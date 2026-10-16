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Cuộc đổ bộ của các “ông lớn” nào đưa Hưng Yên là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Thứ Sáu, 19:51, 16/10/2026
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VOV.VN - Làn sóng đầu tư bất động sản quy mô lớn đổ bộ về Hưng Yên trong 2 năm qua khiến Hưng Yên trở thành “cơn sốt” của thị trường bất động sản. Không chỉ thu hút các "ông lớn" bất động sản đổ bộ, Hưng Yên còn nổi lên là một trong những trung tâm công nghiệp mới của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Cuộc đổ bộ của những dự án nghìn tỷ đồng hướng chuẩn công nghệ cao

Làn sóng đầu tư bất động sản quy mô lớn đổ bộ về Hưng Yên trong 2 năm qua khiến Hưng Yên trở thành “cơn sốt” của thị trường bất động sản. Từ các đại đô thị hàng trăm ha đến tổ hợp sân golf, nghỉ dưỡng nghìn ha, hàng loạt tên tuổi lớn trên thị trường bất động sản như Vingroup, Sun Group, MIK Group, Masterise Homes, Sunshine, Xuân Cầu, Kinh Bắc, T&T....

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Khu vực Hưng Yên giáp ranh Hà Nội tập trung nhiều đại đô thị đang xây dựng

Không chỉ thu hút các "ông lớn" bất động sản đổ bộ, Hưng Yên còn nổi lên là một trong những trung tâm công nghiệp mới của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Theo quy hoạch, tỉnh Hưng Yên (cũ) có 35 khu công nghiệp, trong đó 17 khu đã được thành lập với tổng diện tích hơn 4.200 ha. Mạng lưới này quy tụ nhiều nhà phát triển hạ tầng công nghiệp hàng đầu như Hòa Phát, Sumitomo (Nhật Bản), Viglacera, Vinatex, Korea Land & Housing (Hàn Quốc), VIDIFI...

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Khu công nghiệp Yên Mỹ II 

Trong đó, khu công nghiệp Phố Nối A do Hòa Phát đầu tư có quy mô gần 689 ha, là một trong những khu công nghiệp lớn nhất tỉnh. Sumitomo phát triển khu công nghiệp Thăng Long II rộng hơn 525 ha, trở thành cứ điểm sản xuất của hàng loạt doanh nghiệp FDI Nhật Bản.

Viglacera cũng liên tục mở rộng hiện diện với khu công nghiệp Yên Mỹ và mới đây được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp số 1 rộng gần 217 ha, tổng vốn hơn 2.325 tỷ đồng tại xã Yên Mỹ và Xuân Trúc. Trong khi đó, Hòa Phát tiếp tục triển khai khu công nghiệp số 02 quy mô gần 296 ha, tổng vốn gần 2.823 tỷ đồng, theo định hướng phát triển khu công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Hưng Yên còn sở hữu hàng loạt khu công nghiệp lớn khác như Yên Mỹ II, Minh Đức, khu công nghiệp Dệt may Phố Nối, khu công nghiệp Sạch, Minh Quang, Kim Động, Tiên Lữ... cùng nhiều khu công nghiệp mới đang được triển khai như Tân Dân, Lý Thường Kiệt.

Thông tin từ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cho biết làn sóng đầu tư tiếp tục nối dài với sự xuất hiện của Khu công nghiệp Văn Giang tại xã Nghĩa Trụ. Dự án do Công ty TNHH đầu tư Khu công nghiệp lưỡng dụng Văn Giang làm chủ đầu tư, có quy mô 253,55 ha cùng tổng vốn 3.320 tỷ đồng. Khu công nghiệp này hướng mạnh đến hệ sinh thái kinh tế số, ưu tiên dữ liệu lớn, an toàn mạng, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, đồng thời cân bằng giữa tăng trưởng và giữ gìn môi trường sống.

Cam kết bảo vệ môi trường và mục tiêu tăng trưởng xanh

Tỉnh Hưng Yên vừa công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm tổ chức lại không gian phát triển theo hướng bền vững. Tỉnh xác định 3 vùng động lực rõ rệt, gồm vùng phía Bắc tập trung công nghiệp - đô thị - công nghệ cao, vùng trung tâm giữ vai trò hành chính, văn hóa và vùng ven biển phát triển kinh tế biển tổng hợp, năng lượng và chế biến chế tạo. Mạng lưới hạ tầng giao thông quy mô lớn được thiết kế với 6 trục ngang, 3 trục dọc và đại lộ 89 mặt cắt 180m kết nối thẳng từ Hà Nội ra biển.

Sự chuyển dịch đồng loạt của các chủ đầu tư sang mô hình khu công nghiệp sạch gắn liền với Kế hoạch số 220 do UBND tỉnh ban hành. Địa phương đặt mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại trước năm 2035, gắn liền tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội và môi trường sinh thái.

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Sa bàn Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: Hưng Yên).

Chính quyền tỉnh đưa ra quy định nghiêm ngặt: 100% khu công nghiệp và cụm công nghiệp có dự án thứ cấp hoạt động bắt buộc phải hoàn thiện hệ sinh thái xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn, tuân thủ tuyệt đối quy định bảo vệ môi trường. Các thủ tục chuẩn bị từ quy hoạch, đánh giá tác động môi trường đến phòng cháy chữa cháy phải hoàn tất trong 5 đến 6 tháng kể từ khi có quyết định thành lập.

Tỉnh kiên quyết sàng lọc dòng vốn, chuyển mạnh từ thu hút số lượng sang tập trung chất lượng. Những dự án tiêu tốn tài nguyên hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây hại môi trường sẽ bị từ chối, nhường chỗ cho công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và giá trị gia tăng lớn.

Theo Kế hoạch số 220, trong năm nay, tỉnh phấn đấu xây dựng mới trên 1.000 ha hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và 500 ha cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng trên 1.400 ha khu công nghiệp. Mục tiêu đặt ra là thu hút 3 tỷ USD vốn đầu tư thứ cấp, đưa khoảng 150-200 dự án mới đi vào sản xuất kinh doanh an toàn, bền vững.

Ông guyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhấn mạnh: “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; sự thịnh vượng của nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh Hưng Yên”.

“Hưng Yên cam kết luôn xây dựng và hướng tới một chính quyền kiến tạo, hành động quyết liệt, luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm phát triển lâu dài và bền vững tại tỉnh”, ông Nguyễn Mạnh Quyền nói.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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