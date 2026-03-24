Cửa khẩu quốc tế Móng Cái điều chỉnh phân luồng xuất nhập cảnh

Theo Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, tại cầu Bắc Luân I, việc làm thủ tục thông quan chỉ áp dụng đối với một số đối tượng, gồm cư dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc sử dụng giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên; công dân Trung Quốc có giấy phép nhập cảnh nhiều lần thời hạn 1 năm; công dân Hong Kong, Ma Cao, Đài Loan làm thủ tục cấp giấy tờ nhập cảnh Trung Quốc; và khách du lịch quốc tế thực hiện thủ tục xin thị thực tại cửa khẩu.

Tại cầu Bắc Luân II, cơ quan chức năng thực hiện thủ tục thông quan đối với công dân sử dụng tất cả các loại giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ theo quy định. Do đó, từ ngày 23/3, phần lớn khách du lịch và các đoàn khách sẽ được hướng dẫn sang khu vực cầu Bắc Luân II để làm thủ tục.

Việc điều chỉnh phân luồng nhằm duy trì ổn định hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trong thời gian phía Đông Hưng (Trung Quốc) triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại khu vực cầu Bắc Luân I. Trước đó, dự án này được hai bên khởi động từ ngày 11/2/2026, với định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình cửa khẩu số trong tương lai.

Thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng tiếp tục duy trì ổn định hằng ngày, từ 7h - 20h (giờ Hà Nội) và từ 8h - 21h (giờ Bắc Kinh), tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, du lịch và đi lại của người dân hai bên biên giới.

Để đáp ứng nhu cầu xuất nhập cảnh gia tăng, các lực lượng chức năng tại cầu Bắc Luân II đã bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, bố trí nhân lực tại các vị trí kiểm soát nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế ùn ứ. Công tác phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện cũng được tăng cường, bảo đảm khu vực cửa khẩu thông thoáng.

Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đơn vị liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp dịch vụ, bố trí đủ xe điện trung chuyển hành khách; đồng thời hoàn thiện cơ sở vật chất như nhà chờ, khu dịch vụ, bến bãi để nâng cao chất lượng phục vụ.