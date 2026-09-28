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Công ty Lý Khương bị phạt 900 triệu đồng vì bán căn hộ chưa đủ điều kiện

Thứ Hai, 09:45, 28/09/2026
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VOV.VN - Công ty Lý Khương bị UBND TP.HCM xử phạt 900 triệu đồng vì bán 682 căn hộ chưa đủ điều kiện kinh doanh tại dự án Dream Home Riverside, phường Bình Đông. Doanh nghiệp còn phải nộp lại nguồn thu bất hợp pháp, bao gồm khoản tiền lãi phát sinh.

Các căn hộ vi phạm thuộc hai lô D3 và D4 của dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Dream Home Riverside, tại khu vực quận 8 trước đây. Cụ thể, doanh nghiệp đã ký hợp đồng bán 367 căn hộ tại lô D3 và 315 căn hộ tại lô D4 nằm ngoài danh sách được Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp bị buộc nộp lại nguồn thu bất hợp pháp, bao gồm tiền lãi phát sinh từ khoản thu không đúng quy định. Thời hạn nộp phạt là 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. Trước đó, trong thông tin phản hồi tháng 8/2026, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án được cấp Giấy phép xây dựng số 91/GPXD ngày 20/7/2020. Thời điểm kiểm tra, hai khối A và B thuộc chung cư D3 đã hoàn thành phần thô; chung cư D4 thi công đến một phần sàn tầng 2 và tầng 3. Dự án đang ngừng thi công.

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Dự án Dream Home Riverside bị phạt vì bán căn hộ chưa đủ điều kiện

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Lý Khương bảo đảm nguồn lực tài chính để tiếp tục xây dựng, hoàn thành thủ tục nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo cam kết. Doanh nghiệp cũng được yêu cầu tổ chức hội nghị khách hàng, công khai phương án và nguồn lực tài chính để hoàn thiện dự án; chủ động thương lượng giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán.

Đồng thời, chủ đầu tư phải bố trí nhân sự tiếp nhận, giải đáp phản ánh tại văn phòng và dự án; liên hệ Sở Tài chính để kiểm tra, đánh giá năng lực tài chính, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.
 

 

Triều Quân/VOV.VN
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