Hưng Yên công bố quy hoạch 3 vùng, xác định các động lực tăng trưởng

Quy hoạch gắn với xúc tiến đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết - nhìn lại chặng đường đã qua, có thể nói Quy hoạch tỉnh Hưng Yên đã được xây dựng và hoàn thiện hết sức tâm huyết, công phu, bài bản, khoa học và nghiêm túc.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu khai mạc hội nghị

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, hội nghị ngày hôm nay là bước đầu trong quá trình đưa Quy hoạch vào cuộc sống, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên chỉ có ý nghĩa khi mọi mục tiêu, tầm nhìn chiến lược phải được cụ thể hóa bằng các công trình, dự án và kết quả tăng trưởng thực chất.

"Hội nghị công bố quy hoạch hôm nay, vì thế, gắn liền với nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, là lời mời gọi chân thành của tỉnh Hưng Yên, đồng thời cũng là cam kết hành động mạnh mẽ của Tỉnh đối với việc hiện thực hóa Quy hoạch và khát vọng phát triển", ông Quyền nhấn mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng khẳng định thông điệp nhất quán của tỉnh: “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; sự thịnh vượng của nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh Hưng Yên”.

Theo lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, địa phương cam kết luôn xây dựng và hướng tới một chính quyền kiến tạo, hành động quyết liệt, luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm phát triển lâu dài và bền vững tại tỉnh.

Hưng Yên định vị trung tâm vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng

Sau khi tỉnh mới đi vào hoạt động, công tác điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ hiệu quả các nguồn lực và hình thành những động lực tăng trưởng phù hợp với quy mô, vị thế mới.

Trên cơ sở tiềm năng và lợi thế sau hợp nhất, Quy hoạch tỉnh Hưng Yên được hoàn thiện theo hướng phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng, đồng thời định vị địa phương ở vị thế trung tâm vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh xác định công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, logistics, đô thị và kinh tế biển là những động lực tăng trưởng chủ yếu. Không gian phát triển được tổ chức thành 3 vùng với chức năng riêng, bổ trợ lẫn nhau.

Trong đó, vùng động lực phía Bắc được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và công nghệ cao; đồng thời là cửa ngõ giao thương kết nối vùng Thủ đô với khu vực đồng bằng ven biển, tạo sức lan tỏa phát triển cho toàn tỉnh.

Vùng trung tâm tỉnh giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, du lịch và giáo dục; đồng thời thực hiện chức năng điều phối, cân bằng và thúc đẩy liên kết kinh tế - xã hội giữa các vùng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của quy hoạch là phương án phát triển mạng lưới giao thông với tầm nhìn dài hạn, kết nối các vùng động lực trong tỉnh và tăng cường liên kết với Hà Nội cùng các địa phương lân cận.

Theo phương án quy hoạch, mạng lưới giao thông của Hưng Yên gồm 6 trục ngang, 3 trục dọc và 4 tuyến đường sắt. Tỉnh cũng định hướng 11 tuyến đường chính kết nối với Hà Nội, 9 tuyến kết nối với Bắc Ninh, 17 tuyến kết nối với Hải Phòng và 13 tuyến kết nối với Ninh Bình.

Đáng chú ý, quy hoạch đề cập tuyến đường trục động lực xương sống, tạm gọi là đại lộ 89, kết nối từ Hà Nội ra biển, có quy mô mặt cắt 180m và vận tốc thiết kế tối đa 120 km/h. Theo định hướng, tuyến đường có thể giúp thời gian di chuyển từ Hà Nội ra biển còn khoảng một giờ.

Bên cạnh đó, tỉnh định hướng tuyến đường kết nối trung tâm tỉnh với sân bay Gia Bình và sân bay thứ hai của Hà Nội, có quy mô mặt cắt 120m, kết hợp đường sắt và metro.

Hai tuyến giao thông được kỳ vọng trở thành các trục kết nối quan trọng giữa Hưng Yên với Hà Nội và các địa phương trong vùng, tạo thêm dư địa phát triển đô thị, logistics, công nghiệp và kinh tế biển.

Cùng với giao thông, hạ tầng công nghiệp cũng được xác định là một trong những nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Theo quy hoạch, Hưng Yên định hướng phát triển 1 khu kinh tế, 1 khu công nghệ cao, 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp, tạo quỹ hạ tầng để đón các dòng vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

Quy hoạch đồng thời xác định phương hướng phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, an ninh - quốc phòng; cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như xử lý nước thải, rác thải và hạ tầng xã hội.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc định vị Hưng Yên trong không gian phát triển vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng có thể giúp địa phương phát huy tốt hơn lợi thế, thúc đẩy liên kết vùng và tạo sức mạnh cộng hưởng với các tỉnh, thành phố lân cận.