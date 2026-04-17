Công trình ngàn tỷ đồng tại TP.HCM “giăng bẫy” người đi bộ bằng hàng loạt hố sâu



Người dân sống trong lo sợ

Ghi nhận thực tế trên tuyến đường Lý Tự Trọng, đơn vị thi công đã đào sẵn hàng loạt hố để chuẩn bị trồng cây xanh dọc vỉa hè. Tuy nhiên, thay vì được rào chắn hay đặt biển cảnh báo theo quy định, những hố sâu này lại bị bỏ mặc ở trạng thái mở, tạo thành những cái bẫy nguy hiểm cho người qua lại.

Hàng loạt hố trồng cây xanh dọc vỉa hè

Theo quan sát, có khoảng 100 hố trồng cây trải dài dọc tuyến. Mỗi hố có độ sâu từ 40cm đến 50cm. Tình trạng này không chỉ làm diện mạo đô thị trở nên nhếch nhác mà còn trực tiếp đe dọa an toàn của người dân khi lưu thông qua khu vực này vào buổi tối.

Nhiều hộ dân sinh sống tại đây bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp và bà Lữ Thị Ngọc Sương chia sẻ về nỗi lo thường trực khi trẻ em trong khu vực thường xuyên vui chơi trên vỉa hè:

"Xe cộ đi lại, rồi mấy đứa nhỏ thấy lề đường rộng và mát nên hay chạy chơi, rất nguy hiểm. Hiện tại tuyến đường này về đêm lại không có đèn chiếu sáng nên càng đáng ngại hơn".

"Mỗi lần thấy đám trẻ ra đây chơi vào buổi tối là tôi lại thấp thỏm lo âu, phải liên tục la rầy, nhắc nhở các cháu để tránh sự cố đáng tiếc".

Cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng

Trước thực trạng trên, người dân kiến nghị các cơ quan chức năng cần khẩn trương kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an giao thông. Việc khắc phục cần được thực hiện ngay để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Những hố này sâu từ 40-50cm

Ông Bùi Thanh Quang, người dân ở khu vực này cho biết: "Nếu chưa kịp trồng cây thì đơn vị thi công nên cắm rào hoặc chắn lại để cảnh báo. Trẻ con không như người lớn, các cháu mải mê chạy xe, đùa giỡn với nhau nên rất dễ lọt xuống hố".

Được biết, đây là dự án trọng điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cũ (nay là Ban Giao thông TP.HCM) làm chủ đầu tư, với tổng mức kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.

Người dân lo ngại mất an toàn giao thông

Dự án khởi công từ tháng 11/2024, thời gian thi công 540 ngày, dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2026. Mục tiêu của dự án là nâng cấp hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, những bất cập trong khâu thi công đang gây tác động tiêu cực đến đời sống và an toàn của cộng đồng.