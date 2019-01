Co.opXtra Sư Vạn Hạnh bất ngờ lọt Top 17 siêu thị phải đến của Châu Á

PC_Article_AfterShare_1

Cuối tháng 12/2018, Tổ chức nghiên cứu bán lẻ hàng đầu Châu Á - IGD Asia, bất ngờ công bố danh sách 17 siêu thị hàng đầu nhất định phải đến trải nghiệm mua sắm khi tham quan, du lịch đến một số thành phố của các nước Châu Á. Bên cạnh các thương hiệu bán lẻ quốc tế có mặt tại các nước như Carrefour Le Marche - Thượng Hải, AEON - Kuala Lumpur, Habitat by Honest Bee Singapore,… một đại diện của Việt Nam là đại siêu thị Co.opXtra Sư Vạn Hạnh đã được IGD Asia bình chọn vào Top 17.

Dựa trên 3 tiêu chí chính là Công năng và dịch vụ phù hợp; Di chuyển thuận lợi và tiết kiệm; Sáng tạo và ứng dụng công nghệ tạo khác biệt, đại siêu thị Co.opXtra nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã lọt Top 17 phải trải nghiệm “must visit” trong năm 2019 của IGD Asia.

Theo khảo sát thực tế của IGD Asia, Co.opXtra Sư Vạn Hạnh có không gian bên trong hiện đại và thông thoáng, các khu vực chức năng được định vị rõ ràng, dễ nhận diện, nổi bật và thu hút khách nhất là khu trưng bày thực phẩm tươi sống và khu phục vụ ăn uống và quầy thực phẩm nấu chín. Các loại thực phẩm sơ chế sẵn được tẩm ướp gia vị phù hợp khẩu vị, đa dạng “ready to cook”, có bao gồm các món truyền thống của Việt Nam rất tiện lợi, tiết kiệm thời gian nấu nướng đáp ứng đúng xu hướng thành thị bận rộn. Các món ăn vặt, sushi và thức ăn nấu chín rất nhiều món “ready to eat”, với giá cả hợp lý chính là lý do để giữ chân khách hàng quay trở lại nhiều lần trong ngày.

Một điểm thú vị mà hầu hết khách mua sắm đều quan tâm là có nhiều chương trình khuyến mãi và các bảng biểu được đặt và thiết kế khoa học giúp khách dễ nhận biết các chương trình giảm giá.

Đại siêu thị Co.opXtra Sư Vạn Hạnh là mô hình liên kết giữa 2 hợp tác xã hàng đầu Việt Nam và Singapore là Saigon Co.op (nổi tiếng với thương hiệu siêu thị Co.opmart) và NTUC Fair Price Singapore.

Co.opXtra Sư Vạn Hạnh có tổng diện tích sàn hơn 6.500 m2, có hơn 50.000 mặt hàng của tất cả các ngành hàng, trong đó có 10.000 mặt hàng nhập khẩu cao cấp từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Úc và New Zealand.

Hiện Saigon Co.op đang có 4 đại siêu thị Co.opXtra tại Tân Phong - quận 7, Linh Trung - quận Thủ Đức, Sư Vạn Hạnh - quận 10, vừa đưa vào hoạt động thêm Co.opXtra Phạm Văn Đồng tại Hiệp Bình Phước – Thủ Đức và vẫn trên đà phát triển trung bình 1 đến 2 Co.opXtra mới mỗi năm tại Việt Nam./.