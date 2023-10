Công trình giao thông trọng điểm tại Long An tăng tốc về đích

Trên công trường Vành đai 3

Dự án trọng điểm quốc gia đường Vành đai 3 TP.HCM gồm 8 dự án thành phần. Trong đó, Long An được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 7 thi công xây dựng có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng và dự án thành phần 8 giải phóng mặt bằng có tổng vốn gần 1.200 tỉ đồng.

Theo UBND huyện Bến Lức, 100% hộ dân đồng tình với chủ trương thực hiện dự án khu tái định cư. Hiện tại, Long An đã chi trả tiền bồi thường cho 395 hộ trong tổng số 400 hộ dân thuộc 3 xã với số tiền 860 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,3%; đồng thời xét chính sách tái định cư sơ bộ cho 127 trường hợp có nhà ở, đất ở bị ảnh hưởng. Có 110 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư đang chờ nhận lô nền, 17 trường hợp khác được hỗ trợ tái định cư bằng tiền mặt. Còn khoảng 5 hộ dân chưa nhận tiền đền bù hoặc vướng pháp lý, nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Sau khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông của tỉnh Long An (Ảnh: QA)

Đến thời điểm này, phần việc được được giao của tỉnh đã cơ bản hoàn thành trên 80% phần đường công vụ, khắc phục nhiều khó khăn liên quan đến nguồn vật liệu san lấp thi công, song song với các hạng mục tuyến chính với hơn 10% khối lượng công việc, đáp ứng đúng yêu cầu của chủ đầu tư.

“Máy móc đưa vào công trình nhiều hơn so với trữ lượng, chúng tôi điều phối máy móc vào thi công tuyến chính rất sớm. Đến thời điểm này, với tiến độ này, thời tiết thuận lợi thì chúng tôi sẽ hoàn thành trước tiến độ. Công ty phấn đấu quý III năm 2025 sẽ hoàn thành trước tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư. Để đến cuối năm 2025 đưa vào sử dụng”, ông Đinh Văn Cảnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 668 NA một đơn vị thi công tại Vành đai 3 Long An cho biết.

Trên tuyến Vành đai 3, Công ty 668 NA hoàn thành 80% phần đường công vụ và 10% tuyến chính (Ảnh: QA)

Cũng tại gói thầu XL1, tuyến chính phân đoạn Km85+200 - Km86+270.04, Vành Đai 3 Long An, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng công trình Công ty Công ty sản xuất xây dựng thương Mại Đại Á Châu cho biết, các đơn vị tại đây đang nỗ lực khắc phục khó khăn về vật liệu san lấp, trong những ngày tới đơn vị tiếp tục tăng cường thêm máy móc để đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

“Hiện Sở Giao thông vận tải cũng như chính quyền tỉnh Long An đang cũng tạo điều và hết sức hỗ trợ cho các đơn vị thi công. Trong đó, không chỉ gói thầu này mà cả các dự án ở phía Nam này đang thiếu nguồn cung cát san lấp. Nhà thầu cũng đang tìm các giải pháp có nguồn cung bổ sung để đảm bảo nguồn cung cho dự án”, ông Nguyễn Thanh Tùng nói.

Ba công trình trọng điểm tăng tốc

Cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, trong giai đoạn 2021-2025, ngành giao thông vận tải tỉnh triển khai 3 công trình trọng điểm, gồm: dự án đường Vành đai TP. Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây; dự án DT 830E (đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến TL830) và dự án DT 827E (tức QL50B).

Khẩn trương thi công gói thầu XL1, tuyến chính phân đoạn Km85+200 - Km86+270.04, Vành Đai 3 Long An (Ảnh: QA)

Theo ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An, sau hơn 2 năm triển khai, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, nhưng công trình trọng điểm cơ bản đạt kế hoạch. Nhiều công trình, dự án khác được hình thành, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến thời điểm này, đường Vành đai TP.Tân An phần đường cơ bản hoàn thành, đang khẩn trương hoàn thiện cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây và cầu qua sông Rạch Chanh, phấn đấu thông xe vào cuối năm 2023.

Với dự án DT 830E có mức vốn đầu tư xây dựng trên 1.200 tỉ đồng và giải phóng mặt bằng hơn 2.490 tỉ đồng, khi hình thành sẽ kết nối Quốc lộ 1, Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 TP.HCM và 2 trục giao thông dọc quan trọng của tỉnh là đường tỉnh 830, 830C; cũng như kết nối toàn tuyến DT830 từ các khu công nghiệp khu vực Đức Hoà tới Cảng Quốc tế Long An. Nếu thuận lợi về công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Bến Lức, DT 830E cũng sẽ được hoàn thành trong năm 2025.

Lãnh đạo tỉnh Long An chỉ đạo trực tiếp tại công trường và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thi công các dự án (Ảnh: QA)

Ông Tuấn cho biết, dự án DT 827E (tức QL50B tương lai) đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Vừa qua, Sở GTVT tỉnh Long An đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết triển khai dự án, nhưng do nguồn lực đầu tư và diện tích thu hồi đất quá lớn, trong khi Chính phủ chưa thống nhất việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp, nên việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, tỉnh Long An đã tranh thủ được nguồn vốn phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (DPO Me Kong) do Chính phủ hỗ trợ và đề xuất thực hiện 3 cây cầu lớn trên trục tuyến DT 827E, gồm: cầu bắc qua sông Cần Giuộc, cầu qua sông Vàm cỏ Đông và Vàm cỏ Tây. Hiện dự án xây 3 cây cầu này đã hoàn thành báo cáo tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch đầu tư phân bổ công khai nguồn vốn từ nguồn vay ODA ngân hàng Kaxim Hàn Quốc. Hiện Long An đang hoàn tất các thủ tục với đối tác, dự kiến năm 2025, ba cây cầu này sẽ được khởi công.

Các công trình trọng điểm tăng tốc về đích, tạo động lực phát triển cho Long An và cả vùng trọng điểm kinh tế phía Nam (Ảnh: QA)

“Khi triển khai thi công 3 cây cầu này sẽ có những đường dẫn vào cầu, phía tỉnh sẽ chủ động vấn đề này. Trong những kỳ họp HĐND tới đây, Sở Giao thông vận tải sẽ cùng với Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chủ trương làm đường dẫn vào 3 cây cầu này. Sau khi dự án này được triển khai dự kiến chúng tôi tiếp tục tham mưu thực hiện tiếp những đoạn còn lại để kết nối, hoàn thiện ĐT 827E từ ranh TP.HCM đến ranh tỉnh Tiền Giang”, ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An nói cho biết thêm.

Vượt qua khó khăn, ngành giao thông vận tải và các địa phương tại Long An tiếp tục tăng tốc đẩy nhanh tiến độ các công trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị trong quá trình thi công. Các dự án giao thông sớm hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ có đóng góp quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Long An và vùng trọng điểm kinh tế phía Nam.