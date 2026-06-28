Đồng Nai: Cần làm rõ cây xăng Phúc Lâm Petro thu tiền qua tài khoản cá nhân

Có mặt tại cây xăng Phúc Lâm Petro (khu vực Bến xe Đồng Nai, phường Tam Hiệp, thành phố (TP) Đồng Nai) vào 20 giờ 07 phút ngày 28/6, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam ghi nhận hoạt động kinh doanh tại đây diễn ra rất nhộn nhịp.

Thời điểm ghi nhận có hai xe khách, nhiều ô tô cùng hàng chục xe máy đang lần lượt vào đổ xăng. Việc bơm nhiên liệu diễn ra bình thường cho đến khâu thanh toán. Theo ghi nhận của phóng viên, thay vì hướng dẫn khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của doanh nghiệp hoặc tài khoản mang tên cửa hàng kinh doanh xăng dầu, các nhân viên bán xăng lại yêu cầu một nữ nhân viên mặc đồng phục của cây xăng tiến đến từng phương tiện để cung cấp mã QR của tài khoản cá nhân. Tài khoản được sử dụng có số 5990205155921, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), mang tên Nguyen Thi My Tien.

Nhân viên cây xăng Phúc Lâm Petro yêu cầu phóng viên thanh toán tiền xăng qua tài khoản cá nhân

Chỉ trong ít phút có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận hàng chục khách hàng đã thực hiện chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân này để thanh toán tiền mua xăng.

Để xác minh việc thanh toán, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã trực tiếp đổ xăng với số tiền 794.000 đồng. Sau khi hoàn tất việc bơm xăng, hai nhân viên của cây xăng Phúc Lâm Petro đều xác nhận số tiền này phải được chuyển vào tài khoản Agribank mang tên Nguyen Thi My Tien nêu trên thì mới đúng quy định của cửa hàng, hai nhân viên cũng cho biết chiếc xe của phóng viên chỉ được phép rời khỏi cây xăng sau khi tài khoản cá nhân của bà Tiên báo đã nhận đủ số tiền thanh toán. Điều đáng nói việc sử dụng tài khoản cá nhân của nhân viên để tiếp nhận tiền bán xăng diễn ra công khai ngay tại khu vực thanh toán.

Là khách hàng thường xuyên mua xăng, anh Nguyễn Văn Phú (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, bản thân ít khi yêu cầu xuất hóa đơn đối với các giao dịch nhỏ. Tuy nhiên, theo anh, nếu việc thanh toán được thực hiện vào tài khoản của doanh nghiệp thì người dân sẽ yên tâm hơn vì biết rằng khoản tiền mình chi trả chắc chắn được doanh nghiệp ghi nhận doanh thu, hạch toán kế toán và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Cùng quan điểm với anh Phú, anh Nguyễn Văn Bình (TP.Đồng Nai) cho rằng, việc cửa hàng xăng dầu không sử dụng tài khoản doanh nghiệp để nhận tiền khiến anh cảm thấy khó hiểu. "Tôi không hiểu vì sao bấy lâu nay cửa hàng xăng này lại không thực hiện chuyển khoản vào tài khoản công ty. Tôi cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ việc dòng tiền được quản lý như thế nào. Điều này cũng khiến tôi băn khoăn về chất lượng hàng hóa được bán tại đây", anh Bình nói.

Chuyên gia thuế: Có dấu hiệu bất thường cần được kiểm tra

Các chuyên gia thuế nhận định, việc yêu cầu khách hàng mua xăng dầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nhân viên là dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh. Đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu - lĩnh vực có doanh thu lớn, phát sinh giao dịch liên tục - việc tiếp nhận tiền thanh toán thông qua tài khoản cá nhân thay vì tài khoản của doanh nghiệp có thể dẫn đến nguy cơ doanh thu không được phản ánh đầy đủ trong hệ thống kế toán và nghĩa vụ thuế nếu không được quản lý đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Dùng, một người dân TP Đồng Nai bày tỏ, với một cây xăng nằm ngay khu vực Bến xe Đồng Nai, lượng khách rất lớn mỗi ngày, nếu doanh thu từ hoạt động bán xăng dầu được thu qua tài khoản cá nhân thì cơ quan chức năng cần kiểm tra để xác định toàn bộ khoản tiền này có được doanh nghiệp kê khai doanh thu, xuất hóa đơn điện tử và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế hay không.

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc giao dịch chuyển khoản giữa các cá nhân không đồng nghĩa với việc tự động được ghi nhận là doanh thu của doanh nghiệp. Vì vậy, việc sử dụng tài khoản cá nhân trong hoạt động kinh doanh cần được xem xét, đối chiếu với hệ thống hóa đơn, sổ sách kế toán và nghĩa vụ thuế để xác định có hay không hành vi vi phạm.

Cây xăng Phúc Lâm Petro nằm ở giữa bến xe TP Đồng Nai nên thu hút đông đảo người dân đến đổ xăng

Theo quan sát của phóng viên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn có mặt tại cây xăng Phúc Lâm Petro, lượng phương tiện vào đổ xăng liên tục. Các nhân viên bán xăng nhiều lần cầm mã QR của tài khoản cá nhân nêu trên đến từng khách hàng để yêu cầu chuyển khoản thanh toán, như vậy có thể một số tiền doanh thu rất lớn đã được chuyển vào tài khoản này.

Từ những ghi nhận thực tế này, dư luận đặt ra câu hỏi: Toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên có được hạch toán đầy đủ vào doanh thu của doanh nghiệp hay không? Việc xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế đối với các giao dịch này được thực hiện như thế nào? Đây là những vấn đề cần được cơ quan thuế Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nhằm bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, chống thất thu ngân sách nhà nước và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.



