Công trình ngàn tỷ đồng tại TP.HCM “giăng bẫy” người đi bộ bằng hàng loạt hố sâu

Thứ Sáu, 16:19, 17/04/2026
VOV.VN - Dự án nâng cấp đường Lý Tự Trọng, đoạn qua phường Thuận Giao và phường An Phú, TP.HCM (trước là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, đang trở thành nỗi bất an của người dân khi xuất hiện hàng loạt "bẫy lộ thiên" không được che chắn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.


Người dân sống trong lo sợ

Ghi nhận thực tế trên tuyến đường Lý Tự Trọng, đơn vị thi công đã đào sẵn hàng loạt hố để chuẩn bị trồng cây xanh dọc vỉa hè. Tuy nhiên, thay vì được rào chắn hay đặt biển cảnh báo theo quy định, những hố sâu này lại bị bỏ mặc ở trạng thái mở, tạo thành những cái bẫy nguy hiểm cho người qua lại.

cong trinh ngan ty dong tai tp.hcm giang bay nguoi di bo bang hang loat ho sau hinh anh 1
Hàng loạt hố trồng cây xanh dọc vỉa hè

Theo quan sát, có khoảng 100 hố trồng cây trải dài dọc tuyến. Mỗi hố có độ sâu từ 40cm đến 50cm. Tình trạng này không chỉ làm diện mạo đô thị trở nên nhếch nhác mà còn trực tiếp đe dọa an toàn của người dân khi lưu thông qua khu vực này vào buổi tối.

Nhiều hộ dân sinh sống tại đây bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp và bà Lữ Thị Ngọc Sương chia sẻ về nỗi lo thường trực khi trẻ em trong khu vực thường xuyên vui chơi trên vỉa hè:

"Xe cộ đi lại, rồi mấy đứa nhỏ thấy lề đường rộng và mát nên hay chạy chơi, rất nguy hiểm. Hiện tại tuyến đường này về đêm lại không có đèn chiếu sáng nên càng đáng ngại hơn".

"Mỗi lần thấy đám trẻ ra đây chơi vào buổi tối là tôi lại thấp thỏm lo âu, phải liên tục la rầy, nhắc nhở các cháu để tránh sự cố đáng tiếc".

Cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng

Trước thực trạng trên, người dân kiến nghị các cơ  quan chức năng cần khẩn trương kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an giao thông. Việc khắc phục cần được thực hiện ngay để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

cong trinh ngan ty dong tai tp.hcm giang bay nguoi di bo bang hang loat ho sau hinh anh 2
Những hố này sâu từ 40-50cm

Ông Bùi Thanh Quang, người dân ở khu vực này cho biết: "Nếu chưa kịp trồng cây thì đơn vị thi công nên cắm rào hoặc chắn lại để cảnh báo. Trẻ con không như người lớn, các cháu mải mê chạy xe, đùa giỡn với nhau nên rất dễ lọt xuống hố".

Được biết, đây là dự án trọng điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cũ (nay là Ban Giao thông TP.HCM) làm chủ đầu tư, với tổng mức kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.

cong trinh ngan ty dong tai tp.hcm giang bay nguoi di bo bang hang loat ho sau hinh anh 3
Người dân lo ngại mất an toàn giao thông 

Dự án khởi công từ tháng 11/2024, thời gian thi công 540 ngày, dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2026. Mục tiêu của dự án là nâng cấp hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, những bất cập trong khâu thi công đang gây tác động tiêu cực đến đời sống và an toàn của cộng đồng.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi thi công dự án kênh La Khê

VOV.VN - Dự án xây dựng kênh La Khê và đường hai bên bờ kênh tại phường Hà Đông đang bộc lộ nhiều bất cập khi đơn vị thi công thiếu rào chắn, vật liệu ngổn ngang, hố ga không nắp. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và đời sống người dân.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi thi công dự án kênh La Khê

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi thi công dự án kênh La Khê

VOV.VN - Dự án xây dựng kênh La Khê và đường hai bên bờ kênh tại phường Hà Đông đang bộc lộ nhiều bất cập khi đơn vị thi công thiếu rào chắn, vật liệu ngổn ngang, hố ga không nắp. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và đời sống người dân.

TP.HCM: Nhiều công trình thi công gây mất an toàn

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh, nhiều công trình giao thông còn vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

TP.HCM: Nhiều công trình thi công gây mất an toàn

TP.HCM: Nhiều công trình thi công gây mất an toàn

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh, nhiều công trình giao thông còn vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường thi công ì ạch ở Hà Nội

VOV.VN - Vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang, những hố ga không che chắn, không có biển cảnh báo thi công, không có công nhân trên công trường...là những gì đang diễn ra tại đoạn nối đường Tôn Thất Thuyết với ngõ 19 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án này khởi công từ năm 2020, đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường thi công ì ạch ở Hà Nội

Nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường thi công ì ạch ở Hà Nội

VOV.VN - Vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang, những hố ga không che chắn, không có biển cảnh báo thi công, không có công nhân trên công trường...là những gì đang diễn ra tại đoạn nối đường Tôn Thất Thuyết với ngõ 19 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án này khởi công từ năm 2020, đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

