中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái điều chỉnh phân luồng xuất nhập cảnh

Thứ Ba, 09:51, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 23/3, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) chính thức điều chỉnh phân luồng người xuất nhập cảnh qua khu vực cầu Bắc Luân I và Bắc Luân II thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Theo Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, tại cầu Bắc Luân I, việc làm thủ tục thông quan chỉ áp dụng đối với một số đối tượng, gồm cư dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc sử dụng giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên; công dân Trung Quốc có giấy phép nhập cảnh nhiều lần thời hạn 1 năm; công dân Hong Kong, Ma Cao, Đài Loan làm thủ tục cấp giấy tờ nhập cảnh Trung Quốc; và khách du lịch quốc tế thực hiện thủ tục xin thị thực tại cửa khẩu.

Tại cầu Bắc Luân II, cơ quan chức năng thực hiện thủ tục thông quan đối với công dân sử dụng tất cả các loại giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ theo quy định. Do đó, từ ngày 23/3, phần lớn khách du lịch và các đoàn khách sẽ được hướng dẫn sang khu vực cầu Bắc Luân II để làm thủ tục.

Từ ngày 23/3, phần lớn khách du lịch và các đoàn khách sẽ làm thủ tục XNC tại khu vực cầu Bắc Luân II

Việc điều chỉnh phân luồng nhằm duy trì ổn định hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trong thời gian phía Đông Hưng (Trung Quốc) triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại khu vực cầu Bắc Luân I. Trước đó, dự án này được hai bên khởi động từ ngày 11/2/2026, với định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình cửa khẩu số trong tương lai.

Thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng tiếp tục duy trì ổn định hằng ngày, từ 7h - 20h (giờ Hà Nội) và từ 8h - 21h (giờ Bắc Kinh), tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, du lịch và đi lại của người dân hai bên biên giới.

Để đáp ứng nhu cầu xuất nhập cảnh gia tăng, các lực lượng chức năng tại cầu Bắc Luân II đã bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, bố trí nhân lực tại các vị trí kiểm soát nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế ùn ứ. Công tác phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện cũng được tăng cường, bảo đảm khu vực cửa khẩu thông thoáng.

Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đơn vị liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp dịch vụ, bố trí đủ xe điện trung chuyển hành khách; đồng thời hoàn thiện cơ sở vật chất như nhà chờ, khu dịch vụ, bến bãi để nâng cao chất lượng phục vụ.

Thúc đẩy phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy hoạt động XNK qua địa bàn, TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho DN, đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, góp phần đưa KKT Cửa khẩu Móng Cái sớm trở thành trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu, công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ tổng hợp của tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: cửa khẩu móng cái xuất nhập cảnh xuất nhập khẩu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Móng Cái chính thức làm thủ tục cho du khách tại cửa khẩu Bắc Luân II

VOV.VN - Sáng nay, (29/11), thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức công bố khởi động công năng xuất nhập cảnh cho khách du lịch bằng hộ chiếu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân II) thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Cần lưu ý gì khi tự lái ô tô từ Trung Quốc qua Cửa khẩu Móng Cái?

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái Trung Quốc vào TP. Móng Cái, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Du khách Việt có thể tự lái xe qua cửa khẩu Móng Cái 600 km vào Trung Quốc

VOV.VN - Dự kiến từ ngày 30/10, người dân có thể tự lái xe sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch thúc đẩy phát triển du lịch hai quốc gia được chính quyền TP. Móng Cái và TP. Đông Hưng đề xuất triển khai từ tháng 3 năm nay, theo UBND TP. Móng Cái.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
Doanh Nghiệp
THỊ TRƯỜNG