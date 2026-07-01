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Công an Sơn La vào cuộc bảo vệ môi trường trong niên vụ chế biến nông sản

Thứ Tư, 15:53, 01/07/2026
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VOV.VN - Trước niên vụ chế biến nông sản 2026-2027, UBND tỉnh Sơn La đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, nguồn nước, kiên quyết không để xảy ra ô nhiễm trong mùa chế biến.

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong bảo vệ môi trường

Những năm gần đây, khi vùng nguyên liệu cà phê, sắn, mía và nhiều loại nông sản khác được mở rộng diện tích, hoạt động sơ chế, chế biến ở Sơn La ngày càng phát triển mạnh. Đây là động lực quan trọng góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.Tuy nhiên vào mỗi niên vụ, nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước từ hoạt động chế biến nông sản luôn là vấn đề được địa phương đặc biệt quan tâm.

cong an son la vao cuoc bao ve moi truong trong nien vu che bien nong san hinh anh 1
 Lực lượng chức năng giám sát, đánh giá hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, nguồn nước đối với hoạt động chế biến nông sản niên vụ 2026-2027. Quan điểm xuyên suốt là phát triển chế biến nông sản gắn với bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm, khuyến khích đổi mới công nghệ, hướng tới ngành chế biến xanh và bền vững.

Theo đó, Công an tỉnh cùng các ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tập trung tại những địa bàn có nhiều cơ sở chế biến cà phê. Ngành Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh hướng dẫn, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực xử lý chất thải theo hướng xanh, bền vững.

Các xã, phường được giao rà soát toàn bộ cơ sở chế biến trước khi vào vụ, chỉ cho phép hoạt động đối với những cơ sở đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bảo vệ môi trường; tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường với từng cơ sở chế biến. Nếu để xảy ra ô nhiễm, chủ cơ sở và Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh.

cong an son la vao cuoc bao ve moi truong trong nien vu che bien nong san hinh anh 2
Hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở chế biến quy mô tập trung trên địa bàn tỉnh cơ bản vận hành ổn định, đúng quy trình.

UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu duy trì hiệu quả đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về ô nhiễm môi trường; tăng cường theo dõi chất lượng nguồn nước, chủ động phương án bảo đảm nước sinh hoạt, sản xuất khi xảy ra sự cố. Các cơ sở chế biến nông sản phải xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan chức năng trước ngày 30/8 và tuyệt đối không xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

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Nghiên cứu áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn đối với tội phạm môi trường, ATTP

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 56-KL/TW ngày 24/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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Nghiên cứu áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn đối với tội phạm môi trường, ATTP

Nghiên cứu áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn đối với tội phạm môi trường, ATTP

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 56-KL/TW ngày 24/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

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