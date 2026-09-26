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Sở Xây dựng Bắc Ninh “tuýt còi” quảng cáo bất động sản khi chưa đủ điều kiện

Thứ Bảy, 14:23, 26/09/2026
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VOV.VN - Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1) - Vinhomes King Park khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, môi giới sau khi xuất hiện nhiều thông tin như “mở bán quỹ căn sớm”, “nhận bảng hàng sớm”.

Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh vừa có Văn bản số 8853/SXD-QLN đề nghị Liên danh chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1) khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, giới thiệu, tư vấn, môi giới và các giao dịch liên quan đến sản phẩm bất động sản tại dự án, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

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Nhiều quảng cáo trên mạng xã hội về dự án Vinhomes King Park

Theo Sở Xây dựng, qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội thời gian gần đây, xuất hiện một số tài khoản, trang thông tin quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm tại Dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1) - Vinhomes King Park với các nội dung như “mở bán quỹ căn sớm”, “nhận bảng hàng sớm”, “quỹ ưu đãi”, giới thiệu các sản phẩm biệt thự, shophouse, liền kề, căn hộ… Các thông tin trên có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về tình trạng pháp lý và điều kiện đưa bất động sản tại dự án vào kinh doanh.

Để bảo đảm hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án tuân thủ quy định pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị Liên danh chủ đầu tư dự án khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, giới thiệu, tư vấn, môi giới, tiếp nhận đăng ký và các giao dịch liên quan đến sản phẩm bất động sản tại dự án; yêu cầu các tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp tác, phân phối, môi giới với chủ đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Sở Xây dựng.

Cùng với đó, kiểm tra, xác minh các tổ chức, cá nhân đang sử dụng tên, hình ảnh, thông tin của dự án để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Trường hợp không được chủ đầu tư chấp thuận hoặc không có quan hệ hợp tác, cần kịp thời công khai thông tin để khách hàng biết, phòng ngừa rủi ro. Đối với các đơn vị có quan hệ hợp tác với chủ đầu tư, yêu cầu chấn chỉnh, gỡ bỏ hoặc điều chỉnh ngay các nội dung không chính xác, có khả năng gây hiểu nhầm về việc mở bán và điều kiện kinh doanh bất động sản.

Việc chấn chỉnh nhằm tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, giới thiệu và kinh doanh bất động sản, bảo đảm thông tin cung cấp đến khách hàng chính xác, minh bạch; đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu nại và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình giao dịch bất động sản.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
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