghị cung cấp hồ sơ vụ việc.

Chiều 14/7, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đại diện cơ quan thuế Đồng Nai cho biết đơn vị đã làm việc với doanh nghiệp quản lý cây xăng Phúc Lâm Petro, khu vực Bến xe Đồng Nai, phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai, liên quan đến việc thu tiền bán xăng qua tài khoản cá nhân của nhân viên. Theo đại diện cơ quan thuế, tại buổi làm việc, phía doanh nghiệp thừa nhận có giao cho nhân viên trực tiếp bơm xăng nhận tiền thanh toán của khách hàng trong mỗi ca làm việc.

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Nhân viên cây xăng Phúc Lâm Petro thù tiền qua số tài khoản cá nhân

Cụ thể, đối với khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, nhân viên sẽ giữ tiền và nộp lại cho cửa hàng sau khi kết thúc ca. Đối với những khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên trực tiếp bán xăng. Cuối ca, nhân viên có trách nhiệm chuyển lại số tiền đã nhận cho cửa hàng. “Tài khoản nhận tiền đúng là tài khoản đứng tên cá nhân của nhân viên bơm xăng. Doanh nghiệp đã thừa nhận rõ việc này”, đại diện cơ quan thuế Đồng Nai cho biết.

Cũng theo vị này, phía doanh nghiệp giải trình, đối với những giao dịch có giá trị lớn hoặc trong trường hợp khách hàng yêu cầu tài khoản của đơn vị bán hàng, hoặc khách yêu cầu xuất hoá đơn thì nhân viên sẽ cung cấp số tài khoản đứng tên doanh nghiệp để khách hàng chuyển tiền.

Sẽ lấy sao kê tài khoản của các nhân viên

Sau buổi làm việc, cơ quan thuế Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp cung cấp toàn bộ danh sách nhân viên từng được giao sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán xăng. Các thông tin phải cung cấp gồm họ tên nhân viên, số tài khoản ngân hàng, thời gian sử dụng tài khoản để nhận tiền, hồ sơ liên quan đến quan hệ lao động và việc quản lý, đối soát số tiền nhân viên đã thu trong từng ca làm việc.

Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các ngân hàng liên quan để thu thập sao kê của những tài khoản cá nhân đã được sử dụng nhận tiền bán xăng. Dữ liệu giao dịch sau đó được đối chiếu với sổ sách kế toán, hóa đơn điện tử, doanh thu và số liệu doanh nghiệp đã kê khai với cơ quan thuế. “Chúng tôi sẽ lấy tài khoản của các nhân viên bơm xăng, làm việc với ngân hàng để lấy sao kê, sau đó đối chiếu với số liệu kê khai thuế của doanh nghiệp”, vị đại diện thông tin.

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Cây xăng Phúc Lâm Petro nằm ngay ở bến xe Đồng Nai có rất nhiều lượt phương tiện đến đổ xăng mỗi ngày

Việc đối chiếu nhằm xác định tổng số tiền bán xăng đã được chuyển vào tài khoản cá nhân; số tiền này có được nộp đầy đủ về doanh nghiệp, ghi nhận vào doanh thu, xuất hóa đơn và kê khai nghĩa vụ thuế hay không. Cơ quan thuế cũng sẽ làm rõ quy trình giao ca, chốt số lượng xăng dầu đã bán, doanh thu tương ứng và phương thức nhân viên chuyển lại tiền cho cửa hàng. Đây là những dữ liệu quan trọng để xác định có hay không sự chênh lệch giữa số tiền thực tế thu được với doanh thu doanh nghiệp đã kê khai.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện cơ quan thuế Đồng Nai cho biết bộ phận kiểm tra đã nhận được yêu cầu cung cấp hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an Đồng Nai từ khoảng 3-4 ngày trước. Tuy nhiên, nội dung, phạm vi và kết quả xác minh của cơ quan công an chưa được thông tin cụ thể. 

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cây xăng Phúc Lâm Petro có hành vi che giấu doanh thu hoặc trốn thuế. Việc xác định có hay không vi phạm phải căn cứ vào kết quả sao kê tài khoản, dữ liệu hóa đơn, sổ sách kế toán và hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp.

Trước đó, tối 28/6, phóng viên VOV có mặt tại cây xăng Phúc Lâm Petro và ghi nhận hoạt động mua bán xăng dầu diễn ra nhộn nhịp. Hai xe khách, nhiều ô tô và hàng chục xe máy liên tục vào đổ xăng. Thay vì hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào tài khoản đứng tên doanh nghiệp, nhân viên cây xăng cung cấp mã QR của tài khoản Agribank mang tên Nguyen Thi My Tien để khách hàng thanh toán. Chỉ trong ít phút, nhiều khách hàng đã chuyển tiền mua xăng trực tiếp vào tài khoản cá nhân này. Để kiểm chứng, phóng viên VOV trực tiếp đổ xăng với số tiền 794.000 đồng. Sau khi hoàn tất việc bơm nhiên liệu, hai nhân viên đều yêu cầu phóng viên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nêu trên. Các nhân viên cho biết phương tiện chỉ được rời cây xăng sau khi chủ tài khoản xác nhận đã nhận đủ tiền.

Sau phản ánh của VOV, ngày 30/6, cơ quan thuế Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn mời đại diện doanh nghiệp quản lý cây xăng Phúc Lâm Petro đến làm việc, xác minh việc đăng ký tài khoản, hạch toán doanh thu, xuất hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nguyễn Tùng/VOV.VN
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